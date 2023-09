¿Ruptura de la histórica amistad entre Marcelo Ebrard y AMLO?: Los coletazos de la polémica definición presidencial del oficialismo en México

En mayo de 2022, en el camino rumbo a la carrera presidencial, el entonces canciller de México, Marcelo Ebrard, agradecía en redes sociales al presidente Andrés Manuel López Obrador por su amistad en los últimos años. “Amor con amor se paga. ¡Gracias por tantos años de amistad, presidente!”, escribió entonces en su cuenta de Facebook, acompañando su mensaje con distintas fotografías con el mandatario.

Pero el posteo de Ebrard se producía dos horas después de que la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, subiera una publicación a su cuenta de Facebook en la que se observaba una fotografía con AMLO bajo la descripción: “Muchos años de historia caminando juntos”. “¿Celoso?”, se preguntó el medio SDP Noticias tras la reacción del canciller ante su rival en las internas del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de cara las elecciones de 2024.

“Te TQM Presi (…) El hermano que siempre ha caminado junto a mí”, insistiría Ebrard sobre AMLO en TikTok en enero pasado, para luego, en abril, ir más allá. En esa oportunidad comparó su relación de amistad con el mandatario con un matrimonio, porque “siempre he estado cercano de él” y “nunca he sido un traidor”. “¿Saben que lo conocí hace 24 años? ¿Quién tiene un matrimonio de 24 años por aquí? ¿Ha sido difícil?”, reveló.

Un matrimonio que ahora parece estar en crisis, tras el polémico desenlace en la definición presidencial de Morena, donde Sheinbaum (61) se consagró como la carta del oficialismo de cara a la cita electoral de junio de 2024. A priori, los sondeos la sitúan como favorita frente a la abanderada de la oposición, la senadora Xóchitl Gálvez (60). Así, México camina hacia una presidencia con una mujer al frente.

Y es que no está claro qué papel jugará Ebrard, unos de los cinco hombres que intentaron sin éxito arrebatar la candidatura de Sheinbaum y el único que rompió el mismo miércoles la unidad oficialista al denunciar irregularidades en el proceso interno. “No nos vamos a someter a esa señora”, dijo sobre Sheinbaum.

Morena dispuso 2.500 cuestionarios para cada casa encuestadora, siendo en total 12.500 cuestionarios de sondeo donde se tomó la decisión definitiva y Sheinbaum resultó ganadora de todas las encuestas. Según datos compartidos por el presidente nacional del partido oficialista, Mario Delgado, la exalcaldesa se impuso con el 39,3% de las preferencias, seguida del excanciller, con el 25,8%.

Ebrard negó que esté motivado por ambiciones personales y recordó que en dos ocasiones ha declinado a candidaturas para abrir paso a las aspiraciones de López Obrador. La primera de ellas fue en 1999, cuando se lanzó a la candidatura del gobierno del entonces Distrito Federal bajo las siglas del Partido de Centro Democrático (PDC) y en la campaña declinó a favor de AMLO, abanderado del PRD. Casi 12 años después, Ebrard y López Obrador compitieron dentro del PRD por la candidatura presidencial de 2012, y aunque la encuesta arrojaba un empate técnico, Ebrard decidió ceder ante su amigo para no dividir a la izquierda.

Esta vez Ebrard no parece dispuesto a transar, menos luego que AMLO celebrara el triunfo de Sheinbaum y defendiera la transparencia de todo el proceso frente a las críticas del excanciller. “Fue un ejemplo de ejercicio democrático”, “algo inédito” en un país que, según dijo, durante décadas vivió acostumbrado al “dedazo”, a la designación arbitraria de candidatos. “Yo apoyo a Claudia Sheinbaum”, subrayó López Obrador este jueves en su conferencia de prensa diaria.

“En el caso de Marcelo, como seguramente me lo van a preguntar, les quiero decir que Marcelo es una buena persona, un buen dirigente, un buen servidor público, es mi amigo, yo espero que él decida apoyar la transformación”, comentó AMLO ante la inconformidad del exjefe de la diplomacia mexicana en el proceso de Morena. “Hay que esperar lo que decida Marcelo Ebrard, que está en libertad, lo estimamos mucho, es nuestro compañero, nuestro amigo, pero es libre de tomar la decisión que le parezca más conveniente”, agregó, antes de enfatizar: “Ni modo que se le va a ayudar al bloque conservador corrupto, ¿qué es eso?”.

El excanciller reconoció este jueves que “no se esperaba” lo que ocurrió con la victoria de Sheinbaum en el sondeo interno, al tiempo que insistió en su sospecha de irregularidades. A falta de reunir en asamblea el lunes a su propio equipo, ya ha dado a entender que romperá filas: “Me queda claro que en Morena no tenemos espacio”.

Ebrard ha evitado aclarar si su ruptura con el partido gobernante pasaría por una candidatura alternativa a la Presidencia e incluso por incorporarse al Movimiento Ciudadano, que aún debe decidir si se une al principal bloque opositor, Frente Amplio, o abre una tercera vía. “Hay décadas en las que no pasa nada y hay días en los que pasa lo que no pasó en décadas, y hoy es uno de esos días”, planteó al respecto.

“¿Romperá también con López Obrador? La lógica nos dice que Ebrard está ya en ruta de colisión y que el paso siguiente sería buscar la candidatura presidencial de manera independiente o con otros colores partidistas. La opción de Movimiento Ciudadano no está cerrada”, comentó el columnista del diario El Universal Raúl Rodríguez Cortés.

Quiebre o no, Ebrard tiene claro que sí competirá en las elecciones presidenciales del próximo año, aunque no sea con Morena. “(Vamos a) seguir luchando por lo que cree uno (...) Lo que no podemos aceptar es que ni siquiera se nos permita participar ni proponer para poder estar en la contienda de 2024″, dijo. “Como destino final yo estuve participando en este proceso para que se respetara la voluntad de la gente y el lunes veremos qué decisión tomar para que eso se cumpla”, afirmó.

A la espera de esa decisión, AMLO igual le vaticinó un buen desempeño a su amigo. En el caso de que Ebrard decida ser candidato independiente, el presidente señaló que esto le afectaría a quienes “se están frotando las manos”, pues apuntó que el excanciller “tiene más jale” en las clases medias, por lo que, sin mencionar a Xóchitl Gálvez, aseguró que la podría mandar a un tercer o cuarto lugar.