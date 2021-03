Rian Johnson realizará una serie de misterio protagonizada por Natasha Lyonne

Parece que la secuela de Knives Out y una nueva trilogía de Star Wars no son los únicos proyectos que está desarrollando Rian Johnson. Si bien las producciones mencionadas anteriormente figuran entre las iniciativas más conocidas del director, recientemente se reveló que el responsable de The Last Jedi realizará una nueva serie de televisión.

De acuerdo a Deadline, Johnson creó un nuevo programa llamado Poker Face y que se presentará como una apuesta de misterio protagonizada por Natasha Lyonne (Russian Doll).

Poker Face será amparada por Peacock, el streaming NBC Universal que ya ordenó 10 episodios de esta nueva serie creada por Johnson.

Pese a que por ahora no hay muchos detalles sobre la trama de Poker Face, Johnson tanteó un poco de la premisa diciendo: “Estoy muy emocionado de profundizar en el tipo de bondad misteriosa divertida, impulsada por los personajes y del caso de la semana que crecí viendo. Es mi lugar feliz. Tener a Natasha como cómplice es un sueño y hemos encontrado el hogar perfecto en Peacock”.

Poker Face contará con Johnson como director, escritor y productor ejecutivo. Todo mientras Lyonne, Ram Bergman, Nena Rodrigue, Maya Rudolph y Danielle Renfrew Behrens también estarán en la producción ejecutiva.

“La sensibilidad y el talento distintivos de Rian Johnson para contar misterios al borde de su asiento es un regalo enorme para Peacock, y estamos ansiosos por que el público profundice en cada caso”, comentó sobre la serie Lisa Katz, presidenta de contenido con guión de NBC Universal Television y streaming. “Junto con el genio actoral de Natasha Lyonne, esta serie será entretenida y adictiva”.

Poker Face aún no tiene una fecha de estreno.