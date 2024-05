Alcalde Lira amenaza con suspender su militancia en la UDI en medio de tensiones entre Alessandri y Ward en Lo Barnechea

“Estoy analizando suspender mi militancia a la UDI, para tener la legítima libertad de apoyar al candidato”. Con esas palabras el actual alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira (UDI), advirtió al candidato del gremialismo en esa comuna, Carlos Ward, que está pensando en dejar el partido tras el incremento de la tensión de cara a las elecciones primarias del próximo 9 de junio.

En la misiva, de acuerdo a lo que recabó La Tercera, Lira le transmitió a Ward su malestar a raíz de las disputas que se han provocado de cara a los comicios entre él y el contendor de RN, Felipe Alessandri.

En esa línea agrega que “cuando inició la campaña me reuní con ambos candidatos para transmitirles la importancia de llevar adelante una primaria limpia, alegre y convocante, y me preocupa que ciertas conductas observadas en la campaña no estén alineadas con estos principios”.

Así, sostiene que “ya que he visto seis acciones muy bajas en contra de la candidatura de Felipe Alessandri, que se alejan del espíritu que les transmití en dicha reunión”.

La carta la envió luego de que La Tercera diera cuenta del aumento de las disputas en Lo Barnechea, tras un mensaje que empezó a circular en las últimas horas, a través de WhatsApp, en contra de Alessandri.

El texto, firmado supuestamente a nombre de republicanos -algo que fue descartado por la colectividad- argumentaba tres razones para no votar por el exalcalde de Santiago en los comicios de junio.

En detalle, se explicaba que el otrora alcalde de Santiago “para el 18 de octubre publicó abiertamente que votaría apruebo, generando incertidumbre en la centroderecha”. Además se le sindicaba como responsable de “la llegada de inmigrantes a Santiago centro mediante un pacto con la Acnur -la Agencia de la ONU para los Refugiados-, ya vemos la ola de delincuencia que generó. No queremos lo mismo para Lo Barnechea”.

Por último, acusaban que Alessandri “dejó a una comunista en el poder y no fue a recuperarlo. Indicio de una mala gestión”. Esto, haciendo alusión a la actual jefa comunal, Irací Hassler (PC).

Tras esto, el exalcalde incluso se contactó con el presidente de la UDI, Javier Macaya.

En este contexto, el actual jefe municipal plantea que “estoy analizando suspender mi militancia a la UDI, para tener la legítima libertad de apoyar al candidato que sepa representar los principios y valores que nuestra coalición política debe impulsar”.

“Los candidatos siempre deben ganar una elección por sus ideas, proyectos y las causas que representan, y jamás por acciones mañosas y reñidas con la ética que debe primar en nuestro Chile querido”, finaliza Lira.

La lectura que hacen en el sector respecto de la carta de Lira, es que con esto busca desmarcarse de un apoyo a Ward y entregar su respaldo a Alessandri.