Milei en su segunda charla en Chile: “Estamos en condiciones de entrar en la segunda vuelta, y si lo hacemos, soy el próximo Presidente de Argentina”

Cuando la tarde del jueves una de las organizadoras de los eventos que trajeron a Javier Milei a Chile dijo que estaba gratamente sorprendida por el recibimiento a lo “rockstar” que el candidato presidencial argentino había recibido en el aeropuerto, no exageraba. Tampoco lo hacía cuando aseguró que la organización del segundo evento, el de este viernes, debió cerrar la página de inscripciones a la hora de abierta, porque más de 2.000 personas ya se habían inscrito y el recinto en el que se iba a realizar no daba abasto.

Así quedó en evidencia este viernes, cuando cientos de personas llegaron al Teatro Municipal de Las Condes a escuchar al diputado y economista libertario que busca llegar a la Casa Rosada en octubre de este año, donde La Libertad Avanza busca meterse al balotaje. Y, por lo que se pudo apreciar en las afueras del recinto, su popularidad en Chile no es menor, considerando que casi 1.500 personas se quedaron fuera, detallaron a este medio miembros de la organización.

Charla realizada en el Teatro Municipal de Las Condes este viernes, donde Milei realizó su segunda intervención en el país. Foto: Amanda Ruminot / Fundación para el Progreso

Tras las presentaciones, mientras Vamos por la gloria sonaba, canción de corte punk-rock de La Beriso sonaba, se escuchó un: “¡Viva la libertad, carajo!” desde arriba, en la entrada del teatro. Era Javier Milei que bajaba las escaleras y la gente se paraba a recibirlo y pedirle fotos, cual estrella del rock. Una vez abajo, nuevamente, tres veces su grito, y la respuesta de los asistentes llegaba con un “¡viva!” mientras mostraban, orgullosos, poleras con la cara del candidato, banderas amarillas del libertarismo y los libros que esperaban fueran luego firmados.

De ocurrir el sorpasso, dejaría fuera de carrera a una de las dos coaliciones tradicionales de la política trasandina, o a la opositora Juntos por el Cambio, o a la oficialista Unión por la Patria y, según dijo el propio Milei este viernes, “hoy estamos en condiciones de entrar en la segunda vuelta, y la realidad es que si entramos, yo soy el próximo Presidente de Argentina”.

En esa clave se realizó la conversación organizada por la Fundación para el Progreso (FPP) entre el filósofo chileno, Axel Kaiser, y el economista trasandino, en una charla a medio camino entre el Milei candidato presidencial y el Milei economista y promotor del movimiento libertario, junto a sus habituales críticas a la “casta”, los medios locales –a los que calificó como “hijos de la pauta”– y al socialismo.

“Ellos piden el voto para tener el poder de arreglar sus vidas”, disparó. “En cambio, nosotros pedimos el voto, pero para devolverle la libertad a la gente, para que tenga la posibilidad de que, en libertad, ser el dueño del fruto de su trabajo, pero como esta implica responsabilidad, también hacerse cargo de los costos, y eso es una verdadera revolución”.

El economista también tuvo espacio para referirse su más reciente escándalo político, donde se le acusa de supuestamente vender puestos a candidaturas locales a cambio de dinero en dólares, lo que está siendo investigado actualmente por el fiscal Ramiro González y la justicia federal electoral para determinar la existencia de algún posible delito.

“Hace cerca de un mes que estoy siendo hostigado por todos los medios de comunicación. Es más, el último escándalo, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con el financiamiento de la campaña. Dicen que nosotros cobramos para dar candidaturas, lo cual es absolutamente falso”, se defendió.

Según su versión, “nadie ha podido probar ningún disparate de esos” y son “puras habladurías”. El economista aseveró que cada candidatura se somete a un proceso competitivo y donde cada uno se tiene que autofinanciar”. En sus palabras, “es absolutamente revolucionario”, ya que “uno se financia con su propio esfuerzo” sin costarle “ni un centavo al pagador de impuestos”.

