Alegren su día con esta compilación de los adorables sonidos de Baby Yoda en The Mandalorian

¿Cuál es su aspecto favorito de “Baby Yoda”? Probablemente algunas personas responderán a esta interrogante apuntando a la apariencia del personaje, mientras que otras seguramente argumentarán que es su personalidad o su vínculo con el Mando. Pero para un usuario de Twitter denominado @djarinsoka la respuesta está clara: los ruidos que emite son la mejor parte de Grogu.

Así, considerando que la segunda temporada de The Mandalorian terminó la semana pasada, esta persona decidió crear nada más ni nada menos que una compilación de los sonidos de “Baby Yoda” para el deleite de los fanáticos.

¿El resultado? Un video de poco menos de un minuto lleno de escenas de la serie donde Grogu comunica su felicidad, miedo y asombro solo mediante enternecedores sonidos. Todo además de un notable bonus track.

Evidentemente esta compilación está llenada spoilers de The Mandalorian, por lo que lo mejor es que no revisen el video si no están al día con la serie.

La segunda temporada de The Mandalorian ya terminó, pero se espera que la tercera temporada de la serie llegue en diciembre de 2021 y desde acá deseamos que incluya más ruidos de “Baby Yoda”.