Taylor Swift: ¿la gran estrella del Super Bowl?

Durante la jornada del domingo 11 de febrero se celebró el Super Bowl, la final de la National Football League, de fútbol americano, en Estados Unidos. Los equipos que disputaban la copa eran San Francisco 49ers y Kansas City Chiefs, este último tiene entre sus jugadores a Travis Kelce, actual novio de la exitosa cantante Taylor Swift.

Desde hace varios meses que la artista asiste al estadio para apoyar a Kelce, en los registros a ambos se les ve felices, durante los partidos y en los posteriores festejos, sin embargo, esto no ha sido motivo de celebración para algunos espectadores, ya que acusan que las transmisiones toman de manera excesiva a Swift.

El pasado 8 de febrero, la intérprete de You belong with me reactivó el The Eras Tour, esta vez en el continente asiático. Luego de cuatro fechas en Tokio, viajó más de diez mil kilómetros en su jet privado hasta el Allegiant Stadium, en Nevada.

La cantante llegó al recinto acompañada de Blake Lively (Gossip girl) y Ice Spice, con quien tiene un remix de Karma. Ya instalada en la suite, compartió con la familia Kelce, también estaban sus padres y algunos amigos como Miles Teller y Lana del Rey.

Debido a la magnitud del evento, en el público se pudo ver a grandes celebridades, tales como, Beyoncé, Jay-Z, Lady Gaga, Paul Rudd, LeBron James y Justin Bieber. Durante el show previo al partido se presentó Post Malone, interpretando America the beautiful y Andra Day con Lift every voice and sing. El show de medio tiempo tuvo como protagonista a Usher, que sorprendió con una presentación sobre patines; Alicia Keys fue una de las grandes invitadas, acompañando desde el piano. HER, will.i.am, Jermaine Dupri, Lil Jon later y Ludacris estuvieron también con el compositor estadounidense.

Foto: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

Los primeros minutos del partido fueron tensos, ya que los Chiefs iban abajo por diez puntos contra cero. Sin embargo, lograron repuntar quedando en la cabecera con 25 puntos contra 22.

La celebración comenzó con el público de las suites bajando al campo, mientras los fotógrafos se hacían espacio entre los jugadores para tener la mejor toma de la cantante. Luego de un afectuoso saludo, la pareja asistió junto al resto del equipo a una celebración privada en el club nocturno Zouk Nightclub, en el centro de Las Vegas.

La situación ha molestado al público habitual del deporte, ya que las transmisiones han dedicado varios minutos a mostrar las reacciones de la artista, y en el Super Bowl esto no fue la excepción. Al mismo tiempo, hay quienes aplauden el enfoque de las cámaras, ya que mucha gente se acercó al fútbol americano debido a la recién cuatro veces Álbum del año en los Grammy.

Foto: Joe Camporeale-USA TODAY Sports

Recordemos que el evento tiene una capacidad de 60 mil personas, mientras que a través de las plataformas son más de cien millones de espectadores los que anualmente disfrutan, principalmente del show de medio tiempo.

Algunos de los artistas que se presentaron anteriormente son Rihanna, Shakira, Jennifer Lopez, Bad Bunny, Lady Gaga, Coldplay, Katy Perry, Madonna, Paul McCartney, The Rolling Stones, entre otros.