Toc show: la apuesta de TV+ para competirle a los noticieros centrales

Desde esta noche, el programa de conversación y actualidad Toc Show, de TV+, cambiará de horario, pasando del trasnoche a las 21.00 horas de lunes a viernes.

Sobre esta modificación, su animador, Juan Carlos “Pollo” Valdivia, hace su análisis e indica que éste responde a varios factores, como los cambios en las necesidades de la gente y la mejor recepción del público durante este año, donde ha quedado en evidencia un crecimiento en el consumo de TV nacional en general a partir de la emergencia sanitaria.

“Todo ha cambiado, en términos de contenidos, de horarios, los hábitos de la gente, ven más televisión en pandemia, son muchas las cosas que lo determinan, pero también que estamos haciendo más actualidad, de una manera más irónica, sarcástica, humorística por así decirlo. Yo estoy haciendo una entrega informativa con una mirada más cuestionadora, con más opinión, con punto de vista, entonces funciona, nos ha ido bien con eso”, advierte Valdivia.

La propuesta del programa será la misma en este nuevo horario, centrada en la contingencia pero manteniendo una distancia respecto, por ejemplo, a casos de tipo policial. “Hay medios que cubren eso, creo que hay que ofrecer variedad de elementos. Hay algunos que por rating atacan fuertemente el tema policial porque marca, porque hay morbo y se extienden mas allá de la información que te entregaron, le dan vuelta, muestran la casa del vecino, donde no hay nada. Yo creo que la información debe estar al servicio en general de la opinión pública y no necesariamente cautivar público a partir del morbo”, opina Valdivia.

En este cambio, el programa llegará a competir directamente con las ediciones centrales de los noticieros nacionales, donde se da una importante disputa por el rating y en la que TV+ aparece último en el ranking de la televisión local. “Es un tema el cómo le compites a esos departamentos de prensa de unas 200 personas, cómo compites ahí. Nosotros lo que haremos es mostrar la información de una manera alternativa”, dice el conductor de TV.

Pero reconociendo esa desventaja en las cifras de audiencia, Valdivia considera que los mismos cambios en la industria televisiva han variado el panorama. “Hoy día no es tan importante cuántos te ven, sino quiénes te ven, hoy todo es segmentado. Por ejemplo, Milf tiene un nicho importante, ya no caben más auspiciadores en el programa. Por cómo está la industria, el canal nuestro va a tener utilidades en el peor año de las comunicaciones”, dice el animador, y puntualiza: “El tamaño de un negocio no necesariamente significa si es exitoso o no, que es lo que pensaron durante años con los canales. El tamaño de los metros cuadrados del canal no significó el éxito, al final significó pérdida. Hoy día la TV es distinta, nosotros hacemos una tv de bajo costo pero de gran conexión con su público”.

En el caso general del canal, la pandemia también ha permitido más visualización de sus programas. “Efectivamente en pandemia el encendido ha aumentado y TV+ no ha sido la excepción. Nosotros hemos capitalizado este aumento, con crecimiento cercano al 13% el share de audiencia”, cuenta Juan Diego Garretón, presidente ejecutivo de TV+, siendo el bloque que más ha crecido el de 17:00 a las 02:00 horas de lunes a viernes en meses de cuarentena (22%). Para él estos resultados responden por un lado a “que hemos sido capaces de consolidar una oferta entretenida, que acompaña a los chilenos. Con programación honesta y cercana”.

Y otro factor que a su juicio ha sido clave es que sus programas Somos un plato, Me late, Milf y el mismo Toc Show, buscaron la manera de seguir al aire en este período de confinamiento, sin recurrir a contenidos envasados y con emisiones de las mismas casas de sus animadores al inicio de la pandemia, situación que ya se ha ido normalizando. “Nosotros optamos por contenidos propios, frescos cada día, porque eso es parte de nuestra visión y compromiso con la audiencia. Eso no se logra con envasados. Somos coherentes con eso”, concluye Garretón.