El economista y diputado argentino, Javier Milei. Foto: Amanda Ruminot / Fundación para el Progreso

En cambio, prosiguió, “las fuerzas políticas se financian con la plata del Estado. Ustedes pagan impuestos para supuestamente tener salud, educación, seguridad, justicia, y sucede que los fondos se desvían para financiar las aventuras de políticos corruptos”, apuntó sin detallar pruebas. “Y los periodistas hijos de la pauta y corruptos”, prosiguió, “en lugar de investigar de dónde sacan la plata del Estado, nos persiguen a nosotros. Es como una situación en que los ladrones están corriendo a los policías”.

Milei hacía referencia a las acusaciones de sus dos antiguos aliados, el empresario Juan Carlos Blumberg y el abogado Carlos Maslatón. El primero dijo que La Libertad Avanza estaba haciendo de la política “un negocio”, donde pedían hasta “50.000 dólares” por un cupo en la lista del bloque como concejal en la provincia de Buenos Aires. El segundo, en tanto, habló de una “subasta” de candidaturas en las que Milei habría obtenido “entre 3 y 10 millones de dólares” en concepto de venta de plazas políticas. Maslatón declaró este viernes ante el fiscal.

En cuanto a sus propuestas, el candidato presidencial citó al economista Milton Friedman y a la escuela de Chicago con su frase de que “no hay tal cosa como un almuerzo gratis”. Según Milei, “hay otros modos de esclavitud, y eso el socialismo lo sabe”, continuó en su retórica contra esa ideología.

En la misma línea, dijo que “la contracara de eso son los programas sociales y de asistencia estatal, donde le dan el pescado a la gente. Nosotros no solo queremos llevar a un tercio la cantidad de ministerios, los queremos dejar en ocho, sino que queremos implementar el de capital humano, donde hay contención para el caído, pero no te regalo el pescado, te voy a enseñar a pescar. No quiero esclavos, lucho por una Argentina libre”.

Según el candidato, en La Libertad Avanza están pensando en “tres generaciones de reformas” que apuntan a “reformas del Estado con una drástica caída del gasto público, eliminar la obra pública, llevando un sistema de iniciativa privada a la chilena”, en un programa que podría demorar “entre 40 y 50 años”. También tuvo palabras para en favor del porte de armas de civiles.

El público asistente, en su mayoría adultos de mediana edad, con adultos jóvenes como el segundo grupo etario que más se veía, esperaba ansioso a la entrada del recinto. De hecho, por las dimensiones del local, no pudieron entrar todos los interesados. A las 640 butacas del teatro, se sumaron cerca de 1.500 personas que no pudieron ingresar al recinto pese a haber llegado hasta una hora antes del inicio de la charla. Es más, una vez finalizado el evento, todavía se agolpaban unos 30 jóvenes para intentar fotografiarse con el economista. Entre los asistentes estuvo presente el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

Milei y Kaiser tras el evento, en la firma de libros. Foto: Amanda Ruminot / Fundación para el Progreso

Otra de sus cruzadas, la que definió como la “batalla cultural”, también fue tratada por el candidato al asegurar que antes de entrar al ruedo político recorrió el mundo defendiendo la idea de que “el capitalismo no era solo más productivo, sino que abrazaba un conjunto de valores morales superiores a los del socialismo”. Según el libertario, esta ideología “había ganado la batalla, no porque fueran mejores, sino porque nosotros no nos presentamos a dar esa pelea”.

Continuó luego refiriéndose a la política local. “Acá han tenido a Lagos, a Bachelet. Bueno, ahora tienen a este…” No alcanzó a terminar. Pifias y gritos bajaron desde el público. “Ni siquiera mencionó a Boric todavía”, complementó Kaiser, y las pifias volvieron. Tras nombrar a los mandatarios izquierdistas de Latinoamérica durante los últimos años, cerró con un: “Parece que son una plaga”.

Consultado por Axel Kaiser si Cristina Kirchner se iría presa, aseguró que él está “trabajando para llegar al poder Ejecutivo, y si verdaderamente somos republicanos, debemos saber que la justicia debe ser independiente. Y mi compromiso es hacer que la justicia sea verdaderamente independiente” donde no “depende del financiamiento del Ejecutivo, como pasa hoy”, agregó.

“Dar una respuesta sobre qué haría en materia judicial alguien que está aspirando al poder Ejecutivo, tengan cuidado, porque ese es un totalitario. Porque ese no quiere una justicia independiente, y así como puede meter preso a un chorro, porque las encuestas dicen que le conviene, también puede meter preso a un inocente”, cerró.