Argentina: El análisis de las primarias bajo la lupa de expertos encuestadores

Los argentinos volverán a las urnas mañana para participar en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, más conocidas como las PASO para elegir a los candidatos que competirán por la renovación de 127 diputados y 24 senadores en las elecciones legislativas del 14 de noviembre. El oficialismo buscará repetir la amplia victoria de 2019 en la provincia de Buenos Aires, pero enfrentará el descontento que cosechó el mandatario Alberto Fernández por el manejo de la pandemia y la celebración en cuarentena que realizó en la casa presidencial. Aunque para la oposición tampoco han sido meses fáciles. Desde que el expresidente Mauricio Macri dejó el poder en diciembre de 2019, los liderazgos se han dividido generando una incertidumbre sobre las figuras que podrían disputar las presidenciales en 2023.

En conversación con La Tercera tres encuestadores electorales entregan los posibles escenarios que se darían tras las primarias.

El Presidente de Argentina, Alberto Fernández durante una conferencia de prensa.

¿Cuál podría ser el desempeño del oficialismo y la oposición en las PASO?

Mariel Fornoni, Management & Fit

Lo que vemos con los niveles de aprobación presidencial es que más allá que no podemos dar un número, sabemos que el gobierno va a perder al menos un 15% en relación a los votos que sacó en 2019. Eso implicaría que no podría tener quórum propio en la Cámara de Diputados y si pierde cinco senadores ya no tendría la comodidad que goza hasta ahora.

Eduardo Fidanza, Poliarquía

El escenario es parejo entre las dos principales coaliciones, observándose un crecimiento de terceras fuerzas. Además, no se puede descartar un aumento significativo del voto en blanco y de la abstención.

Orlando D’Adamo, Universidad de Belgrano

Obtener un porcentaje muy inferior al de 2019 va a ser un duro golpe simbólico al liderazgo del Presidente, quizás más al interior de su coalición que al exterior. La oposición, al menos la principal (Juntos por el Cambio), tiene una oportunidad de mostrarse fortalecida con el resultado, pero ¿podrá la principal fuerza opositora canalizar el mal humor y descontento del electorado, o dada la cercanía de su gestión, esos votos irán a otras fuerzas?

Una urna instalada en un centro electoral en Buenos Aires, Argentina.

¿Las PASO son un plebiscito de la gestión del Presidente Fernández?

Mariel Fornoni

Las elecciones de medio termino siempre son un plebiscito de gestión del mandatario y la gente decide si está de acuerdo o no con el rumbo que está tomando el gobierno. Hoy entre 6-7 de cada 10 argentinos no confían en la gestión económica ni sanitaria, que son los dos únicos ejes de gestión que ha tenido el Ejecutivo.

Eduardo Fidanza

No creo que las PASO sean un plebiscito para Fernández. El llega debilitado a las primarias después del escándalo del llamado “Olivosgate”, más una serie de errores inexplicables que cometió después. Si las primarias fueran desfavorables para el gobierno, la figura presidencial se debilitaría aún más, pero no hay una garantía de que un triunfo lo fortalecería definitivamente. La coalición oficialista está internamente fracturada, más allá de que escenifique la unidad.

Orlando D’Adamo

El gobierno trata de que sea otro plebiscito sobre la gestión del expresidente Macri. Tarea difícil cuando se es gobierno por casi dos años. Desde la estrategia comunicacional, lo tiene más fácil la oposición. Una derrota en el bastión histórico del peronismo que es la Provincia de Buenos Aires, o aún una victoria ajustada, será leído como un voto castigo al gobierno.

¿Tras las PASO se consagrarán los liderazgos para las presidenciales?

Manifestantes protestan con una bandera argentina frente a la Casa Rosada en rechazo al manejo de la pandemia del Presidente Alberto Fernández.

Mariel Fornoni

Las PASO consagrarán los liderazgos presidenciales fundamentalmente en la oposición, con la figura de Horacio Rodríguez Larreta, si llegan a hacer una buena elección en la provincia de Buenos Aires, ganar la ciudad y demás, porque él mismo eligió los candidatos. En el oficialismo no se sabe. En los últimos días cercanos a Cristina Fernández han declarado que Alberto Fernández iba a ir por la reelección.

Eduardo Fidanza

Argentina atraviesa una crisis de liderazgos, a partir del debilitamiento político de las figuras que dominaron la escena por más de una década: Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Aquellos dirigentes que aspiran a reemplazarlos, tanto en el oficialismo como en la oposición, tendrán aun que superar muchos episodios difíciles para llegar con chances a 2023.

Orlando D’Adamo

Dependerá de los resultados. Una derrota o un triunfo apretado del oficialismo determinará que el Presidente no tendrá margen para presentarse en 2023. Por otro lado, una victoria de los candidatos que eligió el claro presidenciable jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, resultaría en un espaldarazo para su candidatura en 2023 y abrirá la lista de opciones.