Históricos de la Roja se dividen frente a la partida de Rueda: “Es el momento de buscar un cambio”

La posible partida de Reinaldo Rueda se ha transformado en tema país en las últimas semanas. En la ANFP se abrieron a la posibilidad de que el DT emigre de la Roja para dirigir a la selección de Colombia, desde donde quieren ficharlo a como dé lugar. Ante la opción de la salida del técnico de la selección chilena algunos jugadores históricos se dividen. Unos quieren su permanencia; otros su paso al costado.

“Cuando un técnico trabaja tranquilo y no les acepta la cosa a los dirigentes, le encuentran todo malo. Yo lo encuentro un buen entrenador, cuando estuvo en Colombia anduvo bien. ¿Por qué va a andar mal en Chile? Tenemos tan buen equipo como el que tienen los colombianos. Lo que pasa es que en la cancha los jugadores son los que deciden los partidos, los técnicos lo planifican en la semana. Otra cosa, es que los delanteros que tenemos, Vargas y Sánchez, no han hecho goles, y los partidos se ganan con goles. Sino mira lo que le pasa a Colo Colo”, comenta Humberto Cruz a La Tercera, consultado por su sensación ante la probable salida de Rueda. “Me gustaría que siguiera”, agrega el Chita.

Otro ex seleccionado nacional que se suma al debate y a favor de la continuidad del colombiano es Leonardo Véliz. Para el Pollo, dejarlo partir es un error: “Yo soy partidario de los procesos. Creo que es una apuesta muy arriesgada la que está haciendo la ANFP al dejar irse a Reinaldo Rueda. Con todos sus defectos y virtudes creo que ya tenía encaminada una tarea. Chile todavía no está eliminado, el futuro se ve un poco más negro, pero siempre hay esperanza de que esto puede revertirse. Yo no soy partidario de que se vaya y venga otro técnico desde cero. Eso era del Chile de hace muchos años atrás”.

En la contraparte, Fabián Estay considera una buena opción el cambio de técnico. En su opinión, Rei no ha cumplido en la totalidad de los objetivos. “Eso es un tema que lo tienen que decidir los directivos. Me imagino que, sobre la mesa, en los primeros cuatro partidos, Rueda apostó por siete, ocho o nueve puntos. Al final consiguió cuatro, y sobre todo tuvo el partido más malo que fue contra Venezuela. Después de casi tres años la evaluación tiene que ser clara y concisa. Se jugó una relativamente buena Copa América, por decirlo entre comillas. Se intentó un recambio que no llegó en el primer año y medio, y en esta Eliminatoria sí ha debutado gente, eso es un factor importante. Yo digo que Rueda es un gran técnico, pero para esta selección que ganó dos títulos en un año, jugando de una manera muy diferente a la que pretende Rueda, me parece que sería el momento de hacer un cambio, de buscar a alguien que recupere ese ADN de esta selección vertiginosa, de transiciones rápidas, de buena posición de pelota y de buenas variantes ofensivas. Creo que tiene que haber un proyecto muy importante para pensar en un técnico más o menos del corte o estilo de Bielsa. Eso le vendría muy bien a la Selección”, opina.

Buscando un sucesor

Si bien los exjugadores se dividen ante la alternativa de cambiar al DT de la Roja, también aportan en buscar un sucesor para el puesto que podría dejar Reinaldo Rueda. “En Chile no hay ninguno. El único, que ya debió haber tomado a la Selección, es Pellegrini”, dice el Chita Cruz. En el nombre del Ingeniero también coincide Estay, quien añade otros entrenadores al debate: “Hay buenos técnicos chilenos. Para mí Ivo Basay, el Fantasma Figueroa, el Coto Ribera pueden ser candidatos. Y de afuera se habla de Heinze o Holan, que son alternativas”.

Por su lado, el Pollo Véliz aprovecha de manifestar una crítica en la búsqueda de un nuevo entrenador. “No tengo ningún candidato. Pero sí tengo reparo en que estén pensando en Heinze, Crespo, ¡por favor! Los representantes argentinos quieren meter entrenadores sin ningún currículum. No tienen los méritos”, dice el ex Colo Colo para cerrar el debate. Queda definir el futuro de Rueda, que lo quieran o no hinchas y exjugadores, ya está en otras manos.