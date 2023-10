Crítica gastronómica de Don Tinto: El Franchute del Barrio, otra cosa es en Providencia

Por Álvaro Peralta Sáinz, cronista gastronómico

Igual que muchos vecinos de la comuna, me alegré cuando hace unos meses supe que este clásico del Barrio Franklin abría una sucursal en Providencia con restaurante y servicio de cafetería. Por lo mismo, tras darle un tiempo para que entrara en un correcto engranaje decidí visitarlo esta semana.

Con mesas solo en su terraza exterior, me instalé en la que está bajo el nivel de la vereda, algo más protegida del sol que ya pega fuerte en esta época. Me habían comentado que la opción de plato del día suele ser muy buena en este lugar pero, a las 13:25 de ese lunes, ya no quedaba. Entonces, me tenté con lo que -me explicó la mesera- era el Menú Clásico ($17.000) y que incluía entrada, plato de fondo y postre. Así las cosas, pedí unos Caracoles de Borgoña para empezar. ¿Para beber? Simplemente un vaso de agua de la llave, porque no tenían vino ni agua mineral. ¿Cómo funcionas así en un restaurante francés? Increíble.

Los caracoles (12) llegaron en un plato metálico precioso y con las hendiduras justas para contenerlos en sus respectivos caparazones, todo esto bañado con una mezcla de mantequilla, perejil y muy poca sal más dos tostadas. Ricos los caracoles, pero les faltó potencia. Más sal, ajo o tal vez ambas cosas.

Como plato principal pedí el clásico Boeuf Bourguignon, el que traía una buena cantidad de cubos de carne más algunas papas cocidas, un trozo de panceta, un solitario champiñón, zanahorias cocidas en su punto y algunas verduras encurtidas que le daban un tono ácido a la espesa salsa de la carne que la verdad molestaba un poco. ¿O habrá sido el vino utilizado el que le daba esa acidez? Me quedó la duda. La carne misma muy blanda, pero en boca se sentía muy seca e hilachenta. Al final hubo que pedir sal para arreglar un poco el plato y pan para untar en la salsa, como corresponde. Aunque, lamentablemente, llegaron dos tostadas finitas, idénticas a las del primer plato. ¿El postre? Una Tarte Tatin con helado muy buena, lo mejor del almuerzo.

Para rematar esta experiencia, al momento del pago me di cuenta que los caracoles se cobraban aparte ($9.500). Más allá de la plata, son una lata estos malos entendidos. Claramente este Franchute de Providencia está bien lejos aún de su original de Franklin, donde siempre he comido muy bien. Son demasiados los errores y no es buena señal que el postre sea lo único que me fui recordando con verdadero agrado. Es de esperar que el tiempo ayude a enmendar el rumbo, porque en Providencia la competencia es fiera y te puede pasar por arriba.

CONSUMO TOTAL: $24.500.

DIRECCIÓN: Francisco Noguera 176, teléfono 956595320, Providencia.

HORARIO: Lunes a viernes 9 a 17 hrs. Sábado 9 a 12:30 hrs.

ESTACIONAMIENTO: No tiene.

PÚBLICO: Todo público.

EVALUACIÓN: ✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver