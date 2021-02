La trilogía “completamente nueva” de Star Wars a cargo de Rian Johnson seguiría en pie

Para pesar de todos aquellos que detestaron Star Wars: The Last Jedi, un nuevo reporte indica que la planeada trilogía que desarrolla el director Rian Johnson, sigue en pie.

La información fue dada a conocer por la escritora y reportera Sariah Wilson, quien a través de su cuenta de Twitter aseguró que el proyecto anunciado por Lucasfilm no ha sido cancelado.

“La trilogía de Star Wars de Rian sigue adelante. No hay fechas ni líneas de tiempo porque tiene otros proyectos, pero es algo que está sucediendo”, remarcó Wilson.

En noviembre de 2017, antes del estreno de The Last Jedi, el sitio oficial de Star Wars anunció que Johnson iba a crear “una trilogía de Star Wars completamente nueva”, lo que dio a entender que se centraría en nuevos personajes y no tendría relación con la saga principal de los Skywalker. Pero hasta el día de hoy no han existido más detalles al respecto.

“Lucasfilm se complace en anunciar que Johnson creará una nueva trilogía de Star Wars, la primera de las cuales también escribirá y dirigirá, con su colaborador Ram Bergman a bordo para producir”, fue lo único que revelaron en ese momento.

Por ahora, no existen nuevos anuncios sobre el futuro de Star Wars en el cine, más allá de los proyectos que dirigirán Taika Waititi y Patty Jenkins.