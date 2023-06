Oscar Vidarte, analista peruano: “Los gobiernos en Perú han sabido aprovechar los vínculos con China”

¿Chancay, el primer puerto que está construyendo China en Sudamérica y que debería estar terminado en 2024, es parte de la estrategia de la Cancillería peruana respecto de su apuesta por Asia-Pacífico?

Es cierto que esa región se ha convertido en un tema prioritario para la política exterior peruana. Pero no me queda claro qué tan sólida es la estrategia de inserción del Perú en Asia-Pacífico. De hecho, hay muchas críticas respecto de si verdaderamente es importante esa opción. En el caso del puerto Chancay, si bien para Perú es fundamental posicionarnos en términos portuarios en el Pacífico Sur, pues también es cierto que Chancay es un tema desarrollado entre actores privados. Y sobre eso el Estado peruano está articulando, porque se da cuenta que tener un hub puede ser muy favorable para nuestros intereses.

¿Cómo es que pese a tantos cambios de presidentes Perú logra llevar adelante esta apuesta, que estaría dejando algo offside a países como Chile y Colombia?

Algo que ha demostrado la política exterior peruana en estos últimos años tan difíciles -recordemos que en los últimos siete años hemos tenido seis presidentes- es que ha sido capaz de mantener ciertas líneas y ejes de acción. Pese al contexto económico difícil, de coyunturas como la pandemia, la política exterior se ha mantenido: por ejemplo, nuestro interés de insertarnos económicamente en el mundo. De hecho, el gobierno de Pedro Castillo no implicó un retroceso en ese ámbito: seguimos buscando nuevos mercados. En ese sentido, Asia-Pacífico constituye un espacio fundamental para nuestro desarrollo comercial. Acá se habla mucho de Singapur y de Hong Kong. También ha continuado la relación con Estados Unidos, que no se ha visto perjudicada en los últimos siete años. Lo mismo con China.

El internacionalista peruano, Oscar Vidarte.

¿De qué manera la Cancillería peruana logró articular una estrategia para tener una relación privilegiada con China y ser protagonista en Sudamérica en la salida hacia la región de Asia-Pacífico?

Creo que los diferentes gobiernos peruanos han sabido aprovechar los vínculos que nos unen a China. Probablemente el Perú sea uno de los países que más vínculos históricos tiene con China. Negoció hace mucho tiempo un TLC, ahora se viene conversando sobre una renegociación del TLC, que debió darse un par de años atrás y que recién se está dando. Las inversiones en China han crecido bastante y el mercado peruano se ha orientado mucho a las necesidades que China tiene en materias primas, etc. Perú ha sabido construir una relación que ha sido fundamental para nuestro país. Recuerdo que una vez un ministro de Economía de Ollanta Humala dijo que él todos los días le prendía velas a China. Ocurre que en los últimos años China ha impulsado la economía peruana. Esto ha permitido que Perú siga creciendo incluso en años complicados y difíciles. En ese sentido, los gobiernos y la Cancillería han sabido aprovechar ese escenario.

Perú ingresó a APEC varios años después que Chile. Sin embargo, en 2024 será sede por tercera vez, mientras que Chile solo ha organizado el evento en una ocasión. ¿Cuál sería el secreto de ese éxito?

Me resulta difícil responder la pregunta, porque no conozco el caso chileno. Pero sí puedo decir que el Perú ha ido lentamente posicionándose en el Asia-Pacífico. Y no solamente con las dos grandes potencias, China y Estados Unidos, que son dos aliados de Perú, no solo en términos comerciales, sino que también políticos. La Alianza del Pacífico también es un elemento positivo y la relación a nivel bilateral con países como Australia, Singapur, Corea del Sur y Japón. Perú tiene ahí algunas raíces históricas que facilitan estos vínculos. Hay una presencia mayor a nivel de embajadas. Perú está poco a poco consolidando su presencia en Asia-Pacífico, es nuestra zona de expansión natural. También es cierto que desde el gobierno de Alejandro Toledo en adelante, Perú ha comenzado a desarrollar una política de realización de cumbres internacionales y comenzó a invertir y a postular para ser sede, por ejemplo de APEC. El Perú ha hecho lo posible para ofrecer mejores condiciones para realizar estas cumbres. Se construyó un gran centro de convenciones en Lima justamente para hacer este tipo de eventos del más alto nivel internacional. Creo que Perú ha tenido una política activa de realización de cumbres y eventos de alto nivel, a pesar de las circunstancias políticas. Esto comenzó hace más de una década. No sé qué ha hecho Chile al respecto.

¿Cuáles son las dudas que existen respecto de las inversiones de China en Perú?

Las inversiones de China en Perú siempre han generado dudas. Pero suelen ser más parte de prejuicios que de realidades. Hay dudas respecto de normas laborales, normas medioambientales. Siempre aparece el caso de alguna empresa china que no cumple los estándares o requisitos en diferentes ámbitos. No existe data sobre si es algo generalizado o algo puntual. Pero en términos medioambientales también hemos visto empresas estadounidenses en el Perú que han incumplido durante mucho tiempo sus compromisos ambientales, así que esto no es novedad. Hay mucho de prejuicio, desconocimiento y sensacionalismo. La imagen de China en Perú ha ido mejorando, aunque todavía existen estos prejuicios sobre la calidad de la inversión.