El intercambio de camiseta que le puede traer un problema a Neymar

Neymar fue clave para que el PSG clasifique a la final de la Champions en Lisboa, donde se montó una burbuja para que pueda concluir el torneo de clubes más importante del mundo. Para esto, la UEFA estableció un nutrido protocolo de seguridad e higiene en tiempos de coronavirus. Pero al crack brasileño se le olvidó algo e hizo una acción que le puede traer más de un problema de cara al duelo definitivo.

Tras el juego, Ney intercambió la camiseta con el defensa del Leipzig Marcel Halstenberg, una acción que implica pasar a llevar una de las recomendaciones del protocolo “Return to Play” homologado por la UEFA.

Antes del regreso de la competencia se especuló con que los médicos de la confederación europea iban a exigir una cuarentena de 12 días a los futbolistas que, por ejemplo, se intercambiaran las camisetas con un rival. No obstante, en la versión final del protocolo sanitario, no se establece como una obligación respetar aquello. Lo que se plantea es una “recomendación” de que los futbolistas no lo hagan.

Ante esto puede que la UEFA se manifieste para aclarar las dudas que asoman con el caso y por un eventual impedimento para que el jugador brasileño esté presente en la final.