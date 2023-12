Acuerdo de SQM y Codelco aportaría ingresos anuales al Fisco por 1% del PIB a partir de 2031

Son estimaciones preliminares y basadas en los supuestos que considera el acuerdo entre SQM y Codelco anunciado este miércoles, el que debe ser ratificado y negociado en sus detalles. Pero esas estimaciones son beneficiosas para el Fisco. También, por cierto, para SQM, que prolonga su negocio en el litio hasta 2060, algo que concluía en 2030.

“Con este acuerdo, tenemos la convicción de que a futuro podrá construir más consultorios, más hospitales, más carreteras, más canchas de fútbol, en el fondo más espacios donde encontrarnos como sociedad chilena”, dijo el miércoles en la noche el Presidente Gabriel Boric.

El ex director de Presupuestos en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Matías Acevedo, estima que a partir de 2031, el Fisco podría recibir en torno a 1% del PIB, considerando que la empresa que nacerá de la unión de SQM y Codelco producirá entonces cerca de 300 mil toneladas al año y que la renta que recibirá el Estado aumentará fuerte a partir de esa fecha: además del canon de arrendamiento, por medio de la cual Corfo consigue hasta el 40% del precio cuando supera los US$ 10 mil la tonelada de carbonato de litio, y el impuesto corporativo, desde ese año, Codelco se llevará también la mitad de las utilidades de la nueva empresa. Ello porque aunque nominalmente desde 2025 será el dueño del 50% más una acción, en realidad recibirá beneficios económicos equivalentes al 16% de la producción estimada. Solo a partir de 2031, Codelco obtendrá la mitad de las ganancias.

“Del 2031 en adelante, si se producen 300 mil toneladas anuales, el Estado se llevaría 1% del PIB, pero al año”, dice Acevedo. La cifra equivaldría a unos US$ 3.600 millones al año, versus US$ 900 millones que obtendría SQM en utilidades por su 49,99% de la propiedad.

En su cálculo, Matías Acevedo consideró un precio de largo plazo de US$ 20 mil la tonelada, una variable que se ha movido al ritmo de un mayor consumo global por el litio: en 2021 SQM vendió su producción a un precio promedio de US$ 14 mil la tonelada métrica. En 2022 saltó a un récord de US$ 52 mil promedio en el año, lo que hizo que solo SQM pagara solo en arrendamiento unos US$ 3.069 millones. Pero esos precios son difíciles de mantener en el tiempo.

Acevedo explica otra manera de ver el cambio. “Hoy, del margen bruto por tonelada el Estado se lleva el entre 63-65% y SQM se lleva entre el 35% y el 37%. Con el modelo nuevo a partir del 2031 (y también para las 135 mil toneladas adicionales entre 2025 y 2030) se llevara cerca del 80% del margen bruto por tonelada”, dice Acevedo. Ello por el incremento de la presencia de Codelco en el negocio.

Con las toneladas adicionales Acevedo se refiere a otra parte del acuerdo. SQM y Codelco intentarán agregar otras 300 mil toneladas a la cuota aprobada, pero distribuidas entre 2025 y 2030. De esas toneladas, 165 mil forman parte del plan de producción de SQM y del remanente de las 135 mil, Codelco se llevaría la mitad de la ganancia.

“Entre 2025 y 2030 de aumentar la producción en 300 mil toneladas, significará cerca de 1 punto del PIB más para el Fisco en recaudación. Las primeras 165 mil, el Estado recauda bajo el mismo esquema que Corfo, por las 135 mil siguientes, además de las condiciones de Corfo, el Estado se lleva el 50% de la utilidad. La suma de ambos se llega a 1% del PIB”, explica (ver infografía). Pero esa cifra se repartiría en seis años. Sería el equivalente a casi 0,2% del PIB por año.

A todo ello hay que agregar el equivalente a 33.500 toneladas al año que podrá recibir Codelco como utilidad por cada ejercicio entre 2025 y 2030. En total, serán 201 mil toneladas: es el equivalente a uno de los seis años de producción de SQM en regirá el contrato. Acevedo calcula que, a un precio de 20 mil la tonelada, la empresa estatal recibiría por esa concesión de SQM en la negociación cerca de US$ 1.122 millones.

SQM produce hoy cerca de 180 mil toneladas, pero está ejecutando un plan de expansión para llevar esa cifra a 210 mil toneladas al año.

Y aunque considera positivo el acuerdo para el fisco, Acevedo dice que “se pudo lograr lo mismo con SQM como controlador. Codelco controlador es un riesgo adicional e innecesario. Más aun cuando esta desafiado en el negocio que sabe, que es el cobre”, opina.

“Creo que la extensión del contrato de SQM hubiese sido lo ideal. Codelco tiene suficientes desafíos en su negocio principal para sumarle uno más a un negocios que no conoce. Ahora, el litio que no se extrae, vale cero para los Chile, y en ese contexto, tener la opción de aumentar la producción entre 2025 y 2030, sumaría cerca de 1 punto del PIB a las arcas fiscales, y SQM mantendria el control operativo y accionario de la sociedad. El riesgo lo veo a partir del 2031, con Codelco controlador de un negocio que no sabe. Importante sera saber cómo quedara el derecho a veto del accionista que sabe, SQM. Con todo, es una negociación en curso y creo que el tema de las comunidades será el principal desafío que tendrán que resolver para darle viabilidad al proyecto y no vuelva a ocurrir lo que paso con los CEOL (Contrato Especial de Operación de Litio)”, concluyó.

“Va a tener algún efecto en los ingresos fiscales”

“Creemos que este acuerdo va a tener algún efecto en los ingresos fiscales y eso debería incluirse en las estimaciones que se han realizado de mayores ingresos requeridos en el pacto fiscal. En el contexto de la discusión del pacto fiscal hemos echado de menos detalles en cuanto a los detalles de necesidades de financiamiento y desde el lado de los ingresos también deben considerarse todos los aspectos”, dice Cristina Torres, ex directora de Presupuestos, hoy en el Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad Sebastián.

“La magnitud de la reforma tributaria que se insiste proponer, amerita considerar todos los aspectos en relación con los mayores ingresos que esto debería generar. Recordemos que hubo una discusión en torno al ajuste prudencial por litio y cómo considerar estos ingresos, así que se va a requerir estimaciones de Hacienda”, agrega.