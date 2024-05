Escala tensión en Lo Barnechea: Alessandri pide explicaciones a Kast, Squella y Macaya por mensajes contra su campaña

Un mensaje que empezó a circular en las últimas horas, a través de WhatsApp, desató la furia del exalcalde Felipe Alessandri (RN), quien es candidato por Lo Barnechea y competirá con Carlos Ward (UDI) en las elecciones primarias del próximo 9 de junio.

El texto, firmado supuestamente a nombre de republicanos, argumentaba tres razones para no votar por el exalcalde de Santiago en los comicios de junio.

En detalle, se explicaba que el otrora alcalde de Santiago “para el 18 de octubre publicó abiertamente que votaría apruebo, generando incertidumbre en la centroderecha”.

Además se le sindicaba como responsable de “la llegada de inmigrantes a Santiago centro mediante un pacto con la Acnur -la Agencia de la ONU para los Refugiados-, ya vemos la ola de delincuencia que generó. No queremos lo mismo para Lo Barnechea”.

Por último, acusaban que Alessandri “dejó a una comunista en el poder y no fue a recuperarlo. Indicio de una mala gestión”. Esto, haciendo alusión a la actual jefa comunal, Irací Hassler (PC).

Aunque al exjefe comunal, dicen en el sector, le causó dudas que el mensaje viniera directamente de los republicanos -ya que la tienda tiene a su propio candidato al municipio, Pedro Lea-Plaza, quien compite directo en octubre-, lo cierto es que decidió tomar cartas en el asunto.

A través de WhatsApp, de acuerdo a las mismas fuentes, Alessandri se contactó con el timonel de los republicanos, Arturo Squella, y con el fundador de la colectividad, José Antonio Kast, a quienes les pidió explicaciones. Ambos, descartaron tajantemente que el mensaje proviniera de las filas de su partido.

Junto con el intercambio que tuvo con los líderes del Partido Republicano, el exjefe comunal de Santiago comenzó a elaborar una carta dirigida a esa tienda para transmitir su inquietud.

En la misiva, según quienes conocen su contenido, Alessandri expresa estar sorprendido y pide aclarar quién es el emisario de la carta.

Consultados al respecto, desde republicanos afirmaron que el candidato del partido es Lea-Plaza, y desestimaron que esos mensajes tengan relación con ellos.

Sin embargo, el tema tampoco quedó ahí. El exalcalde también se contactó con el presidente de la UDI, Javier Macaya. Esto, porque en su equipo sospechaban que su contendor en las primarias, Carlos Ward, fue quien estuvo detrás del mensaje. Además, acusan que les han roto material de campaña, como palomas.

Alessandri advirtió en sus intercambios que el comando del excore rompió el “fair play” de la competencia. Macaya, según quienes conocieron del diálogo, intentó contener la situación y transmitió que la UDI no estaba detrás del tema.

En esa colectividad, en todo caso, apuestan a bajar las tensiones y transmiten que estos conflictos son propios de las contiendas electorales.

Consultado por este medio, Alessandri prefirió no dar declaraciones. Sin embargo, Ward afirmó que no tiene “ninguna información al respecto”. Eso sí, aseguró que “en nombre mío y de todo mi equipo que esa jamás ha sido nuestra forma de actuar en política y obviamente no lo será en esta campaña”.

El jefe de campaña de Ward, el diputado por la zona Guillermo Ramírez, manifestó que “esto pasa siempre. Los brigadistas de uno y otro lado se quejan de que la competencia rompe palomas. A nosotros nos pasa lo mismo”.

Y agregó: “Espero que mantengamos el fair play porque -sea cual sea el resultado- a partir de junio volveremos a trabajar juntos”.

Escenario de la primaria

La primaria en Lo Barnechea se originó luego de que el actual jefe comunal, Cristóbal Lira, declinara ir a la reelección por motivos personales.

La decisión de Lira, inmediatamente les abrió el apetito a los partidos del sector para conquistar el sillón municipal de una comuna que históricamente le ha pertenecido a la derecha. Por lo mismo, las tiendas rápidamente se movieron para definir sus cartas. Posteriormente, Chile Vamos incluyó a la comuna dentro de las comunas que harán en primarias en el país.

En ese escenario, Lira aún no ha manifestado postura por ninguno de los dos contendores, cuestión que ha causado desazón en la UDI, pues Ward -al igual que el alcalde- es militante de la colectividad.