Columna de Laurence Golborne: Acuerdo Codelco y SQM, ¡Albricias!

Por Laurence Golborne, ex ministro de Minería y de Energía, y ex director de SQM

Codelco y SQM llegaron a un acuerdo para asociarse en la producción de litio en el salar de Atacama. Es una gran noticia que nos permitirá maximizar el valor de un recurso de todos los chilenos. Hay varios aspectos relevantes.

Primero, las asociaciones público-privadas. Considerando las divisiones que hemos enfrentado en los últimos años, es una señal positiva que el Estado y los privados aborden en conjunto el desafío de crecer y generar valor para Chile. Podemos tener visiones distintas de si el Estado debe o no participar en operaciones productivas: y de cómo hacerlo, con qué participación. El hecho es que Codelco tenía asignado los derechos a partir de 2031 en el salar de Atacama y la solución que hoy se nos presenta -asociarse con quien conoce por más de 30 años este negocio- parece mucho mejor que el camino propio. Es una señal de realismo: el país no lo podemos dividir, debemos trabajar todos juntos.

Segundo, el trabajo temprano con las comunidades es algo indispensable en los desafíos productivos que tenemos que enfrentar. No podemos repetir los errores, tanto del Estado como de los privados y las comunidades originarias, cometidos en el desarrollo social productivo en el sur de Chile, por ejemplo.

Tercero, el foco ineludible en una gestión medio ambiental de excelencia. El querer desarrollar el proceso productivo más sustentable a nivel mundial en la producción de litio -lo que requerirá significativos recursos y nuevas tecnologías- es una orientación correcta. Como ex ministro de Minería y ex director de SQM, conozco en detalle a ambas empresas y no tengo dudas que serán capaces de conjugar el cuidado del medio ambiente con rentabilidad. Ambos conceptos no son excluyentes, todo lo contrario.

Finalmente, este es un acuerdo “ganar-ganar-ganar”. SQM aumenta sus cuotas de producción y asegura sus operaciones en litio hasta 2060, mejora su “licencia social” para operar en el país y se consolida como un actor a nivel mundial en esta industria. Codelco participa de una operación muy rentable y podrá desarrollar el conocimiento y experiencia para explotar otros yacimientos como Maricunga, donde consolida su posición. Que Codelco se comprometa a que esta será una asociación altamente rentable para el país es un objetivo ineludible de la gestión pública en las áreas productivas. Los chilenos ganan a través de la explotación eficiente de un recurso que es abundante en el mundo, pero donde tenemos una posición de liderazgo.

Finalmente, tenemos un gran desafío. La gestión de SQM en el Salar de Atacama ha generado significativos ingresos al Estado, sin que este haya corrido riesgos en su ejecución. Es fundamental que los recursos que hasta hoy le generaba a Chile esta industria sean el piso a partir de 2031, cuando el Estado tenga el control y el riesgo operacional.