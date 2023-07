Actores de voz de Genshin Impact dicen que no les han pagado en meses

Genshin Impact es uno de los juegos más exitosos de los últimos años, con millonarias ganancias a través de micro-transacciones, a pesar de esto, varios actores de voz del juego han dado a conocer que no les han pagado en meses.

Fue a través de Twitter que dos actores de voz salieron a exponer su situación con el juego desarrollado por HoYoverse, apuntando que este problema no es algo poco común.

Una de las personas que salió a explicar su situación es Corina Boettger, la voz tras uno de los personajes más reconocidos del juego, Paimon, quien señaló que el estudio le debe miles de dólares y no le han pagado en meses.

“Nuevamente... he estado trabajando durante MESES sin recibir pago en un GRAN proyecto para un estudio. Me deben MILES de dólares. Estoy luchando actualmente para pagar el alquiler debido a esto. Este proyecto ha hecho BILLONES”, mencionó, agregando que “solo para dejar claro, no sabemos si esto es culpa del estudio o de la compañía del juego. Pero de todos modos, si el juego tuviera un sindicato, esto no sucedería”.

Otro voz que salió a exponer la situación fue Brandon Winckler, quien realiza la voz de varios roles menores y quien señaló que ”después de un quinto correo electrónico sin respuesta, esto se refiere a Genshin Impact. Es inexcusable que nosotros, como actores, estemos esperando más de 4 meses para recibir el pago cuando ustedes ganan $86 millones al mes. Desafortunadamente, este no es un problema poco común”.

“Es realmente difícil justificar trabajar en algo por el trabajo en sí cuando no puedes permitirte comer”, agregó en otro mensaje, “Muchas producciones no sindicalizadas tienen este problema, he esperado entre 4 y 8 meses para recibir el pago, y aun así, no es mucho lo que se pide. 1000 aquí, 500 allá, y se acumula rápidamente”.