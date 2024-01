Jon Favreau dirigirá una película de The Mandalorian & Grogu

El salto a la pantalla grande del Mandaloriano interpretado por Pedro Pascal y su fiel compañero, Grogu, estaba contemplado para la película que dirigirá Dave Filoni, la cual será una suerte de corolario para todas las series live-action del universo de Star Wars situadas entre los sucesos de El Retorno del Jedi y El Despertar de la Fuerza. Es decir, el período llamado como La Nueva República.

Pero ahora desde StarWars.com confirmaron que antes habrá otra producción: una película llamada The Mandalorian & Grogu.

Al mando del proyecto está el director Jon Favreau (Iron Man), creador de The Mandalorian y quien ha trabajado con Filoni en proyectos adicionales como The Book of Boba Fett y Ahsoka. La iniciativa contará con ambos creadores como productores junto a Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm.

“HE amado contar historias ambientadas en el rico mundo que creó George Lucas. La perspectiva de llevar al Mandaloriano y su aprendiz Grogu a la pantalla grande es extremadamente emocionante”, dijo Filoni sobre la iniciativa que por ahora no tiene fecha de estreno, pero sí tiene una primera pieza promocional:

El anuncio se concretó justo después de los rumores que apuntaron a que no habrá una cuarta temporada de The Mandalorian, ya que desde Lucasfilm estimaban que el camino correcto era hacer una película.

Además, desde Lucasfilm ratificaron que están trabajando en las películas de Sharmeen Obaid-Chinoy, con el regreso de Rey, James Mangold (el origen de los Jedi) y Dave Filoni, aunque no se hace mención a antiguos anuncios abordados sobre Taika Waititi y Rian Johnson.