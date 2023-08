Saqueos llegan al conurbano bonaerense y Gobierno argentino se divide en torno a acusaciones contra Milei

La ola de robos y amenazas de saqueos en Argentina que sacudió durante el fin de semana pasado a Mendoza y Neuquén, y que luego se movió hacia Córdoba, finalmente llegó durante la noche del martes al Conurbano bonaerense en forma de asedios en masa, psicosis colectiva en algunos sectores que creían estaban siendo víctimas de robos sin ser así y acusaciones políticas cruzadas en el propio gobierno del Presidente Alberto Fernández.

Mientras la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, cargó contra el candidato libertario Javier Milei al asegurar que estaría detrás de las instigaciones a saquear, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se desligó de las acusaciones agregando que, si alguien del gobierno dispone de información, la haga llegar a la Justicia.

Javier Milei, candidato presidencial libertario, tras el cierre de las primarias en Buenos Aires, el 13 de agosto. Foto: AP

En tanto, Raúl Castells, líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, dijo ser el promotor de los eventos, quien reclamó a la administración de Alberto Fernández el estar forzándolos a robar por hambre.

Noche de furia

Lo que inició como un rumor producto de audios de WhatsApp y videos que daban vuelta por redes sociales durante la tarde del martes, en los que se aseguraba que habían empezado saqueos en el Gran Buenos Aires, pese a que en los registros visuales se veían montañas inexistentes en el Conurbano, pronto se transformó en premonición. Al cierre de las persianas de centros comerciales de manera preventiva prosiguió, horas después, el robo de supermercados de sectores como José C. Paz, Moreno, Tigre, Escobar y Merlo, quienes experimentaron en carne propia los saqueos.

Durante la noche del martes, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, aseguró que había 56 detenidos, detallando trabajos “coordinados” que ameritan “una calificación de robo en poblado en banda”, detalló Clarín. Dichos delitos, aclaró, conllevarían “una pena de no menos de 15 años”, denunciando también la concertación e instigación a través de redes sociales de los ataques. Recientemente, consignó La Nación, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, actualizó el número de detenidos cifrándolo en 94 y apuntando a “redes oficiales de algunos políticos” como los responsables.

Policías resguardan un supermercado en Bariloche, Argentina. Foto: AP

“Manga de ratas!”, “¡Andá a trabajar, vago de mierda!”, y “Ahí viene la Policía” eran algunas de las frases que se escuchaba gritar en los registros subidos a Facebook a los vecinos del populoso barrio Vucetich, en José C. Paz. Durante el mediodía, asustados por los videos que aseguraban que habían iniciado saqueos en la zona, muchas tiendas bajaron sus persianas pese a que el municipio asegurara que eran falsos y que no había registro de tales robos. No pasarían muchas horas para que se diera lo acontecido en Vucetich.

Tras minutos de tensión en los que un pequeño grupo ingresó a llevarse cajas y bolsas de mercadería, llegó la policía, quienes dispararon contra el grupo y lograron detener a cinco de ellos. Uno de los sospechosos portaba un arma blanca, la que utilizó para atacar a un miembro de las fuerzas de orden quien se mantiene grave, con un edema pulmonar, en el Hospital Mercante.

En Tigre, la escena fue similar. Un video logró captar cómo un grupo mayoritariamente compuesto por mujeres levantaba una persiana de un supermercado Día en el barrio San Jorge para llevarse productos. En Moreno, en tanto, el objetivo fue un supermercado Derqui y una tienda de ropa que vio como, en segundos, desaparecía todo su contenido.

Algunos líderes locales le bajaron el perfil a los hechos. La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, por ejemplo, dijo a C5N que “no vamos a negar que la situación económica es compleja, pero si yo dijera que de los barrios de Moreno salió todo el mundo a saquear estaría mintiendo. Son focos y situaciones de robo que están bajo investigación”.

El supuesto promotor

Acusando al gobierno de haber quitado la provisión de alimento a millones, Raúl Castells, líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, se adjudicó la promoción de los hechos delictivos. “Nosotros somos los que estamos convocando porque el Gobierno quitó la provisión de alimentos para 11 millones de niños y adultos en todo el país desde hace tres meses por orden de Sergio Massa y de Victoria Tolosa Paz”, criticando, de paso, al ministro de Economía y carta oficialista a la presidencia.

“Alcanza que se entregue la comida y en 24 horas se termina todo”, agregó.

En conversación con Canal 7 Mendoza durante la mañana del miércoles, Castells dijo que “el saqueo no ha sido de los pobres a los ricos, sino que son los ricos los que han saqueado a los pobres”. La advertencia a la administración Fernández, prosiguió, ya estaba hecha. “Ustedes no entregan alimentos y nosotros vamos a ir a buscar comida a algún lado”, agregando que “apelamos que no se toque ni un pequeño ni mediano comercio y que nadie destruya nada. Solamente comida en las grandes cadenas”.

