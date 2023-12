Sonami valora acuerdo entre SQM y Codelco por explotación de litio en el Salar de Atacama, pero pide conocer más detalles

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, valoró el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama.

“La firma del acuerdo entre SQM y Codelco para cerrar un pacto que permita producir litio, sin duda, que es una noticia positiva para la industria minera y el país. En esta línea, aunque no se conocen los detalles del acuerdo, el anuncio realizado nos parece que es un avance concreto para que el país pueda, al menos en el Salar de Atacama, aprovechar sus ventajas en la producción de litio, el cual es clave para la transición hacia la electromovilidad y el combate al cambio climático”, dijo Riesco.

Asimismo, indicó que “consideramos que es importante seguir avanzando en fórmulas que viabilicen la asociación público-privada, con mecanismos que otorguen las garantías necesarias para que los inversionistas se decidan por Chile en esta carrera por desarrollar y liderar la industria del litio”.

Agregó que ésta es una potente señal en las asociaciones entre el sector público y privado, considerando el significativo rol que juega SQM en la producción mundial de litio.

Detalle de las negociaciones

Pero indicó que “llama la atención, sin embargo, que nos enteremos sólo ahora de la existencia de un contrato entre Codelco y Corfo para la explotación del Salar de Atacama más allá del año 2030, que estaría siendo aportado a la asociación entre ambas empresas, así como de cuotas de litio otorgadas a Codelco por la CChEN. Estos aspectos sin duda han sido relevantes en las negociaciones y sería muy conveniente conocer sus detalles: cómo se gestaron y qué términos y condiciones tienen. Se ha exigido mucha transparencia respecto del sector privado para la asignación de contratos y cuotas de explotación; sería muy importante tener la información respecto del sector público”.

Riesco agregó que, más allá de las condiciones técnicas para extraer el mineral, “lo esencial es otorgar un rol razonable a los privados para que inviertan y lleven a cabo proyectos, especialmente a aquellos que cuentan con derechos en concesiones de explotación en zonas con presencia de litio. Que el litio no sea concesible no significa que los privados no puedan explotarlo. En este caso, se ha aprovechado la propiedad que Corfo tiene sobre las concesiones productoras de litio, y se ha logrado dar estabilidad a su explotación, por un plazo bastante extenso, lo que estimamos positivo para el país y para la industria del litio”, afirmó.

Jorge Riesco añadió que es posible, sin embargo, que este mismo mecanismo no sea igualmente aplicable en otros lugares, como el Salar de Maricunga, por ejemplo. “El acuerdo conocido incluye el traspaso de todos los derechos que SQM tiene en dicho Salar, pero no son los únicos, pues sabemos que hay varias empresas con proyectos bastante avanzados y con propiedad minera debidamente constituida, que deberían tener la oportunidad de desarrollarlos. En esta línea, no está claro si la intención es privilegiar a Codelco también en ese salar. Asimismo, vale recordar que la constitución y la ley establecen mecanismos para hacer posible la explotación del litio, con el debido respaldo, tanto para el Estado como para los privados”, afirmó.

Días antes del fin de 2023, como se había autoimpuesto el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, la minera estatal y SQM, la principal operadora del yacimiento más grande del mundo de litio, llegaron a acuerdo para convivir y asociarse en el Salar de Atacama.

Las partes firmaron un memorando de entendimiento y sus detalles finales se negociarán el primer trimestre de 2024. Codelco y SQM crearán una nueva empresa y en ella Codelco tendrá la mayoría accionaria: poseerá el 50% más una acción de la nueva empresa. Así, se cumple el primer objetivo de Boric: tener mayoría accionaria desde enero de 2025.