Joseph Quinn se suma a Los Cuatro Fantásticos con Pedro Pascal

Durante los últimos días se confirmó que Pedro Pascal protagonizará la nueva cinta de Los cuatro fantásticos, del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). El chileno interpretará a Redd Rihcards, el líder de los superhéroes.

El estreno está programado para 2025, convirtiéndose en la película 36 del UCM. Entrará en el reinicio de las historias que terminaron en su mayoría con Los vengadores: Endgame. Uno de los últimos actores confirmados para esta producción es Joseph Quinn, actor británico que saltó a la fama luego de interpretar a Eddie Munson en la temporada 4 de Stranger Things.

Acompañando a Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Sadie Sink y al resto del grupo en la serie de Netflix, y siendo amigo de Dustin (Gaten Matarazzo), fue una de las grandes sorpresas de la penúltima entrega de la serie de fantasía y ciencia ficción, con un personaje potente y entrañable.

Una de las escenas memorables que dejó su personaje fue la interpretación de Master of puppets con guitarra eléctrica en el Upside Down, en uno de los momentos más tensos de la trama.

De acuerdo a la información que se conoce, el actor no regresará para la quinta temporada y era de los pocos integrantes del reparto principal que no había firmado para otra producción. Sadie Sink apareció en La ballena y en la trilogía Fear Street; Gaden Matarazzo en Sociedad de honor; Finn Wolfhard en las nuevas Cazafantasmas; Noah Schnapp en El tutor; Caleb McLaughlin en Shooting stars y Millie Bobby Brown en Enola Holmes.

Su participación en el grupo de superhéroes como Johnny Storm o la Antorcha humana, causa entonces expectación. Compartirá pantalla con el protagonista de The last of us y de la serie de la galaxia Star Wars, The Mandalorian. Se espera que durante los próximos días se confirme el resto del reparto.