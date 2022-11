Al director de Fallout: New Vegas está abierto a hacer una secuela del título

Josh Sawyer, quien fue director de Fallout: New Vegas, dio a conocer que se encuentra abierto a realizar una secuela del juego ahora que tanto Obsidian Entertainment, desarrolladores del título, como Bethesda son propiedad de Xbox.

El director original de una de las entregas más reconocidas de la saga se refirió al respecto en una charla señalando que “Me encanta Fallout, me encanta la ambientación, podría verme trabajando en él de nuevo pero, ya sabes, veremos a dónde me lleva el futuro. California o el Medio Oeste serían muy interesantes. Obviamente, me tiene que apasionar como director, pero también que el equipo esté realmente entusiasmado y también que funcione dentro de la idea más amplia de la IP”.

A pesar de esto, actualmente Obsidian se encuentra centrado en otros proyectos como lo son Avowed y The Outer Worlds 2, por lo que una secuela parece al menos poco probable en el corto plazo. En cuanto a Sawyer este recientemente estuvo a cargo de Pentiment.

En cuanto a Fallout: New Vegas, el juego se lanzó originalmente en octubre de 2010 y se ha convertido en uno de los más queridos de la saga y uno de los mejor valorados de la franquicia.