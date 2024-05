“Se ha demostrado que no he robado nada”: Daniel Andrade solicita permiso especial para interrumpir su arresto domiciliario

“Se ha demostrado que no he robado nada, que no he tocado un peso de esos $426 millones y espero que la verdad nos haga libres”.

Así respondió el pasado 29 de febrero Daniel Andrade, exmandamás de la disuelta fundación Democracia Viva, a la prensa que lo esperaba en el aeropuerto de Santiago. Arribaba proveniente de Antofagasta, donde permaneció 75 días en prisión preventiva tras haber sido formalizado junto al exseremi Carlos Contreras por tres delitos de fraude al Fisco.

Esa fue su última aparición pública, pues desde ahí se trasladó de inmediato a la casa de su madre en la comuna de La Florida, donde cumple con el arresto domiciliario total que le impuso la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

De ese lugar Andrade no se ha movido en más de dos meses y medio -como ha constatado personal de Carabineros que controla dichas medidas de seguridad-, aunque en los próximos días eso cambiará. Esto, de la mano de una solicitud especial que ingresaron sus abogados ante el Juzgado de Garantía que conoce de la causa.

Conforme a un escrito ingresado el pasado 10 de mayo, el exmilitante de Revolución Democrática requirió permiso para interrumpir el arresto domiciliario y así asistir a una hora médica.

“Por este acto, solicito a US. se autorice a mi representado para suspender por el plazo de 4 horas la medida precautoria de reclusión domiciliaria total con el objeto de poder asistir a procedimientos médicos con el traumatólogo Dr. Juan Valderrama, en Providencia”, se lee en la solicitud firmada por el abogado José Ignacio Figueroa.

Eso sí, antes de acceder a dicha petición el tribunal le pidió a la defensa “indicar día, hora y tiempos de traslados”.

De esta forma, los abogados de Andrade hicieron presente que “la consulta médica que mi representado tiene con el Dr. Juan Valderrama, fue agendada para el día 28 de mayo de 2024, a las 16:40 horas”, y que el tiempo de traslado corresponde a 1 hora y 50 minutos aproximadamente.

Con esos antecedentes a la vista, la jueza Claudia Campusano resolvió: “se da ha lugar a lo solicitado, autorizando suspender el control de la medida cautelar de arresto domiciliario total, el día martes 28 de mayo de 2024, desde las 14:00 a las 19:00 horas, impuesta en contra del imputado Daniel Francisco Andrade Schwarze”.

Tiempo de estudio y preparación

Esta es la primera vez desde que fue formalizado que la defensa de Daniel Andrade solicita un permiso de estas características, y como comentan desde su entorno, el único fin es que pueda cumplir con chequeos médicos que requiere y luego seguir cumpliendo con la medida.

De esta forma, desde el entorno del ingeniero civil también comentan que no hay intensiones de burlar los controles, sino que mantenerse apegado a las disposiciones.

Las mismas fuentes consultadas por La Tercera agregan, en ese sentido, que Andrade ha aprovechado estos meses para estudiar detenidamente los detalles de la investigación que lleva la Fiscalía Regional de Antofagasta en su contra.

Junto a su equipo de abogados ha preparado diligencias y también han analizado el origen de los convenios que gatillaron las pesquisas, los cuales su fundación suscribió a fines de 2022 con la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

En atención a ello, de hecho, es que han insistido en que no tienen participación en los delitos que se le han imputado. Apuntan a que pudieron existir irregularidades, aunque las atribuyen a presiones que habrían ejercido funcionarios que estaban por sobre del exseremi Carlos Contreras.