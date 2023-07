Víctor Pérez (UDI): “Me gustaría ver una oposición más fuerte, clara y consistente”

Tras una intensa actividad pública -de casi cuatro décadas- como alcalde, diputado, senador y ministro, desde el 3 de noviembre de 2020, Víctor Pérez Varela (68 años) se encuentra fuera de la política activa.

Esa tarde, después de 98 días como titular de Interior, el abogado tomó sus cosas y renunció, luego de que la Cámara de Diputados declarara admisible una acusación constitucional en su contra por -entre otros puntos- su responsabilidad en el accionar de Carabineros en algunos polémicos episodios en el marco del posestallido social.

“Cuando el Presidente Piñera me planteó ser ministro del Interior y Seguridad Pública tenía claro que iba a ser por poco tiempo. En ese momento, un alto porcentaje de los chilenos -entre un 30% y un 40%- validaba la violencia que había en las calles. Y en la Cámara de Diputados más del 50% la aceptaba y apoyaba. La primera línea que había destruido gran parte del centro de Santiago fue recibida como héroes en un acto en la sede del Congreso en Santiago. Si llegabas a enfrentar la violencia, como tratamos de hacerlo, era evidente que me iban a acusar constitucionalmente, como ocurrió”, señala el dirigente gremialista, recordando el complejo momento que entonces vivía el país y que, según él, muchos dirigentes del sector parecen haber olvidado.

Hoy, Pérez reaparece para criticar la ineficacia con que su partido -la UDI- y el resto de la oposición han enfrentado al gobierno de Gabriel Boric y advierte que el fracaso de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, “es un caso más que refleja la incapacidad que ha tenido la oposición para establecer una estrategia y un relato común que los valide como alternativa ante un gobierno que le está generando un daño inconmensurable al país y que al final del día, por muy inoperantes que sean, van imponiendo sus postulados”.

-¿A quién culpa del fracaso de la acusación contra Ávila?

-Esta semana vimos un triste espectáculo de toda la oposición en la Cámara de Diputados. El relato debió haber sido la falta de respuesta a las necesidades educacionales de millones de jóvenes, que hace que hoy sus familias vean el futuro de sus hijos cada día más oscuro, y no la sexualidad del ministro, que era lo menos importante y que fue utilizado para desviar la atención del tema fundamental que yo, como simple espectador, no vi presente.

-¿Qué le parece la forma en que la directiva de su partido -que preside Javier Macaya- se ha planteado ante el gobierno?

-Creo que tanto los parlamentarios como el partido en general deben hacer una oposición política mucho más decidida, que interprete a la ciudadanía que día a día ve pavorida cómo el uso de los recursos públicos, la incompetencia, la inoperancia e irrelevancia se tomaron el gobierno. Chile hoy está en decadencia, producto, entre otras cosas, de las acciones del actual gobierno, y eso políticamente hay que revertirlo. Me gustaría ver una oposición mucho más fuerte, clara y consistente y no confundir tanto lo político con lo penal.

"Esta semana vimos un triste espectáculo de toda la oposición en la Cámara de Diputados", señala el exdirigente histórico de la UDI. Mario Tellez / La Tercera

-¿A qué se refiere con no confundir lo político con lo penal?

-Veo que los dirigentes están más preocupados de si el caso Democracia Viva y el tema de las fundaciones son delito o no son delito. Eso dejémoslo a los tribunales y al Ministerio Público. Los políticos, los partidos y los parlamentarios somos los que tenemos que demostrar ante la ciudadanía que lo que aquí se está haciendo, al margen, si es que el día de mañana es considerado delito o no, es una sinvergüenzura que afecta a los sectores más modestos, como las personas que hoy no tienen dónde vivir.

-Pero Macaya ha pedido insistentemente la salida del ministro Giorgio Jackson (RD), entre varias otras acciones...

-Más allá de declaraciones que, sin duda, son valiosas, para mí el déficit más importante de la UDI es no haber logrado generar una estrategia, un relato y una acción que interprete a la ciudadanía que hoy cada día se aleja más de los partidos producto de su falta de sintonía con lo que está sufriendo el país en distintas materias. Se puede ser más o menos opositor, pero el punto central es cómo enfrentamos a una coalición que está llevando a Chile a una decadencia que es muy evidente.

“El llamado de Jaime Bellolio es bastante extraño y poco comprensible”

-Jaime Bellolio -su excompañero en el gabinete de Sebastián Piñera- llamó a resistirse a la tentación de capitalizar la crisis del Frente Amplio. Es evidente que no comparte ese juicio...

