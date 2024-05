“He sufrido una serie de ataques”: sigue tensión en Lo Barnechea y candidatos se disputan el apoyo del alcalde Lira

Una reunión entre el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira (UDI), y precandidato gremialista por las primarias de esa comuna, Carlos Ward, estaba programada para esta jornada, la que se esperaba se concretara al cierre de esta edición.

El motivo del encuentro era intentar bajar la tensión que se ha producido en la campaña en la que se enfrentará Ward con el RN Felipe Alessandri. Sin embargo, la cita fue suspendida luego de que La Tercera conociera que se iba a producir.

Esa ha sido parte de la tónica de la crispación que se generó en la comuna del sector oriente. Todo partió porque Alessandri pidió explicaciones a la directiva del Partido Republicano y de la UDI por una serie de noticias que acusó como falsas contra su candidatura.

Si bien ambos partidos afirmaron no ser responsables de los hechos, Alessandri lo atribuyó al equipo de Ward, lo que motivó a que el alcalde Lira le enviara una carta amenazando con suspender su militancia gremialista por lo que consideró malas prácticas de la campaña.

“He visto seis acciones muy bajas en contra de la candidatura de Felipe Alessandri, que se alejan del espíritu que les transmití en dicha reunión”, decía la misiva.

La tensión, en todo caso, no ha disminuido y ambos candidatos han acusado que les han roto palomas. Hoy al ser consultado por el tema, Alessandri sostuvo a este diario que “en los últimos días he sufrido una serie de ataques que afectan mi credibilidad. A tal punto que el alcalde Lira hizo ver al candidato Ward de la UDI la necesidad de parar y tener esta campaña sucia. Yo no voy a caer en este juego”.

En el entorno de, por otro lado, Ward recalcan con fuerza que ellos no son los autores de los ataques, y que Alessandri se está tomando del tema para sacar provecho político.

La carta del jefe comunal además despertó tensión en la directiva de la UDI, porque fue interpretada desde RN como una señal de apoyo de Lira a Alessandri. Esto último es relevante, pues el diagnóstico que se hace es que el respaldo de Lira -quien fue electo en 2021 con el 79,4% de los votos- resultará clave para quien de los dos sea elegido como el abanderado de Chile Vamos tras las primarias del 9 de junio.

Y Lo Barnechea es una de las comunas del denominado “barrio alto” que resultan relevantes para la derecha, por lo que la disputa entre la UDI y RN ha ido en aumento durante los últimos días.

A eso se suma que la UDI -liderada por Javier Macaya- tiene una presión adicional, debido a que ya perdió Las Condes, de la mano de la independiente Marcela Cubillos, que logró que Daniela Peñaloza (UDI) no repostulara.

Felipe Alessandri (RN) y Cristóbal Lira.

Según fuentes de la derecha, la directiva de la UDI estaba molesta por la carta de Lira, y algunos incluso comentaban que se lo tomaron con “sorpresa”, pues el jefe comunal no les habría comunicado respecto de la misiva. En el entorno del alcalde, sin embargo, sostienen que hay conversación permanente y que incluso el domingo Ward estuvo con Lira.

El propio Ward dice a este diario que “vamos a conversar con el alcalde para aclarar la situación. Desde mi punto de vista la información que él recibió es errónea. Nosotros no tenemos nada que ver. Yo no tengo nada que ver. Nos dedicamos a cumplir el compromiso de un juego limpio”.

Lo cierto es que tras darse a conocer la carta del alcalde de Lo Barnechea, según fuentes cercanas a Lira, el propio Macaya intentó comunicarse con el alcalde.

En tanto, las mismas versiones sostienen que también lo llamó el diputado que representa la comuna y que es jefe de campaña de Ward, Guillermo Ramírez. La Tercera pidió una versión al senador Macaya, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Carlos Ward (UDI) y Cristóbal Lira.

Lira, en todo caso, ha estado con problemas personales por la situación de salud de un familiar, por lo que no ha tenido tiempo para dedicarse a lo político. De ahí que se espera que continúen las gestiones.

De todas formas, existe expectativa respecto de si Lira finalmente entregará o no su apoyo a algún candidato, pues hasta el minuto ha sostenido que no quiere fijar postura. Lo cierto es que Ward y Alessandri han empezado una lucha por conseguir el apoyo del jefe comunal, lo que los tiene haciendo reuniones con el alcalde.