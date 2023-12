Exige retracto: la arremetida judicial del administrador de Obras Municipales de Viña del Mar en contra de Ripamonti

Fue hacia fines de agosto cuando se produjo el primer -de dos- socavón en el sector de las dunas de Viña del Mar, que obligaron a la evacuación de cuatro edificios del sector. De ahí en adelante, decenas de voces y actores salieron a buscar culpables y a intentar apuntar las miradas hacia quien (o quienes) fuera responsable de un problema que hasta hoy no ha encontrado una solución definitiva.

Una de las personas que alzaron la voz fue la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD), quien abiertamente ha criticado el desempeño de Julio Ventura, director de Obras Municipales, que desde 1981 dirige el departamento encargado de autorizar las construcciones y proyectos de urbanización en la ciudad. “Si esta situación se mantiene, tiene que ser desvinculado”. La jefa comunal, además, ha asegurado que el problema se arrastra desde incluso antes de los socavones, que Ventura no responde órdenes de servicio y que ha recibido a constructoras que no pasan por lobby, buscando su destitución por la vía administrativa. Esta fue una de las tantas cosas que ha señalado la edil y que derivaron en una arremetida judicial de funcionario municipal, quien presentó una denuncia en procedimiento de tutela contra el municipio y la jefa comunal en el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso. Arguye vulneración de la honra, aun cuando incluso en Contraloría se han ingresado solicitudes de sumarios en su contra.

En el libelo de 13 páginas al que tuvo acceso La Tercera, Ventura señala que desde la llegada de la nueva administración municipal “he debido enfrentar un desagradable clima laboral, lo que se ha visto materializado en diversos hechos y situaciones, las últimas de las cuales han derecha y gravemente vulnerado mi patrimonio iusfundamental”.

Dice, de hecho, que a poco de instalarse la actual administración “se puso públicamente en entredicho mi desempeño, a propósito del proyecto de Mall Agua Santa”, no obstante la Corte de Apelaciones ratificó la legalidad del permiso de dicha construcción, encontrándose pendiente de resolución final de la Corte Suprema. Ventura suma una serie de ejemplos donde Ripamonti critica sus funciones.

“Las llamativas y mediáticas intervenciones de la alcaldesa respecto a mi persona en esta materia resultaron manifiestamente desdorosas para mí, causándoseme un serio y grave agravio debido a tal cantidad de imputaciones y afirmaciones lesivas, todas ellas injustificadas”, reseña al respecto, agregando que “lo que realmente ha ocurrido es que a la primera autoridad edilicia le ha sido difícil comprender que mi labor en mi calidad de director de Obras es asegurar el cumplimiento de la ley, mas no la aplicación de otros criterios no establecidos en la ley, como por ejemplo los ambientales”.

Episodio socavones

Al llegar al hecho de los socavones, Ventura asegura en su acción judicial que es un hecho conocido la presencia de estos en el límite de las comunas de Viña del Mar y Concón. “Lo cierto es que el 25 de agosto de 2023, dos días después que se abriera el primer socavón junto al edificio Kandinsky de Reñaca Alto, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, apuntó a una eventual responsabilidad de mi persona en la situación (...) me cuestionó públicamente advirtiendo presuntas irregularidades en mi gestión”.

“Lo cierto es que, lisa y llanamente, no es efectivo que haya habido órdenes de servicio a mi cargo sin respuesta dentro del plazo reglamentario correspondiente y con el plazo para hacerlo extinguido, y menos aun 11 órdenes de servicio. Por otra parte, no es efectivo, como abiertamente se afirma y en el peor de los casos se insinúa, que yo haya permitido el ingreso de personas ajenas a la Dirección de Obras, sin el debido registro de acuerdo a la Ley del Lobby”, asegura, además de señalar que el edificio Kandinsky, uno de los afectados por los socavones, “cuenta con más de diez años de antigüedad, cuyos permisos de construcción jamás han sido cuestionados” y que “recién han venido a serlo recientemente en las palabras de la propia alcaldesa, pese a que ha sido la propia ministra de Obras Públicas quien ha reconocido que los socavones obedecieron a fallas en la red básica de recolección de aguas lluvias de responsabilidad de ese ministerio”.

Y asegura: “Todo lo descrito ha determinado que los hechos y dichos de la alcaldesa de Viña del Mar, doña Macarena Ripamonti, me hayan llevado a sentirme injusta y gravemente humillado y desvalorizado; especialmente cuestionado tras cuatro décadas de servicio municipal”, sumando que “los actos del municipio denunciado, ejecutados por su alcaldesa doña Macarena Ripamonti, han importado una afectación del derecho a la honra de que soy titular”.

En tal sentido, Ventura, bajo el apercibimiento del artículo 492 del Código del Trabajo, pide la adopción de las medidas que estime el tribunal, “entre ellas la retractación de todas y cada una de las afirmaciones formuladas públicamente a mi respecto por la alcaldesa doña Macarena Ripamonti Serrano (entre ellas una publicación de este medio) y que han sido materia de los fundamentos de hecho del presente libelo”, así como que dicha retractación “deberá efectuarse a través de un medio abierto regional y un medio abierto nacional de prensa, retractación en la que deberá indicarse que no he efectuado un trabajo inadecuado y negligente para la municipalidad, que no he presentado órdenes de servicio sin responder dentro del término administrativo correspondiente y que no he recibido a personas sin registrar las reuniones respectivas”.

Hasta el cierre de esta edición no fue posible contactarse con el municipio viñamarino para conocer su opinión respecto de esta acción.