Nasser Abu Baker, presidente del Sindicato de Periodistas de Palestina: “Estamos enfrentando una guerra integral por parte de la ocupación israelí”

El presidente del Sindicato de Periodistas de Palestina y vicepresidente de la Federación Internacional de Periodistas, Nasser Abu Baker, estuvo en Chile la semana pasada por las actividades de la 31ª Conferencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa, realizada en Santiago. El reportero, con más de 30 años de experiencia profesional, en especial en BBC Palestina, AFP y otros medios palestinos, recibió en nombre de sus colegas el Premio Mundial de Libertad de Prensa Unesco/Guillermo Cano 2024 a los periodistas palestinos en Gaza.

El galardón, creado en 1997, reconoce la contribución a la libertad de prensa especialmente en circunstancias difíciles y peligrosas y es entregado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Es el único reconocimiento de este tipo otorgado a periodistas dentro del sistema de las Naciones Unidas y su nombre es en honor al periodista colombiano Guillermo Cano Isaza, quien fue asesinado el 17 de diciembre de 1986 frente a las oficinas del diario El Espectador, en Bogotá.

“Un año más el premio nos recuerda la importancia del compromiso colectivo para garantizar que los periodistas de todo el mundo puedan seguir llevando a cabo su labor esencial de informar e investigar”, señaló la directora general de Unesco, Audrey Azoulay, en la presentación del galardón a los periodistas palestinos.

Desde el inicio del conflicto con los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, la Federación Internacional de Periodistas ha reportado que más de 100 periodistas y trabajadores de medios han perdido la vida en Gaza debido a la ofensiva israelí. Además, la organización destaca que la mayoría de los periodistas que han sobrevivido a los ataques han sufrido heridas, desplazamientos forzados o han experimentado la tragedia de perder a un ser querido.

Funerales de los periodistas palestinos Mohammed Soboh y Saeed al-Taweel, quienes fueron asesinados cuando un misil israelí impactó un edificio mientras estaban reportando en un hospital en Ciudad de Gaza, el 10 de octubre de 2023. Foto: Reuters

En entrevista con La Tercera, Abu Baker se refirió a las dificultades y peligros que enfrentan los periodistas palestinos al cubrir el conflicto en Gaza y Cisjordania, así como a las restricciones impuestas por el gobierno israelí a los medios internacionales y las amenazas dirigidas hacia los reporteros locales.

¿Cuáles son los desafíos y problemas que enfrentan los periodistas al cubrir el conflicto, ya sea en Cisjordania o Gaza?

Estamos enfrentando una guerra integral contra nuestros periodistas por parte de la ocupación israelí. Están declarando una guerra integral contra nosotros. Están matando a nuestros periodistas. Hasta ahora han matado alrededor de 140 periodistas en Gaza. Han demolido todas las salidas, oficinas, medios de comunicación en Gaza. Han arrestado a más de 100 periodistas en Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza en esta guerra. Y también están demoliendo las casas de los periodistas. Han matado a muchas centenas de familiares de periodistas. Todos estos ataques y agresiones son porque no quieren que los periodistas palestinos digan los hechos, el genocidio contra nuestra gente en Gaza. No quieren que ninguna noticia, ningún hecho de Gaza se distribuya desde Gaza a toda la sociedad internacional. Así que decimos que continuaremos con nuestra cobertura. Continuaremos con nuestros medios en Gaza y seguiremos adelante con la cobertura. Todos estos ataques no nos detendrán en nuestra cobertura. En Cisjordania ha habido 250 ataques contra los equipos de medios. Y están cortando las carreteras. No hay libertad de movimiento en Cisjordania y Jerusalén Este. La escalada es contra todos los medios palestinos en toda Palestina.

Nasser Abu Baker durante la entrega del Premio Mundial de Libertad de Prensa a los periodistas palestinos en Gaza. Foto: Embajada de Palestina en Chile

¿Son amedrentados los periodistas cuando informan una historia? ¿Tienen casos de intimidación en el sindicato?

Recibimos muchas quejas de nuestros colegas en Cisjordania y Gaza. Los colonos los llaman: te mataremos. Desde los servicios de inteligencia israelíes también llaman a nuestros periodistas. Y antes de que ataquen las casas de los periodistas, llaman a las familias de los periodistas diciendo “te matamos a ti” o “matamos a tu padre o a tu marido porque es periodista”. Tenemos muchas quejas de nuestros periodistas, lo tenemos registrado. Los están amenazando con matarlos y mataron a algunos, a muchos. De modo que somos conscientes de una situación peligrosa y una situación muy difícil, pero estamos decididos a ir por el camino correcto. Estamos decididos a continuar nuestra cobertura en Gaza. Nuestros periodistas, tenemos 1.500 periodistas en Gaza, trabajan bajo bombas, contra ataques, trabajan en la demolición de casas, trabajan en tiendas de campaña en los patios de los hospitales, y trabajan en tiendas de campaña en los patios de las escuelas, en lugares muy peligrosos y muy duros. Trabajan en condiciones humanitarias muy peligrosas y muy duras. Sin comida, sin bebida, sin medicinas, pero están trabajando y continúan.

¿Cómo ve la cobertura israelí y palestina de la guerra?, ¿qué piensa de la cobertura internacional?

El gobierno israelí está prohibiendo a cualquier periodista internacional entrar en Gaza. Toman la decisión de prohibirles entrar en Gaza porque no quieren que los medios internacionales sepan el hecho y lo transmitan a la sociedad internacional. Matan a nuestros periodistas, intentaron prohibirles amenazándolos y matando a sus familias, y pagaron el precio. Cuando mataron a sus familias, pagaron el precio de que matarían a su familia. Intentaron y trataron de detener nuestra cobertura. Pero nuestros colegas son valientes y estoy orgulloso de nuestros periodistas. Están trabajando en esta situación muy difícil y continúan con su cobertura.

Nasser Abu Baker durante la entrega del Premio Mundial de Libertad de Prensa a los periodistas palestinos en Gaza. Foto: Embajada de Palestina en Chile

¿Cuál es su opinión sobre la solución de este conflicto?

En primer lugar, no es un conflicto. Estamos en nuestra tierra natal. Esta es nuestra tierra natal. Y hay ocupación, ocuparon nuestro Estado palestino. La solución debe ser implementada por la sociedad internacional, la solución de dos Estados. ¿Y quién está en contra de nosotros? En primer lugar, Estados Unidos, porque tomó la decisión de vetar en el Consejo de Seguridad de la ONU para prohibir cualquier esperanza para los palestinos, cualquier esperanza para ellos, para su vida, para su libertad. Estados Unidos está con Israel y en contra de nuestros derechos. Así que tenemos que hacer algo. Y antes de eso, debe ser la sociedad internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU, el que asuma su responsabilidad de reconocer nuestro Estado palestino como miembro de pleno derecho en las Naciones Unidas. Este es el primer paso. Y el segundo paso, debe implementarse una decisión para obligar a Israel a retirarse de Palestina y tomar nuestra independencia.

Funeral del camarógrafo de Al Jazeera Samer Abu Daqqa, quien, según la emisora árabe, fue asesinado por un ataque con aviones no tripulados israelíes, en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 16 de diciembre de 2023. Foto: Reuters

¿Cuál es su opinión tras haber recibido el Premio Mundial de Libertad de Prensa en Chile?

Estamos en Chile y Chile es nuestro querido amigo. Son solidarios y apoyan a Palestina todo el tiempo y apoyan a los palestinos, a la Organización de Liberación Palestina desde la historia pasada hasta ahora. Nos apoyan ahora en esta guerra y nos apoyan y podemos considerar que Chile es un querido amigo y son hermanos de Palestina. Estoy muy feliz de recibir el premio al periodista palestino, pero también estoy muy feliz de recibirlo aquí en Chile. El Premio de la Prensa es muy importante en todo el mundo. Hay muchas organizaciones que intentan obtenerlo, pero fue para los periodistas palestinos en Gaza.

Desde el momento en que recibí el premio de la Unesco hasta ahora he recibido muchos miles, muchos cientos de mensajes por WhatsApp y por las redes sociales de periodistas. Por teléfono están muy contentos, pero esta alegría es triste. Cualquiera que se lleve este premio está muy contento. Pero en Palestina es un caso especial. Es complicado. Estamos felices y tristes al mismo tiempo porque hemos perdido a más de 135 periodistas. El Ejército israelí los mató. Pero es un incentivo para ellos y están contentos. Fue para todos los periodistas de Gaza. E hicimos nuestro trabajo como sindicato en Palestina, presionamos y hacemos muy bien nuestros deberes para recibirlo para todos los periodistas palestinos porque es su derecho. Tienen derecho a aceptarlo porque están felices. Estamos felices de hacer nuestro trabajo de una manera muy profesional. Y logra enviar nuestro mensaje como pueblo palestino de que estamos bajo genocidio, enviar el mensaje a todo el mundo. Y logran cambiar la opinión general.

Estudiantes marchan y se manifiestan en el campus de la Universidad de Columbia en apoyo a un campamento de protesta que apoya a los palestinos, en Nueva York, el 29 de abril de 2024. Foto: Reuters

¿Qué le han parecido las protestas propalestinas protagonizadas por universitarios en varios países del mundo?

Vimos a la gente, muchos millones en las calles de Estados Unidos, Europa, América Latina, en todas partes. Por todo el mundo están protestando y las manifestaciones nos apoyan. Y están en contra de la ocupación israelí. Esto se debe a que nuestros periodistas trabajan duro en situaciones muy críticas, muy peligrosas. Pero están decididos a trabajar de manera muy profesional para enviar fotografías, videos y noticias a todos los medios de comunicación y a todo el mundo. Estoy muy orgulloso de mis periodistas, de mi sindicato y de todos los periodistas palestinos que tienen éxito y obtienen sus derechos con este premio de la Unesco.