Concejales de Algarrobo pedirán la salida de alcalde UDI tras investigación por desfalco

Un viaje de placer de 25 días por Europa entre el alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez (UDI), y la tesorera de la municipalidad, Belén Carrasco, es parte de la investigación que lleva adelante la Unidad Regional Anticorrupción (URA) de la Fiscalía de San Antonio por el desfalco de más de $1.069 millones de pesos en la Municipalidad de Algarrobo, hecho que ha provocado un terremoto sin precedentes en la comuna costera. Es, tal vez, la peor crisis de su historia y así se refleja en cada rincón del edificio municipal.

Este martes, en el Juzgado de Garantía de San Antonio, fue formalizada Carrasco, quien está imputada por el Ministerio Público por su presunta participación en los hechos. Además, el fiscal Claudio Rebeco de la URA de la Fiscalía sanantonina confirmó que se decretó una orden de detención contra el alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez (UDI), por malversación de fondos públicos.

Todo esto sirvió como contexto para que desde las 9 de la mañana de este miércoles, y con la ausencia del alcalde Yáñez por una licencia médica, el Concejo Municipal de Algarrobo se reuniera para definir los pasos a seguir. Las críticas no tardaron y los concejales que en el pasado han actuado como voces opositores, esta vez se unieron para confirmar que presentarán el viernes una denuncia ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para solicitar la salida del alcalde por “notable abandono de deberes”. Todo esto, mientras intentan palear la pérdida de todo el fondo social de la comuna, lo que, dicen, podría dejar inmersa en una crisis mayor a la comunidad costera.

Con una orden de detención en su contra, el ahora exmilitante de la UDI no se presentó ante el Concejo Municipal. Yáñez presentó una licencia médica de 15 días el viernes pasado y el lunes los concejales fueron notificados de este permiso, lo que desató su furia. De forma privada, aseguran que la aún máxima autoridad algarrobina no quiere afrontar la crisis que vive el municipio por la presunta participación de sus familiares en la fuga del erario. Hasta el momento, además, no ha sido posible ubicarlo en su vivienda. En su reemplazo en el concejo de este miércoles se encontraba el administrador municipal, Cristián Celedón, quien asumió como subrogante mientras se llevan a cabo las investigaciones. A él le tocó guiar quizás si uno de los concejos más complejos en la historia de la comuna.

Detienen a tesorera municipal de Algarrobo por presunta participación en millonario desfalco

Al inicio de la convocatoria, la concejala Marcela Mansilla anunciaba la presentación de una denuncia en contra de Yáñez por el “notable abandono de deberes” en el Tricel. El objetivo, remover al edil de su puesto por su presunta participación en la pérdida del erario.

“Quiero decir al Concejo Municipal que están invitados todos a recurrir ante el Tribunal Regional Electoral para solicitar que destituya al alcalde por notable abandono de deberes”, señaló Mansilla, quien ya había recibido respaldo para la denuncia de sus pares Carlos Tapia, Marco Antonio González y Fernando Gómez. Seguido de ella, el concejal Harry Álvarez confirmó sumarse a la denuncia. “Estoy dispuesto a dar todos los pasos necesarios para que esta situación, tan grave sea investigada y fiscalizada por el bien de la comunidad”, dijo.

Luego fue interpelado el concejal Luis Núñez, quien compartía militancia con el edil hasta el martes pasado luego de que la UDI -a través de un escueto comunicado- diera a conocer que suspendió la militancia de Yáñez, señalando que esta decisión se adoptó “tras conocerse irregularidades en la gestión municipal de Algarrobo”.

En ese sentido, el concejal UDI señaló que “estamos todos obligados a que se investigue y se deje en claro cuáles son las responsabilidades, administrativas y penales, por lo que si me envían el borrador yo podría suscribir la denuncia”. De esta forma, cinco de los seis concejales que conforman la entidad del municipio confirmaron la suscripción del escrito, el que podría ser presentado durante las próximas horas.

Quienes ya han firmado la denuncia afirman que su tenor principal está enfocado específicamente en el abandono de deberes de Yáñez y la falta a la probidad durante su mandato, apuntando a la lenta y poco eficaz reacción del edil tras revelarse los hechos que también lo involucran.

El caso ha provocado una crisis que complica la situación de la comunidad costera a pocos días de la época estival en la región. La fecha es clave para el ingreso de activos para la comunidad y poder solventar sus gastos durante el año. En ese sentido, el concejal Carlos Tapia confirma que uno de los grandes problemas que deja esta crisis es que las cuentas quedan en cero para preparar el futuro.

“Varias de los presupuestos destinados a distintos puntos de la comuna actualmente se encuentran en cero, entre ellos, la cuenta social que está enfocada en las ayudas de los vecinos y vecinas de la comuna para la época de vacaciones de verano donde se acumula el mayor ingreso a los locatarios de la comuna. Estas personas han desmantelado al municipio. Estamos programando reuniones durante el día para ir viendo cómo resolver este problema”, cierra Tapia, mientras esperaba reunirse con los seis concejales y concretar la suscripción que busca la destitución del alcalde de Algarrobo.