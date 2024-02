Mariel Mariel y Charly Benavente: hablan las voces chilenas en las competencias del Festival de Viña

Con ansiedad, pero seguros de su propuesta llegan los representantes de Chile a las competencias internacional y folclórica del Festival de Viña 2024. En esta ocasión, serán los cantautores Charly Benavente y Mariel Mariel, respectivamente, los que presenten sus canciones al jurado con miras a ganar la Gaviota de Plata.

Los dos cantantes llegan a un Festival marcado por la contingencia. La organización sigue trabajando en los detalles del evento y según fuentes de la industria, la idea es darle un perfil solidario a Viña, lo que estaría por anunciarse en los próximos días. De hecho, parte del equipo técnico que trabaja en el Festival también será parte del evento benéfico Juntos Chile se Levanta, que se realizará el próximo viernes 16 de febrero en Movistar Arena.

Por ahora, está la decisión de cancelar la Gala del Festival, en atención a los incendios que han afectado a Valparaíso y Viña del Mar dejando sobre los 130 fallecidos y miles de damnificados. Una decisión que los artistas calibran en toda su dimensión, de hecho, ambos han participado en eventos a beneficio de las víctimas de la catástrofe.

Consultados sobre cómo vieron la decisión de cancelar la gala, los artistas se explayan. “Lo primordial para mí, es que voy a cantar, ese es mi norte y el objetivo -dice Mariel Mariel-. Pero también súper abierta a que todo puede cambiar a favor de que las las comunidades en la región estén a salvo y estén tranquilas, y si las cosas se dan así, vamos a cantar a viva voz y si no, vamos a estar cantando igual en los cerros, en las canchas, donde haya que ir a levantar los ánimos”.

De una opinión similar es Charly Benavente, quien cree que la situación de la gala fue “una súper buena lectura de parte de la producción. Sentí que hubo cercanía, que hubo empatía. No son los momentos para estar celebrando con una gala y paseándonos por una alfombra roja. Me gusta también el vuelco que le dieron al Festival, más solidario, y creo que estamos todos en la misma tónica”.

Entre la provincia y Víctor Jara

En el caso de la competencia internacional, Benavente, un cantautor que se hizo conocido como finalista en la primera temporada del programa de talentos The Voice, aquilató desde hace más de un año la idea de participar. Postuló para entrar en la selección del año 2023, pero en esa ocasión no quedó. Lo logró para esta temporada con su canción Arauco (espérame). “Apenas terminó el festival el año pasado, me puse a trabajar en ello -dice desde Concepción-. Tenía esta canción, Arauco, y una canción que hice para mi hija, pero que no está en la sonoridad que tengo ahora y además no la pude postular porque no se alcanzó a inscribir en el derecho de autor. Tenía la otra preparada y fue la que entró”.

Para Charly Benavente, participar en el Festival de Viña tiene un sentido más profundo. “Sentimos que el Festival y la competencia internacional, es un lugar que hay que recuperar desde la cantautoría. Para mí es muy importante, al igual que mis amigos que han pasado por ahí como Vicente Cifuentes y las Yorka”.

En su caso, la canción Arauco fue el sencillo promocional de su álbum debut, San Osvaldo (2017). Se trata de una composición surgida casi al final del proceso de trabajo, cuando el productor Francisco Salas le hizo notar que faltaba una canción. Benavente se quedó toda la noche componiendo con la guitarra en la casa de un amigo. “Arauco es el pueblo donde crecí. Es una canción que habla sobre lo la provincia, sobre los pueblos que nos vieron crecer a los provincianos. Y aunque tenemos que irnos de este lugar ya sea por amor, estudio o trabajo, siempre estamos constantemente pensando en esa tierra que dejamos atrás. De las que tengo, es una de las canciones más potentes y festivaleras, sobre todo por su coro que es una sola palabra”.

Por su lado, la cantante y compositora Mariel Mariel, una artista de original propuesta que va desde las raíces al pop, se presenta en la competencia folclórica con su canción Cuerpo y guitarra. Una composición surgida casi a pedido, según cuenta la artista. “Me había leído el libro Víctor, un canto inconcluso, de Joan, y una de mis mejores amigas, Nicole Schönffeldt, también se lo había leído. Nos conocimos siendo estudiantes en la Chile, ella de danza, yo de música. Entonces me dijo ¿por qué no me escribes una canción jugando a que tú eres Víctor y que yo soy Joan?”.

