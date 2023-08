Ahora pronostican que Blue Beetle tendrá una bajísima recaudación en su estreno

Solo $30 millones de dólares en su fin de semana de estreno. Esas serían las cifras de recaudación para lo que desde ya está siendo anticipado como un decepcionante lanzamiento para la película de Blue Beetle. Claro que las expectativas no eran las mejores tras los números sucesivos de Black Adam, Shazam 2 y The Flash.

De concretarse dicha predicción, Blue Beetle se instalará cómo el estreno DCC con el lanzamiento más bajo durante este año, ya que Shazam! Fury of the Gods recaudó $30.5 millones de dólares y The Flash se estancó en la decepción de sus $55 millones.

La cifra en todo caso va en la línea de lo que está siendo una norma en la industria: lanzamientos que simplemente no están en línea con los números que lograban las películas antes de la pandemia.

A pesar de que películas como Barbie y Oppenheimer han sido grandes éxitos, y producciones como Guardianes de la Galaxia vol. 3 han sacado la cara por los superhéroes, cada vez es más habitual toparse con números de recaudación decepcionantes para las expectativas de los estudios.

Pero también hay que decir que, en el caso de DC, la propia Warner Bros es la responsable, ya que todas sus últimas películas básicamente fueron condenadas una vez que se anunció un reinicio y no pocas personas comenzaron a ver los últimos estrenos del viejo DCU como algo irrelevante.

Quizás por eso James Gunn, co-presidente de DC Studios, ha intentado impulsar a Blue Beetle asegurando que el personaje tendrá un espacio en el futuro universo que, en el cine, comenzará con Superman: Legacy.