Las cicatrices de una violación grupal: las pruebas de la Fiscalía contra los nueve excadetes de Cobreloa

A dos años y ocho meses de haber denunciado el haber sido víctima de una violación grupal, Valentina (21) enfrentará la audiencia de formalización de los nueve sujetos que la madrugada del 17 de septiembre de 2021 -según su relato- la abordaron violentamente en dependencias de la casa de cadetes de Cobreloa, en Calama.

Y es que luego de que los nueve imputados fueran detenidos en distintas ciudades del país durante la mañana del jueves 2 de mayo, a las 13 horas de este viernes comenzó la audiencia de formalización donde el fiscal Eduardo Peña les comunicará cargos por el delito de violación. Todos en calidad de autores.

Se trata de los excadetes del club loíno Óscar Ramírez Mendoza, Cristóbal Saravia Arredondo, Jhan Góngora Ordoñez, Rivaldo Hernández Pizarro, Nicolás Navarro Villafuerte, Patricio Romero Leiva, Lucas Román Avilés, Joaquín Agüero Núñez y Luciano Parra Villanueva.

Dada la gravedad de los antecedentes recabados, como pudo constatar La Tercera, el Ministerio Público solicitará que todos queden en prisión preventiva, estimando que constituirían un peligro para la seguridad de la población.

Aquello, pues a raíz de la serie de peritajes realizados por la Brigada Investigadoras de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI), en la Fiscalía Local de Calama llegaron a la conclusión de que ocho de los imputados agredieron sexualmente a la joven, y que si bien Román Avilés no participó del hecho en si, sí grabó el momento en que esto ocurrió.

Los investigadores concluyeron, de igual forma, que aunque Valentina desistió de la denuncia en su momento, asegurando que no tenía claridad de lo sucedido, el ilícito sí tuvo lugar. Para ello, entre otros elementos, se tuvieron a la vista informes sobre las lesiones que la joven presentó y que fueron constatadas por personal de Urgencias del Hospital Carlos Cisterna de Calama.

Foto: Photosport.

Entre ellas, como dan cuenta documentos contenidos en la carpeta investigativa que fueron revisados por este medio, se encontraban hematomas y lesiones en la espalda, glúteos y en la zona genital.

De hecho, el informe de la atención en urgencia firmado por la doctora Alejandra Ledezma Soza, y que tiene fecha 17 de septiembre de 2021, concluyó: “Relato otorgado por paciente más signos físicos sugerentes de violencia sexual flagrante”.

Junto con esto, el Ministerio Público también expondría los antecedentes contenidos en un informe sexológico elaborado por peritos especializados.

El relato de la joven

Dado que en medio de la indagación el testimonio de la joven ha resultado más que relevante, se espera que durante la audiencia el fiscal también pueda leer ciertos extractos del testimonio que ella entregó.

E inicialmente, de acuerdo con el parte denuncia que ingresó ante Carabineros el 17 de septiembre a las 22.40 horas, ella detalló que todo ocurrió en medio de una fiesta a la que asistió en compañía de una amiga y que tuvo lugar en la casa de cadetes de Cobreloa.

“Ayer 16 de septiembre 2021 salí en la noche con una amiga a un domicilio de un amigo, Óscar, donde compartían 20 personas aproximadamente, en la fiesta consumí alcohol, marihuana y cocaína. Entre las 2-6 am del 17 de septiembre 2021, estaba iniciando una relación de caricias íntimas con una persona con quien tenía consentimiento inicial para empezar relaciones sexuales, pero él dejó entrar a 2 amigos más para hacer lo mismo conmigo, yo no quise hacerlo, quería salir y ellos no me dejaron....”, partió diciendo la joven.

De igual forma, hizo presente que la “tomaron con fuerza de los brazos, el cuello, y la cintura, me golpearon la cara, me golpearon con un cinturón, me pusieron el cinturón en el cuello y me penetraron, vi condones, algunos quedaron en el suelo (...) me grabaron, e hicieron videollamada a otros hombres en las que mostraron lo que hacían”, complementó, en línea con lo que más tarde expuso ante la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados y en medio de una entrevista que brindó a Canal 13.

Sostuvo, en el mismo sentido, que “al despertar a las 9 am estaba irritada, lloré mucho, sentí que en cierta forma era mi culpa, quise olvidar todo (...) Le conté a un amigo (quien no participo de la reunión) y él me trae al hospital a realizar la denuncia”.