Con el pie forzado en la mesa, Mariel tomó la guitarra y en una tarde escribió toda la canción. Corría septiembre de 2023 y notó que aún estaba abierto el plazo de postulación para el Festival. “Fue todo súper natural. La verdad es que postulé a última hora, pero quedé. Intuí que como es de menos de tres minutos tiene las condiciones para ser una canción festivalera”.

Según la artista, la canción no solo aborda esa imagen de Víctor y Joan inspirada por su amiga, también la cruza una historia familiar. En el citado libro, se detallan los viajes de los Jara Turner al lago Lanalhue, donde conocieron a una familia local. “Esos lugareños eran mis abuelos paternos, Faustino y Alicia -apunta Mariel-. Son de esas historias que tienen tanta carga, que no se cuentan. Yo fui preguntando, encontré los vinilos que Víctor le regaló a mis abuelos y cada vez que iba a su casa en el sur era un impacto nuevo. Está la canción Angelita Huenumán, que es una artista que mis abuelitos le presentaron a Víctor”.

Para Charly Benavente, la posibilidad de participar en la competencia de Viña es un plus para su carrera. “La competencia internacional y folclórica están cada vez con una importancia un poquito más elevada, porque quizás en algún momento se perdió. Claramente no va a ser lo mismo tener una presentación en cualquier otro festival, uno va creciendo y siento que esto me va a forjar como artista. Estoy súper ansioso de poder vivirlo y muy contento también de tener la oportunidad más aún de poder representar a mi país”.

En su caso, la competencia internacional tiene un antecedente inmediato; en el año pasado las ganadoras fueron las chilenas Yorka, y las representantes en la competencia folclórica, el grupo Laia, tuvieron una destacada participación. Pero Benavente asegura que no siente presión por repetir el logro. “No, porque yo siento que el premio es estar en la Quinta Vergara, lo que pasa después son adornos. Obviamente que uno cuando se presenta en una competencia va a tratar de ganar. Hay un jurado que va a evaluar, hay gente que va a votar en la casa, entonces lo que queda es hacerlo bien”.

Desde su vereda, Mariel Mariel suma la participación en Viña a una larga carrera que comenzó a mediados de la primera década de los dos mil, con discos de estudio y colaboraciones, además de residir durante casi 10 años en México. “Tengo esa dualidad de tener harta trayectoria, colaboraciones con súper artistas de la industria, pero a la vez me mantengo en los bordes para poder hacer lo que me gusta. Esto (Viña) llega en un momento súper orgánico, es muy bacán saber que hay gente que va a abrir esta puertita y se va a encontrar con un artista nuevo que tiene todo un recorrido”.

Festival de Viña 2023. Foto: Diego Martin/AgenciaUno.

Ambos artistas han trabajado en la preparación junto al nuevo director de la orquesta del Festival, Roberto López. Un vínculo que ambos califican como muy provechoso, incluso, en el caso de Benavente ya lo conocía desde los días como participante del programa The Voice, en que López era parte del equipo musical. “A mí me genera una confianza infinita que él esté de director, porque sé cómo trabaja”, dice el cantautor penquista.

Los dos cantantes también se explayan sobre la otra situación que golpeó al Festival durante un par de semanas en enero, la polémica generada en torno a la participación del mexicano Peso Pluma en el Festival. Todo a partir de una columna de opinión del sociólogo Alberto Mayol, que escaló a tal nivel, que el directorio de TVN pidió cancelar la presentación del artista. Finalmente, la organización del Festival decidió mantenerlo, atendiendo a que no había piso legal para bajarlo, además de considerar que el daño a la marca sería mayúsculo.

“Yo creo que el arte no se puede censurar -dice Charly Benavente-. El arte es la radiografía de cualquier lugar, momento. No creo que tenga la culpa del narcotráfico y todo lo que está pasando, así que me parece un poquito absurdo. Pero bueno, ya se resolvió, ya se tiene un comunicado de prensa y vamos para arriba. El que no lo quiera ver puede apagar su televisor. Eso creo yo”.

Por su lado, Mariel Mariel aquilata la situación con su propia experiencia de vivir durante largo tiempo en México. “La figura de Peso Pluma, un artista importante que cierra el festival, me parece que no es lo más importante, lo más importante es que esto es un tema social que tiene muchas aristas y en otros países se ha vivido hasta lo más profundo y oscuro. Yo viví casi diez años en México, sé cómo es la dinámica de ir a tocar a la regiones del norte. Entonces me parece que es un acierto poner el tema porque me parece que no se habla de la manera que se debe hablar, pero no hay que tratar de censurar un cantante. El mundo del narco es delicado. Yo la verdad le tengo mucho respeto, entonces no me atrevería a ser tan impulsiva en las opiniones de las primeras lecturas”.