Ripamonti critica desempeño de director de Obras y advierte: “Si esta situación se mantiene, tiene que ser desvinculado”

En plena crisis por los socavones registrados las últimas semanas en las dunas de Viña del Mar, y que obligaron a la evacuación de cuatro edificios del sector, la alcaldesa Macarena Ripamonti (RD) informó que calificó como “condicional” el desempeño que durante el 2022 tuvo el director de Obras Municipales, Julio Ventura; quien desde 1981 dirige el departamento encargado de autorizar construcciones y proyectos de urbanización en la ciudad.

Ripamonti da a conocer esta información luego que la Contraloría General de la República le solicitara ayer martes informar, en un plazo de 10 días hábiles, el nombre y cargo de todos los profesionales que trabajan en la Dirección de Obras Municipales (DOM) -incluidos los revisores de proyectos- y el listado de personas que trabajaron en esa dirección en los últimos 5 años. Todo en el marco de una investigación iniciada por el órgano contralor tras una denuncia presentada por el movimiento Duna Viva, que acusó a Ventura por eventuales faltas a la probidad administrativa en la entrega de permisos para levantar edificios en el entorno del campo dunar.

Ripamonti comenta al respecto que antes de los socavones el municipio ya había iniciado investigaciones sumarias en la DOM, junto con realizar el proceso de calificación de su director.

Según el artículo 27 de la Ley 19.165, “el sistema de calificación tendrá por objeto evaluar el desempeño y las aptitudes de cada funcionario, atendidas las exigencias y características de su cargo, y servirá de base para el ascenso, los estímulos y la eliminación del servicio”. El numeral siguiente (28), en tanto, indica que “todos los funcionarios, incluido el personal a contrata, deben ser calificados anualmente, en alguna de las siguientes listas: Lista N° 1, de Distinción; Lista N° 2, Buena, Lista N° 3, Condicional; Lista N° 4, de Eliminación”.

Según explican desde la alcaldía, la única forma de destituir a un director de Obras es que por dos años consecutivos sea calificado en Lista N°3 o N°4. Con respecto a la evaluación otorgada por Ripamonti a Ventura en el segundo semestre de 2021 (asumió como alcaldesa a fines de junio de ese año), esta fue “Buena” (Lista N°2).

“Cuando llegué empecé a observar el trabajo y la eventual negligencia que pudiesen tener algunos funcionarios, y me di el tiempo de observarlos; hacer buenas calificaciones, porque todavía no era el tiempo de evaluar el trabajo de manera fundamental. Pero después de dos años ya he hablado a propósito de mis calificaciones, hechas antes incluso del socavón, que hablan de la actitud que existió en el 2022 y que son más de 11 órdenes de servicio sin respuesta, personas que han entrado a las oficinas como constructores y desarrolladores que no pasan por lobby, que tenemos completamente identificados y pruebas para ello”, detalló la alcaldesa.

“Incluso”, agrega Ripamonti, durante el socavón Ventura habría recibido a representantes de constructoras “que no han sido notificadas ni subidas por lobby, que además han sido negadas ante todos los directores del municipio, y así un sinnúmero de actos concatenados que nos permiten decir: aquí tenemos un problema en el ejercicio del trabajo y esto nosotros lo calificamos”.

“Si esta situación se mantiene, él (Julio Ventura) tiene que ser desvinculado y esto lo van a tener que resolver en su momento organismos que revisen esta calificación, que nosotros tenemos sumamente justificada, porque ya son dos años de un actuar que tiene que ver con cómo una cabeza dentro de una dirección no cumplió con las expectativas y, en muchos casos, ha ejercido un trabajo para nosotros, a lo menos, reprochable”, concluyó Ripamonti.