Consultado por si estaba instigando a un delito, el líder social esquivó la pregunta al contestar: “¿Cuál es la pena para quien tenía el kilo de carne a 2.000 y lo llevo a 4.000, o que puso el kilo de papas de 350 pesos a 1.000 en ocho días desde la elección? El porcentaje en el aumento en la comida fue de entre 50% y 100%”.

Yamil Santoro, dirigente de Republicanos Unidos, presentó una denuncia ante la Cámara Nacional Criminal y Correccional contra Castells por su llamado a cometer robos, detalló La Nación. “Denunciamos penalmente al piquetero Raúl Castells por promover los saqueos. Cada instigador de la delincuencia tiene que terminar preso bajo todo el peso de la Ley”, escribió el político en X, previamente Twitter.

¿Fines políticos?

Desde el gobierno, visiones cruzadas chocaron al tratar de dar con los responsables. Mientras Gabriela Cerruti, portavoz de la Presidencia de Alberto Fernández, planteó que cuentas en redes sociales asociadas a Javier Milei y Patricia Bullrich, ambos contendientes opositores a la presidencia, estaban incentivando los saqueos, otros prefirieron tomar distancia de esos dichos.

“Son dos candidatos que construyen su discurso basándose en la añoranza que tienen de que la democracia cruja y se desestabilice”, dijo Cerruti durante la mañana del miércoles, volviendo a repetir sus dichos vertidos la tarde del martes, cuando aseguró que Javier Milei estaba tras los saqueos a comercios.

Según la tesis de la portavoz, desde el sábado pasado que hay un “clima” para incentivar los robos masivos que se creó en redes sociales y que “culminó Milei”, planteó durante la mañana en Radio Futuröck. “Cuando no había sucedido ningún episodio concreto de los que después a la noche sucedieron, Milei estaba en su cuenta diciendo que esto era 2001, que estaban los saqueos desatados y que la libertad avanzaba”, agregó. “Incluso él mismo se dio cuenta del error porque después hizo otro tuit dando marcha atrás y diciendo que defendían la propiedad privada desde La Libertad Avanza”.

En la misma línea, planteó que “el clima en las redes sociales y ayer todo el día lo fueron generando las cuentas que están ligadas a los grupos de La Libertad Avanza y, en algunos casos, también a los grupos de Bullrich; y que fueron generando un clima sobre algo que querían que sucediera. Después, efectivamente entraron a un lugar a las 11 de la noche, pero el tuit de Milei es de las 6 de la tarde. ¿Qué tiene? ¿Premonición de lo que iba a suceder? ¿O es que de alguna manera todo eso iba incentivando?”.

Sin embargo, su compañero de gabinete, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, se apartó de las acusaciones. Si bien coincidió en que los saqueos no fueron “una casualidad” y que existe “una vocación de generar una suerte de conflicto”, no apuntó a nadie en particular: “No uso nombres”, dijo a la prensa local.

Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de Argentina

“No tenemos datos fidedignos que nos digan decir ‘fulano o mengano son los responsables’. Si otra persona del Gobierno lo dijo, sabrá por qué lo hace. Si otra persona vio gestos de la política o algún candidato, que lo diga y lo presente ante la Justicia, pero no soy yo. Si lo tuviera, lo haría”.

Sobre los pasos a seguir, el jefe de cartera aseguró que para este miércoles se creó “un comando mucho más profundo con las cuatro fuerzas para entrar a todos los distritos posibles para evitar” la repetición de los hechos del martes.

“Hoy vamos a tener una reunión para trabajar con los jefes de las fuerzas a través de un comando específico en todo el Conurbano para que se pueda actuar. En los otros lugares trabajan las fuerzas provinciales, pero vamos a invitar a la Policía de la Ciudad y de las provincias a medida que podamos colaborar”, agregó.

En la vereda contraria, la predecesora en el cargo durante el gobierno de Mauricio Macri y ahora candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, planteó que si “el Gobierno pierde el control”, no debería descartar la opción de “pedir el estado de sitio”, dijo a TN.

Según la candidata, su propuesta “no debe tomarse esto de manera electoralista, como el tuit de Milei”, en referencia a dos mensajes escritos por el economista libertario en la red social. “No es momento de pensar en cómo uno se para frente a la elección, sino en cómo uno da la solución, que es el orden”, agregó Bullrich.

“Si se pierde total y absolutamente el control y el Gobierno tiene que llamar a pedir el estado de sitio, lo tiene que hacer. Hoy no lo sabemos, pero debe tener todas las hipótesis”, planteó la exministra de Seguridad. “Esperemos que esto no suceda”, cerró.