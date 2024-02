La trastienda de la polémica decisión de Anatel de suspender evento solidario en el Movistar Arena

Fue una decisión que causo polémica y debate. Ayer miércoles 7 de febrero, la Asociación Nacional de Televisión -Anatel, que reúne a los canales de TV abierta- informó a través de un comunicado que se suspendía el evento solidario anunciado para este sábado 10 en el Movistar Arena, el que iría en ayuda de los damnificados por los incendios forestales de la Quinta Región.

La entidad era uno de las organizadoras del encuentro junto a la comunidad de organizaciones solidarias Movidos x Chile. Además, entre los impulsores figuraba el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, mientras que la producción artística la materializaría la productora Bizarro, los mismos tras el Festival de Viña, ya que la instancia benéfica contaría con números naciones y extranjeros.

Sin embargo, el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera cambió los planes. El encuentro -bautizado como Chile, ¡un solo corazón!- no se llevaría a cabo en lo inmediato, desatando amplias críticas en redes sociales.

“Agradecemos a las cientos de personas, artistas, empresas e instituciones públicas y privadas que rápidamente nos contactaron para ofrecer su colaboración. Por razones ajenas a nuestra voluntad, en el contexto de duelo nacional y la cobertura dedicada a los distintos homenajes de Estado, se imposibilita la producción y organización del evento del próximo sábado 10 de febrero”, indicó el comunicado difundido por Anatel.

Sin embargo, TVN decidió seguir adelante, tomó la posta por su cuenta y optó por igual levantar un espectáculo solidario, el que finalmente se hará el viernes 16 de este mes en el mismo Movistar Arena. En un principio, el resto de las estaciones televisivas habría determinado esperar y no sumarse. Sólo Mega habría sido el más dispuesto a participar de la emisión.

Pero, con el curso de las horas, finalmente el resto de las señales echó pie atrás y optó por integrarse, sobre todo tomando en cuenta la rechifla generalizada que había generado no hacer el primer evento.

De esa manera, esta mañana Anatel confirmó que Telecanal, La Red, TV+, TVN, Mega, CHV y Canal 13 serán parte del hito solidario.

La idea de ir en ayuda de los afectados por los incendios de la Región del Valparaíso surgió el fin de semana de parte del propio gobierno. A través de la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, el lunes 5 se agendó una mesa de trabajo en La Moneda, cerca de las 14 horas, para convocar a todos los involucrados en el tema: las estaciones de TV a través de Anatel, la productora Bizarro, y BancoEstado, quien se hará cargo de las donaciones a través de la cuenta 1001-4.

El martes 6 por la mañana, un comunicado confirmó el encuentro para este sábado 10. Sin embargo, la muerte de Sebastián Piñera sólo horas después trastocó la hoja de ruta. Algunos canales de modo inmediato informaron que preferían no realizar el evento, ya que la cobertura de las televisoras -la logística, los recursos humanos, etc.- se concentraría en el deceso del exmandatario y su posterior velorio y funeral. Ese mismo martes 6 por la tarde finalmente se resolvió que Chile, ¡un solo corazón! no iba.

Algunos involucrados en las gestiones cuentan a este medio que la determinación de los canales descolocó y molestó a parte de los organizadores y al gobierno. Más aún cuando al día posterior, el miércoles 7, