Vodanovic (PS) arremete contra alcalde Sharp por gestión en Valparaíso: “Caminar por las calles de la ciudad es penoso”

La presidenta del Partido Socialista (PS), la senadora Paulina Vodanovic, arremetió este sábado contra la gestión del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp y aseguró que el estado de la ciudad puerto “es penoso” y que “está abandonada”.

Las declaraciones de la timonel PS se dieron durante una actividad con candidatos del bloque Chile Contigo Mejor en la comuna de La Granja, donde la senadora llegó con junto con el secretario general del Partido por la Democracia (PPD), José Toro para entregar su apoyo al candidato PPD-PS por la comuna, Juan Valdés.

Hace algunos días, Sharp había anunciado que no postulará a una segunda reelección y durante la mañana de este sábado le entregó su apoyo a quien oficia desde hace cinco años como jefa de la Dirección de Desarrollo Comunal (Dideco), Carla Meyer.

Valparaiso, 18 de enero de 2024 El Alcalde Jorge Sharp participa en la presentacion de Carla Meyer como candidata a la alcaldia de Valparaiso Sebastian Cisternas/Aton Chile

Consultada, la senadora Vodanovic, señaló que desde la coalición oficialista han sido críticos de la gestión de Sharp y que “por eso se han levantado varios candidatos que han firmado en unidad un compromiso de quien gane las primarias encabezará la lista y será apoyado por todos los demás partidos políticos”.

“Desde el progresismo, vemos con esperanza poder recuperar Valparaíso para los ciudadanos, recuperar el patrimonio cultural y mobiliario de esa ciudad que está totalmente abandonado”, sostuvo.

En ese sentido, añadió que bajo la gestión de Sharp “la verdad es que caminar por las calles de Valparaíso es penoso, la suciedad, los malos olores, el abandono de la ciudad, da pena y producto de esa mala evaluación es que nosotros tenemos candidatos y candidatas en esa comuna”.

Asimismo, descartó que sus críticas pudieran poner en riesgo el sentido de unidad del oficialismo en torno a la alcaldía de Valparaíso. “Entiendo que todo el oficialismo es crítico de la gestión de Sharp, así que no veo porqué podría ponerse en peligro nuestra unidad”, manifestó.

Desde el PS levantaron la candidatura de Boris Kuleva, quien cuenta con “apoyo ciudadano”, de acuerdo a Vodanovic y que deberá medirse el próximo 9 de junio en una primaria del bloque Contigo Chile Mejor, donde competirán los candidatos del Partido por la Democracia (Omar Valdivia), Convergencia Social (Camila Nieto), Democracia Cristiana (Guillermo de la Maza), Federación Regionalista Verde Social (Consuelo Requena) y el Partido Liberal (Sebastián Tobar).

“Bienvenida la incertidumbre, porque finalmente se abre a la democracia esa comuna, se abre a la discusión ciudadana, a las propuestas cuando no tenemos candidatos –como dicen la prensa que sean tan conocidos– es algo bueno porque cada candidato debe dar a conocer sus propuestas y esto no es base a ‘rostros’, si no en base a ideas y a propuestas para la comuna”, afirmó la senadora por el Maule.