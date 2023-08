Sauditas acuerdan con EE.UU. el camino para normalizar los lazos del reino con Israel

Estados Unidos y Arabia Saudita acordaron los contornos generales de un acuerdo para que Arabia Saudita reconozca a Israel a cambio de concesiones a los palestinos, garantías de seguridad de Estados Unidos y ayuda nuclear civil, según funcionarios estadounidenses.

Los funcionarios estadounidenses expresaron un optimismo cauteloso de que, en los próximos 9 a 12 meses, pueden elaborar los detalles más finos de lo que sería el acuerdo de paz de Medio Oriente más trascendental en una generación. Pero advirtieron que se enfrentan a grandes probabilidades.

Los esfuerzos intensificados se producen después de que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, se reuniera en Yeda hace dos semanas con Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional del Presidente Joe Biden, en un intento por acelerar las conversaciones. Los negociadores ahora han pasado a discutir detalles, incluido el abordaje de las solicitudes sauditas de que Estados Unidos los ayude a desarrollar un programa nuclear civil y ofrezca garantías de seguridad inquebrantables.

Tzachi Hanegbi, quien ahora es asesor de Seguridad Nacional de Israel, asiste a una reunión en la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica, el 31 de enero de 2018. Foto: Reuters

Los sauditas también buscan concesiones significativas de Israel que ayudarían a promover la creación de un Estado palestino. A cambio, EE.UU. está presionando a Arabia Saudita para que imponga límites a su creciente relación con China.

“Hay un plan de trabajo para explorar los elementos de lo que sería esto y probar los límites de lo que es posible”, dijo un alto funcionario estadounidense.

Los esfuerzos son el resultado de un reconocimiento en EE.UU., Arabia Saudita e Israel de que ahora es el momento de tratar de negociar un acuerdo, según funcionarios estadounidenses. Biden ha tratado de reducir la presencia militar estadounidense en Medio Oriente y construir una alianza de seguridad regional capaz de contrarrestar las amenazas de Irán con un respaldo estadounidense limitado.

Y aunque los funcionarios estadounidenses dicen que Biden aún tiene que decidir qué precio está dispuesto a pagar, el enfoque del presidente en el acuerdo es un reflejo de su opinión de que Estados Unidos debe seguir siendo un actor central en Medio Oriente para contener a Irán, aislar a Rusia por su guerra en Ucrania y frustrar los esfuerzos de China para suplantar los intereses de Washington en la región.

Después de que la historia del Wall Street Journal apareciera en línea el miércoles, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que los negociadores aún tenían un largo camino por recorrer. “No hay un conjunto de negociaciones acordado, no hay un marco acordado para codificar la normalización o cualquiera de las otras consideraciones de seguridad que nosotros y nuestros amigos tenemos en la región”, dijo.

A cambio de las concesiones de Estados Unidos a Arabia Saudita, la administración Biden está buscando garantías de Arabia Saudita de que se distanciará -económica y militarmente- de China, dicen funcionarios estadounidenses.

Soldados israelíes junto a un cartel de campaña del entonces ex primer ministro israelí Benjamin Netanyahu cerca de la ciudad de Naplusa, en Cisjordania, el 16 de octubre de 2022. Foto: AP

Los funcionarios señalaron que Estados Unidos podría buscar garantías de Arabia Saudita de que no permitirá que China construya bases militares en el reino, un tema que se ha convertido en un punto delicado entre la administración de Biden y Emiratos Árabes Unidos. Los negociadores también podrían buscar limitaciones para que Arabia Saudita use tecnología desarrollada por Huawei de China y garantías de que Riad usará dólares estadounidenses, no moneda china, para fijar el precio de las ventas de petróleo, dijeron. También se espera que Estados Unidos busque formas de poner fin a la disputa sobre los precios del petróleo impulsada por los repetidos recortes de producción de Arabia Saudita.

Mohammed ha dado mensajes contradictorios sobre su compromiso con diferentes audiencias. Los funcionarios estadounidenses que trabajan en el tema dicen que Mohammed habla en serio sobre tratar de negociar un acuerdo. Pero el príncipe heredero les ha dicho a sus ayudantes que no está listo para establecer relaciones diplomáticas plenas con Israel similares a las que tiene con Emiratos Árabes Unidos, que firmaron un acuerdo en 2020, según funcionarios sauditas.

El príncipe heredero les dijo a sus asesores que no tenía prisa, especialmente con el actual gobierno de coalición de línea dura en Israel que se opone a la creación de un Estado palestino independiente, dijeron.

Brian Katulis, vicepresidente de políticas del Instituto de Medio Oriente en Washington, comparó el esfuerzo con los alpinistas que intentan escalar varios Montes Everest en sucesión.

