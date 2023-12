Posible acusación por notable abandono de deberes y descalificaciones personales entre alcalde y concejales: el corolario de un corte de agua masivo en Antofagasta

Fueron cerca de 66 mil las familias afectadas en Antofagasta durante la semana pasada por un corte masivo de agua. Pero la crisis no sólo terminó afectando a usuarios y dejando huellas en la ciudadanía, sino que también en el municipio, trayendo consigo una tormenta de críticas a la gestión del alcalde de la comuna, Jonathan Velásquez (ind., ex Evópoli), y que podrían desembocar en una denuncia ante el Tribunal Calificador de Elecciones por “notable abandono de deberes”. El edil, por su parte, no se quedó atrás y contratacó con dureza.

Lo anterior fue el corolario de días en que familias completas tuvieron que lidiar sin agua en sus hogares, la detención de procedimientos en hospitales y hasta el anuncio de un posible desabastecimiento. Y así, tras largas jornadas en que las personas tenían que recoger el agua en dispensadores de Aguas Antofagasta, la empresa informó que recién el viernes pasado todo volvería a la normalidad. Pero el corte ya había derivado en tensiones evidentes al interior del concejo municipal.

La tensión quedó reflejada en las últimas dos sesiones de dicha instancia. Ahí, aunque las rencillas son añejas, quedó de manifiesto que sólo se acrecentaron tras el problema con el agua, llegando incluso a los descalificativos.

En una de esas sesiones y en el marco de una votación por una licitación sobre la adquisición de dulces y bebidas, el edil insistió que estaba apurado por ir en apoyo de personas de tercera edad por la crisis de agua. Ante eso, el concejal Camilo Kong (ind.) hizo ver su disgusto. “A mi me molesta mucho que usted alcalde apele a la emocionalidad para iniciar la votación”, dijo. Ante esto, el alcalde espetó: “Concejal, usted el otro día por un medio de prensa estaba hablando de que yo tenía que ir al siquiatra, ¿quiere que lo encare con respecto a eso? Yo le dije personalmente cuáles son los problemas mentales que creo que usted tiene, ¿y quiere que se los diga acá (en el concejo)? Sin llorar después concejal, ¿está dispuesto?”, fueron las amenazas que realizó el alcalde a Kong.

Situaciones como esa han hecho que las críticas del concejo municipal a la máxima autoridad se hagan recurrentes. Y después de la última crisis del agua, algunos concejales cuentan que se está evaluando la presentación de una denuncia ante el Tricel por “notable abandono de deberes”, lo que se definirá en una reunión que posiblemente sostendrán durante la tarde de este lunes.

“Nos encontramos revisando una presentación por notable abandono de deberes en contra del alcalde, somos al menos siete los que queremos avanzar en este proceso para ver esta situación”, indica el concejal Waldo Valderrama (PC), quien apunta a lo poco pulcro que fueron las reuniones por la reciente emergencia comunal. “Si bien entendemos que se convocó al Cogrid comunal, no hay acta, no se vieron acciones y se vieron desconocimiento de las autoridades regionales”, afirma.

En esa línea, la concejala Karina Muñoz señala que solicitarán “los informes, las actas y el plan de acción que se ejecutó porque esto deja ver el complejo escenario y la desconexión que sigue teniendo el alcalde con la comuna”.

Hasta el cierre de esta nota, el alcalde de Antofagasta no respondió a las consultas de este medio sobre las acusaciones imputadas en su contra, aun cuando el ambiente crispado en su contra no es sólo puertas adentro del municipio.

“Creo pertinente evaluar las responsabilidades del alcalde ante esa crisis. Necesitamos a ediles que ayuden a paliar la crisis, no a realizar declaraciones a través de los medios de comunicación” asegura el gobernador de la región, Ricardo Díaz. Sus palabras apuntan a que el alcalde no haya convocado un Cogrid (Comité de Gestión del Riesgo de Desastres) municipal, ante lo que revela que solicitó las actas de trabajo para despejar la presencia de la máxima autoridad comunal en las mesas de trabajo, debido que a derivará la información a la Contraloría General de la República para evaluar las posibles responsabilidades que tiene Velázquez durante la crisis que azotó a la comuna.

A esta crítica se sumó la delegada presidencial de Antofagasta, Karen Behrens, a través del Diario de Antofagasta, quien apuntó a que “el alcalde no llamó a un Cogrid como correspondía en su momento, por lo cual ante la incapacidad del municipio de abordar la situación, lo tiene que hacer la Delegación Presidencial y llamar a todos los entes regionales. No son las autoridades quienes tienen que ponerse a disposición del alcalde sino que el alcalde tiene que llamarnos para que lo ayudemos. Si eso no ocurre, se pasa al siguiente nivel”, indicó Behrens.