-Es bastante extraño y poco comprensible su llamado, porque no hay duda de que si el gobierno del Frente Amplio entró en una crisis por corrupción, lo honesto es enfrentarlo decididamente. Hacerse a un lado o minimizarlo aumenta el daño al país. En política, las oportunidades para enfrentar las sinvergüenzuras no hay que desaprovecharlas.

-El argumento de Bellolio es que pese a la gravedad del caso hay que seguir buscando acuerdos para avanzar en temas importantes para el país, más aún si les puede tocar gobernar en 2026…

-Nadie en Chile Vamos, en el Partido Republicano ni en la centroderecha busca la caída del gobierno. Pero hay que rectificar acciones absolutamente deshonestas con más firmeza y también con inteligencia y talento. No olvidemos que una parte de quienes hoy gobiernan querían dividir al país en 12 naciones, eliminar el Senado y una serie de libertades con las que hoy cuentan los chilenos. Ese riesgo fue captado por la ciudadanía con mucha lucidez en el plebiscito del año pasado y en la elección de constituyentes del 7 de mayo, pero lamentablemente no ha sido captado por Chile Vamos.

-Otros dirigentes de su sector han dicho que no quieren repetir la actitud que tuvo el FA y el PC cuando ustedes eran gobierno…

-Creer que porque uno es mano blanda van a recibir el mismo trato si somos gobierno no tiene ninguna garantía ni evidencia histórica. Ellos van a hacer la misma oposición terrible e intransigente que hicieron y que en un momento buscaron la caída del gobierno de Piñera... El Presidente Boric hace unas semanas en un acto llamó a su partido y a Revolución Democrática a ser rebeldes y seguir con su estrategia política para lograr sus fines. Y resulta que uno de los mecanismos para lograr esos fines era lo que días más tarde se conoció en el actuar de Democracia Viva.

-A su juicio, ¿cómo se podría mejorar el trabajo y rol opositor?

-La UDI debe hacer un acuerdo político amplio y sólido con republicanos en los próximos meses, que permita a ambas fuerzas enfrentar los desafíos electorales en forma ordenada y coordinada.

-¿Sólo la UDI o Chile Vamos?

-Principalmente la UDI, pero hay que hacer el esfuerzo para unir a toda la centroderecha. No veo que la competencia sea el camino, sería no escuchar lo que ha dicho la ciudadanía en las dos últimas elecciones.

“Me parece que Matthei es una buena opción, pero no sé si será la única que los militantes de la UDI prefieran”

-En un reciente cónclave de su partido, Evelyn Matthei llamó a la UDI a prepararse para competir con republicanos en las municipales, si es que ellos optaran por ir solos, tal como lo hicieron en la elección de constituyentes.

-Eso es colocarse en el peor de los mundos. Asumo que los dirigentes van a querer canalizar en una alianza política lo que es el sentimiento mayoritario actual de los chilenos. Si no lo quisieran, no hay duda de que estaríamos en una situación delicada.

Víctor Pérez: "Nadie en Chile Vamos, en el Partido Republicano ni en la centroderecha busca la caída del gobierno". FOTO: PATRICIO FUENTES.

-¿Qué le parece que la UDI haya ratificado a Matthei como su candidata presidencial?

-Los partidos tienen que ir resolviendo los temas electorales a los que se van enfrentando, pero no sé si este hoy es la prioridad. Me parece que Matthei es una buena opción, pero no sé si será la única que los militantes de la UDI prefieran.

-¿Usted se pondrá detrás de ella o estaría por apoyar a José Antonio Kast?

-Siempre he sido un militante disciplinado y todas mis campañas las hice junto al candidato presidencial de la UDI y creo que eso es lo que tenemos que hacer todos quienes creemos en la militancia. Creo, también, que hay que tomar buenas decisiones en los momentos oportunos y definir un relato que todavía no se ha construido.

-¿Ha hablado con la alcaldesa?

-No, al estar alejado de la política trato de no conversar con sus actores. No porque no quiera o no me guste, sino porque estoy en una etapa distinta de mi vida.

-Muchos señalan que la política es adictiva...

-A mí por lo menos no me ha hecho falta. Me vine a vivir a Santiago para estar cerca de mis hijos y estoy feliz en mi oficina de abogados y haciendo clases de Derecho Civil en la Universidad San Sebastián.