De las tablas a Zoom: el teatro chileno se sube a las videoconferencias

Es una práctica que cada vez toma más fuerza en el contexto de la emergencia sanitaria. Con las salas de teatro cerradas en todo el mundo, la plataforma de videollamadas Zoom es la alternativa por la que algunas compañías y teatros han optado para presentar nuevas propuestas.

Hace solo unos días, Broadway dio cátedra con un espectáculo virtual de más de dos horas para celebrar al compositor de musicales Stephen Sondheim. Take Me To The World: A Sondheim 90th Birthday Celebration tuvo a estrellas como Meryl Streep, Audra McDonald, Lin Manuel Miranda, Neil Patrick Harris, Jake Gyllenhaall, entre otros, quienes desde sus casas interpretaron distintas canciones para celebrar los 90 años del compositor.

Otros como la compañía con sede en Oxford, Creation Theatre, se han aventurado más allá. En conjunto con Big Telly Theatre Company produjeron una versión de La Tempestad de Shakespeare donde cada uno de los actores interpretó sus papeles desde casa, con fondos virtuales acordes a las escenas y con la participación del público para hacer sonidos de ambiente como los de la lluvia o el viento.

En Chile esta tendencia comienza tímidamente a tomar fuerza. Héctor Morales, Katty Kowaleczko, Tito Bustamante y Nicolás Pavez protagonizaron hace unas semanas la obra Random, escrita por Gerardo Oettinger y dirigida por Francisco Krebs. Con fondos virtuales y actuaciones desde sus hogares, los actores sacaron adelante el proyecto programado para el Teatro del Lago, pero esta vez a través de Zoom.

A su vez la productora The Cow Company ya ha realizado dos obras como parte de su proyecto Living Teatro, donde Rafael Gumucio escribe y Amparo Noguera, Luis Gnecco y Gabriel Urzúa actúan. En tanto, mañana presentarán De la cama al living: el Standup online de Pato Pimienta, un espectáculo donde el comediante aborda desde el humor las dificultades y la nueva rutina de la vida en cuarentena. Las entradas tienen un valor de $2.500 y $5.000.

Una Nueva Vida, la obra con Amparo Nogue, Luis Gnecco y Gabriel Uruzúa, producida por Cow Company

“La verdad es que estamos buscando muchos más contenidos. Estamos armando cosas infantiles con la gente de Cantando Aprendo a Hablar. Es un formato que ha funcionado súper bien y a la gente le ha gustado. Algunos sienten que esto es un paréntesis y los ayuda a tener ciertas cuotas de normalidad para volver a sentir lo que es vivir el teatro”, cuenta Marcos Alvo, socio de The Cow Company.

Desde el 16 de mayo GAM también se sumará al teatro por Zoom con el estreno de Mentes salvajes, obra del dramaturgo Marcus Lindeen dirigida por Víctor Carrasco (Los arrepentidos). El texto está inspirado en los testimonios recogidos vía Skype de un grupo de personas identificadas como soñadores compulsivos, quienes en la obra son interpretados por Paulina Urrutia, Héctor Noguera, Natalia Valdebenito, Francisca Gavilán y Gabriel Cañas.

Un cantante y famoso actor gay, un ex guionista de 92 años, una heroína con superpoderes, un traficante de drogas y un hombre que sueña con la hija que quiso tener son los personajes que estos soñadores compulsivos viven en paralelo a sus vidas reales.

“Nos parecía importante pensar en cómo elaborar una propuesta que fuera pensada para contenidos digitales. Quisimos ver cómo experimentar en torno a generar un contenido que auspiciara esta plataforma digital y ahí se estableció una conversación con Víctor Carrasco, quien llegó con esta propuesta”, cuenta Pamela López, directora de programación de GAM. “Creo que la primera premisa que nos pareció importante desde programación es poder innovar en este formato y probar qué pasa tanto para los artistas en su proceso de creación y la respuesta de parte del público”, añade.

La obra se presentará desde el 16 mayo al 26 julio, de jueves a sábado a las 21.00 h y los domingo a las 20.00 h. La entrada tiene un valor de $3.000 en preventa (hasta 15 mayo), y $4.000 general.

Lecturas dramatizadas

En el marco del ciclo Teatro Hoy de la Fundación Teatro a Mil, una de las actividades que se realizarán vía Zoom y que luego serán transmitidas por Facebook Live son las lecturas dramatizadas. Así los directores y actores involucrados mostrarán adelantos de lo que serán sus montajes a futuro.

"El contexto actual nos obliga a pensar cómo el teatro se adapta a los cambios tecnológicos y a las distintas plataformas digitales. Vemos una gran oportunidad para atraer a nuevos públicos y crear experiencias que complementen -y no reemplacen- el teatro en vivo, entre ellas, las lecturas dramatizadas online que de alguna manera salen de la pantalla ofreciendo un espacio único para acercarse a otra parte del proceso de creación de una obra”, explica Carmen Romero, directora ejecutiva de Fundación Teatro a Mil.

En esa línea, el 14 de mayo se presentará una lectura del monólogo Isabel desterrada en Isabel, escrito por Juan Radrigán, dirigido por Alexandra von Hummel e interpretado por Tamara Acosta. El 20 de mayo es el turno de María, obra dirigida por Juan Pablo Peragallo con dramaturgia de Carla Zúñiga. La compañía Teatro La Provincia presenta el próximo 28 de mayo Ivanov, obra del escritor ruso Antón Chéjov. Y para finalizar el mes, el 29 de mayo habrá una lectura dramatizada de Las palmeras salvajes, inspirada en la gran novela de William Faulkner.

Durante junio se presentarán dos las lecturas programadas. Una de ellas es de la obra Bru o el exilio de la memoria, dirigida por Héctor Noguera y que rescata la vida y obra de la artista visual Roser Bru. En tanto, el 5 de junio se mostrará un avance y lectura de Space Invaders, basada en la exitosa novela homónima de la escritora Nona Fernández.