“Es un paisaje tan peligroso”, afirmó. “Hay cuatro o cinco cosas que deben hacer para asegurarse de que no se vayan por los aires y se caigan de la montaña. A mí me parece muy improbable a corto plazo, pero ¿quién sabe?”.

Un obstáculo que enfrentan los negociadores es qué concesiones tendrá que hacer Israel a los palestinos a cambio de relaciones diplomáticas abiertas con Arabia Saudita. Los funcionarios estadounidenses y sauditas dicen que Israel tendrá que hacer una oferta significativa que avance en los esfuerzos para crear un Estado palestino independiente.

El Presidente Joe Biden y el príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman, asisten al Consejo de Cooperación del Golfo, el 16 de julio de 2022, en Yada, Arabia Saudita. Foto: AP

Los líderes israelíes restan importancia a la cuestión palestina en las conversaciones. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló a principios de esta semana que el tema surge en las negociaciones “mucho menos de lo que piensas”.

“Es una especie de casilla de verificación”, dijo a Bloomberg News. “Tienes que comprobarlo para decir que lo estás haciendo”.

El tema sigue siendo uno de los puntos menos desarrollados en las conversaciones, según personas informadas sobre las discusiones.

El asesor de Seguridad Nacional israelí, Tzachi Hanegbi, dijo que los negociadores aún tienen que presentar ideas específicas a los líderes israelíes. “Por el momento, ni siquiera sabemos por dónde empezar”, señaló. “Todavía están lidiando con problemas básicos entre ellos. Así que aparentemente es prematuro incluso para ellos discutirlo”.

Los funcionarios sauditas tienen cada vez menos paciencia con los líderes palestinos intransigentes y divididos con un apoyo popular limitado. Pero como hogar de dos de los lugares sagrados más importantes del Islam, Arabia Saudita está buscando asegurar una concesión significativa de Israel para evitar las críticas de los rivales en Irán y Turquía que buscan acusar al reino de anular los sueños palestinos de un Estado independiente. El tema palestino también sigue siendo importante para los activistas en Arabia Saudita y en todo el mundo.

Netanyahu ha dejado en claro que solo está dispuesto a hacer concesiones modestas a los palestinos, e incluso esas podrían enfrentar la oposición de sus socios de línea dura de la coalición que quieren anexar las tierras palestinas ocupadas por Israel en Cisjordania.

Los funcionarios israelíes también han expresado su preocupación por la búsqueda de Arabia Saudita para desarrollar su programa de energía nuclear, algo que ven como una aceleración peligrosa de la carrera armamentista nuclear regional. Aunque Israel no lo admitirá públicamente, es el único país de la región con armas nucleares y no quiere que otros se unan al pequeño club.

A los funcionarios israelíes les preocupa que el apoyo de Estados Unidos a un programa nuclear civil en Arabia Saudita pueda allanar el camino para que Riad desarrolle armas nucleares, lo que Mohammed ha dicho que haría si Irán lo hace primero.

Hanegbi de Israel dijo que tenía “plena confianza” en que “lo que sea que Estados Unidos decida” sobre el tema abordará las preocupaciones israelíes.

También se espera que los detalles de un acuerdo enfrenten un escrutinio en el Congreso, donde muchos legisladores se resisten a hacer concesiones a Mohammed, quien, según funcionarios de inteligencia de EE.UU., dio luz verde en 2018 para enviar un equipo de ataque saudita a Estambul para matar al periodista Jamal Khashoggi.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, llegan a una conferencia de prensa en Jerusalén, el 30 de julio de 2023. Foto: Reuters

Los legisladores estadounidenses ya están expresando su preocupación por la posibilidad de que Estados Unidos ofrezca a Arabia Saudita garantías vinculadas al tratado de que Estados Unidos acudiría en defensa del reino si es atacado, una garantía que requeriría la aprobación del Senado. Es probable que incluso las garantías de seguridad menores que no requieren el apoyo explícito del Congreso enfrenten resistencia en Washington.

Algunos legisladores se oponen a hablar de expandir las ventas de armas a Arabia Saudita, a lo que Biden puso límites cuando asumió el cargo en 2021 para protestar por el uso de armas estadounidenses por parte del reino en Yemen.

Si EE.UU. puede negociar un paquete que sea aceptable para los líderes sauditas, israelíes, palestinos y del Congreso, la administración Biden espera que la presión global para apoyar un acuerdo que cambie la historia impulse a los partidos de oposición en Israel a unir fuerzas con Netanyahu y respaldar el acuerdo, algo que hasta ahora se han negado a considerar.