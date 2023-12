Cuatro chilenas disputan las semifinales del Carnaval Femenino de Surf Latin Girl en Arica

Este sábado llega a su fin la segunda versión del Carnaval Femenino de Surf Profesional Latin Girl Arica Prime 2023, evento desarrollado en la playa Las Machas en el norte de la Ciudad de la Eterna Primavera y que cuenta con la participación de 40 competidoras nacionales e internacionales.

El certamen, que comenzó el pasado jueves 14 de diciembre, vivirá hoy sus fases decisivas con la disputa de las semifinales de la categoría Open, instancia en la que destaca la local Lorena Fica, quien se asoma como la gran favorita para ganar la competencia.

Además de la dueña de casa, también las chilenas Isidora Bultó (Iquique), Estela López (Puertecillo) y Sofía Bórquez (Arica) accedieron a semifinales. Las nacionales debieron enfrentar Luana Chumán (Perú), Marcela Machado (Uruguay), Kirra Silver (México) y Samantha Alonso (Panamá).

Al respecto, Lorena Fica manifestó sobre su performance que “al principio entré con una estrategia, pero a mitad del hit la tuve que modificar porque no me estaba dando el resultado que esperaba, así que esa pequeña modificación me sirvió harto para buscar mejores secciones, elegir mejor la ola y también elegir mejor las maniobras”.

Por su parte, Isidora Bultó -quien participa en tres categorías en el evento, exhibiendo un gran nivel- destacó que “es muy bonita la experiencia; me gusta harto competir contra surfistas más grandes, así me mido mejor, con más nivel, así que estoy muy contenta”, reconoció.

Para la tarde, en tanto, están agendadas las finales y la categoría Sub 12, además del duelo del longboard, en el que la mexicana Kirra Silver le disputará el título del tour a la campeona nacional y representante de Chile en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, la ariqueña Samantha Wilson.

La segunda versión del Carnaval Femenino de Surf Profesional Latin Girl Arica Prime 2023 culminará con diversas actividades para los visitantes, como la realización de una activación de yoga y una experiencia de parasurf abiertas a la comunidad. Asimismo se llevará a cabo la feria “Emprende Mujer” en la misma playa Las Machas.