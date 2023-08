La Moneda apuesta todo al avance de reforma de pensiones para recuperar agenda en medio de lío de platas

Marcar un hito que sirva de reimpulso al debate previsional. Ese es el objetivo que se ha propuesto el gobierno del Presidente Gabriel Boric para este viernes. El Mandatario participará del conversatorio “mejores pensiones para Chile” en el Gimnasio Municipal de Macul junto a la expresidenta Michelle Bachelet y la organizadora de la actividad, la ministra del Trabajo Jeannette Jara.

Al evento que espera convocar a cerca de 800 personas, llegarán parlamentarios oficialistas y están invitados todos los presidentes de los partidos que sustentan al gobierno, quienes ya suspendieron su reunión de coordinación semanal para poder asistir, además de otros ministros sectoriales.

La participación de Bachelet, dicen en el oficialismo, tampoco es casual. Si bien en el sector algunos transmiten que la expresidenta ya no tiene el mismo peso político, lo cierto, creen algunos, es que su figura permite visibilizar más la iniciativa y darle más relevancia a la política de gobierno.

Esto, en un contexto en que con el lanzamiento el Ejecutivo busca -entre otras cosas- retomar una agenda que les ha sido esquiva, a ya casi ocho semanas en que el debate público ha estado copado por la crisis que se desató tras detectarse líos de platas en convenios suscritos por el Estado y fundaciones sin fines de lucro, los que hoy son indagados por eventuales delitos de corrupción por el Ministerio Público.

De hecho, dirigentes de los partidos de Apruebo Dignidad -una de las coaliciones de gobierno- transmiten que esta estrategia fue conversada la semana pasada en Cerro Castillo entre Boric y los ministros del comité político. Ahí, de acuerdo a las mismas versiones, el Mandatario -junto a su equipo- trabajó en diseños para enfrentar lo que viene en su administración y buscar salidas a la crisis del lío de platas.

Y, luego de esa cita, de acuerdo a las mismas fuentes, algunos secretarios de Estado le han pedido a los timoneles de partidos que “suban el volumen” a la reforma de pensiones, es decir, que traten de hablar públicamente de ella para ayudar a su difusión, y contribuir a instalar con más fuerza la iniciativa en la agenda. Una tarea que, en todo caso, reconocen que no será fácil debido al contexto político en el cual se encuentran como gobierno.

De hecho, la actividad cerrará una semana en que se han agudizado las tensiones entre La Moneda y la oposición. Sobre todo luego de que la bancada del Partido Republicano oficializara una nueva ofensiva en contra del ministro Giorgio Jackson (Desarrollo Social), con el anuncio de una segunda acusación constitucional. Ayer el propio Boric recrudeció el ambiente al subir el tono en contra de la derecha.

El Jefe de Estado los llamó a sincerar que lo que realmente buscan es trabar cualquier acuerdo entre el gobierno y la oposición para dar solución a cuestiones que afectan directamente a la ciudadanía como la reforma previsional. Este tono, de hecho, inquietó a algunos sectores del oficialismo quienes advierten que hay que dejar de lado el “tira y afloja” con la derecha, de lo contrario, será difícil avanzar en el programa de gobierno.

Este jueves el Mandatario volvió a la carga con el tema. En el marco de la promulgación de la Ley de Protección al Denunciante, recalcó sobre la necesidad de un acuerdo previsional y reiteró su invitación a todos los sectores al diálogo.

“Tenemos desafíos como país que nos exigen grados de acuerdo como el que estamos teniendo en esta ley en otras materias, por ejemplo, y quiero insistir en esto, en materia de pensiones. Las personas mayores no pueden seguir esperando. Las peleas y diferencias políticas no pueden significar que quienes han trabajado toda una vida sigan teniendo pensiones de miseria. Nos debemos a ustedes y, por tanto, es deber de todos nosotros, de toda la política, ponernos de acuerdo para mejorar las pensiones de los chilenos y chilenas”, dijo Boric.

En la misma línea, agregó que “lo he dicho en reiteradas ocasiones y lo repito hoy: como gobierno tenemos las puertas abiertas para dialogar con todos los sectores, para mejorar hoy las pensiones de los chilenos y chilenas. Pero para eso se requiere la voluntad de que todos nos sentemos a la mesa, que todos entendamos, y así lo ha entendido el gobierno, que quizás las propuestas originales que cada uno tenía no se van a concretar al 100%. El arte de la política es ponerse de acuerdo entre quienes piensan distinto en función de un bien común, y qué binen común mas importante hay hoy día que mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en particular de quienes han construidos chile toda su vida. Las y los jubilados, compatriotas, no pueden seguir esperando”.

En La Moneda sostienen que en medio del cuadro que enfrenta el gobierno, la posibilidad de sacar adelante una reforma de pensiones -tras décadas de intentos fallidos- podría ser un triunfo político sustantivo. El problema, reconocen en Palacio, es que en este momento la oposición tiene pocos incentivos para arribar a consensos con el Ejecutivo. Mismo argumento corre cuando se trata del pacto fiscal en que el gobierno tuvo que ceder a su reforma original.

En materia de pensiones, en Palacio recalcan que han ido moderando su propuesta, con el objetivo de lograr un acuerdo. De hecho, en la Cámara el Ejecutivo está dispuesto ahora a tranzar que dos puntos de los seis extra se destinen a cuentas individuales, y también harán cambios en la propuesta original sobre reorganización industrial. Y que seguirán cediendo siempre que las pensiones de los jubilados pueden subirse ahora. En el oficialismo transmiten que las negociaciones siguen con la derecha, sobre todo con RN -partido liderado por Francisco Chahuán-, el cual estaría más dispuesto a alcanzar un consenso.

En el oficialismo esperan que con esta agenda de pensiones el Ejecutivo pueda instalar un relato y quitar -en algo- la atención que hay entorno al lío de platas. Los más optimistas apuestan a que se descompriman un poco las presiones por un ajuste de gabinete -principalmente la arremetida para la salida de Jackson-, aunque otros transmiten que solo les permitirá ganar algo de tiempo.

“Llevamos 10 años sin un acuerdo, hay muchas posiciones, muy variadas, pero el Presidente ha sido sumamente claro en esto: es hora de que todos cedamos por el bien de los chilenos. Los pensionados no son de izquierda, ni de derecha, los pensionados tienen una sola necesidad: que sus pensiones suban y ese aumento sea ahora y no en 30 o 40 años más”, sostuvo este jueves la ministra Jara.

Despliegue en regiones

Pero el hito de mañana no se quedará solo en eso. Para la próxima semana -que es distrital- tanto la ministra Jara como el ministro de Hacienda, Mario Marcel, encabezarán un despliegue en regiones, enfocado en el sur del país, para explicar la reforma de La Moneda.

El objetivo -al que se sumarán otros ministros sectoriales y que se extenderá por algunos días- es sostener distintos encuentros fuera de Santiago con jubilados para recoger impresiones y también socializar en las capas bajas y medias la necesidad de un acuerdo en la materia.

Eso sí, la idea -dicen en el oficialismo- es que no solo La Moneda se despliegue, sino que también hagan lo propio los partidos de gobierno ya que estarán en semana distrital.

El Mandatario también tendrá un rol en seguir reiterando su llamado a acuerdos en la materia, sobre todo, considerando el cronograma que propuso el Ministerio del Trabajo y que contempla despachar el proyecto de la Cámara antes del 18 de septiembre, no sin antes ingresar una indicación sustitutiva y así comenzar con la votación en la Comisión de Trabajo la semana que se inicia el 21 de agosto.