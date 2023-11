María Corina Machado: “Maduro está reaccionando con desesperación, está asustado de perder la elección”

En una reciente columna de opinión en CNN en Español, el excanciller mexicano Jorge Castañeda planteaba que la “larga inmovilidad” del statu quo en Venezuela parecía haberse alterado. Acuerdos entre el régimen de Nicolás Maduro y gran parte de la oposición, entre Caracas y Washington, y la celebración de primarias que derivaron en la selección de una candidata presidencial constituyen, a su juicio, acontecimientos que podrían modificar el panorama en ese “desdichado” país. “Venezuela sale de su inercia. ¿Habrá cambio?”, se preguntaba.

La ganadora de esas primarias opositoras celebradas el pasado 22 de octubre, María Corina Machado (56), apuesta a que ese hecho marcó un “punto de inflexión” y que los días de Maduro están contados: el cronómetro de su permanencia en el poder tendría como tope las elecciones presidenciales de 2024. En entrevista con La Tercera, la exdiputada, quien obtuvo el 92,35% de los votos -equivalentes a 2,25 millones de electores-, analiza las razones de su triunfo y lo que se por viene para Venezuela.

¿A qué atribuye su aplastante victoria en las primarias?

En primer lugar, yo tengo que hacer un reconocimiento a todos los venezolanos que están afuera. Para nosotros era indispensable lograr que se permitiera el voto de nuestra diáspora, porque es un precedente para la elección presidencial del próximo año. Y tengo que hacer un reconocimiento especial a los venezolanos que están en Chile, que tuvieron el registro porcentual, en términos del número de personas que se estima que viven en Chile, mayor de todo el mundo. Y también de votación. El nivel de organización fue impresionante. Además, tengo que agradecer al gobierno nacional que acompañó (las primarias) en medio de los Juegos Panamericanos que estaban desarrollándose, y dio todo el apoyo. Y la verdad es que para Venezuela esto es un antes y un después, esto es un punto de inflexión en nuestra lucha por la democracia. Estoy muy emocionada y muy agradecida por la confianza que he recibido de los venezolanos dentro y fuera del país.

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado muestra la credencial que recibió tras su victoria en las elecciones primarias de la oposición, en Caracas, el 26 de octubre de 2023. Foto: Reuters

Usted se presentó a estas primarias pese a una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos. Tras su triunfo, ¿cómo piensa sortear este obstáculo?

Ese tema se resolvió el 22 de octubre y lo resolvieron dos millones y medio de personas. No solamente es un mecanismo írrito, sino además inútil. Lo usaron para perjudicar mi candidatura, para que yo tuviera menos apoyo. Y bueno, ya ve los resultados, como que no les funcionó.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela suspendió el lunes todo el proceso de primarias de la oposición, incluido su resultado. ¿Qué le parece esta medida?

Un muy conocido economista y experto venezolano en energía, Francisco Monaldi, escribió un tuit donde decía algo así como que ahora el régimen pretende desconocer la ley de gravedad una vez que le cayó un piano encima. Para mí eso lo resume exactamente. Es decir, el hecho político se consumó en las calles. La gente lo vivió y lo sintió. Primero, nuestra Constitución nos da absoluto derecho a elegir los candidatos que queremos que nos representen. Y hacerlo como lo hicimos, como iniciativa ciudadana. En segundo lugar, súmele el acuerdo recién firmado de Barbados, cuya primera cláusula establece el respeto de las partes a que la otra parte puede elegir al candidato presidencial. Entonces, una vez que esto ocurre, yo creo que ha quedado evidenciado que quien menos se esperaba algo de esta magnitud era el propio régimen. Y están reaccionando con desesperación. Una vez más se equivocan. Se equivocaron con la írrita inhabilitación que fue contraproducente, fue un bumerán. Lo que hicieron fue aumentar aún más mi apoyo y la conciencia internacional de que Maduro está asustado de perder una elección. Y ahora con esto ya es una cosa muy burda. Pero hay que poner una alerta en el sentido de que es un régimen que ha demostrado ser capaz de todo.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hace gestos durante una reunión en el Palacio de Miraflores, en Caracas, el 16 de agosto de 2023. Foto: Reuters

A propósito de la suspensión de las primarias, Estados Unidos advirtió que “tomará medidas si Maduro y sus representantes no cumplen los compromisos en el marco de la hoja de ruta electoral”. ¿Por qué Caracas se arriesga a irritar a Washington?

Yo creo que el tema no es irritar. El tema es cumplir o incumplir lo acordado. Son 15 iniciativas de diálogo, entre las cuales el régimen ha extraído mucho. Ha obtenido en algunos casos plata, en algunos casos legitimidad y en todos ha obtenido tiempo. Porque es la dinámica del sistema criminal. Ir ganando, así sea un día a día, y entonces se compromete y viola. Esta circunstancia es totalmente distinta. Venezuela es otro país. El chavismo perdió su base social, absolutamente. Y eso lo vimos el 22 de octubre. Fue en las zonas más populares, en las zonas más rurales, que eran tradicionalmente en las cuales el régimen ejercía mayor control social, donde hubo la mayor demostración de hastío y rebeldía. Entonces Venezuela ya no es la misma. Sus mecanismos de represión están muy deteriorados. El régimen está en una situación precaria, un problema severo de liquidez. Y necesitaba este acuerdo para conseguir dinero y también para buscar lavarse la cara. Entonces, al final, los que tienen que tomar una decisión son ellos. Los venezolanos queremos elecciones limpias y libres y estamos pidiendo al mundo que nos acompañe. Y aprovecho esta oportunidad para enviar este mensaje muy especialmente al gobierno del Presidente Boric, porque creo que ha mantenido una voz correcta y firme ante la violación de los derechos humanos en Venezuela. Más que nunca necesitamos que los jefes de Estado de América Latina reiteren esta posición que redunda no solamente en beneficio de los venezolanos, sino también de los demás pueblos de América Latina.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, se reúnen en Caracas, el 23 de marzo de 2023. Foto: Reuters

¿Ha tenido algún acercamiento con Gustavo Petro y Lula, que parecen ser los aliados más próximos que tiene Maduro en este momento en la región?

Bueno, digamos que estoy haciendo los acercamientos.

¿Y cree que tienen alguna disposición a interceder por ustedes ante Maduro?

Yo creo que ellos tienen todos los incentivos para que, con base en sus propios intereses, persuadan a Maduro de que esto es lo que les conviene a todos. Aquí hay varios temas. Uno es el tema de la migración. La migración no va a parar mientras los venezolanos sientan que no hay futuro en Venezuela, mientras no haya la certeza de una transición ordenada en mi país.

María Corina Machado sostiene una bandera venezolana mientras reacciona al conteo de votos en las primarias de la oposición, en Caracas, el 23 de octubre de 2023. Foto: Reuters

Una crítica recurrente es la falta de unidad en la oposición venezolana.A partir de su triunfo en las primarias, ¿se puede garantizar la cohesión del sector para derrotar a Maduro en las urnas?

Esto va mucho más allá de los partidos. Esto es un sentimiento y es un movimiento social muy profundo. Para nosotros se ha convertido en una lucha existencial y espiritual. Y por eso no tengo ninguna duda, estoy absolutamente segura de que el destino es la libertad de Venezuela y el regreso de nuestros hijos a sus casas.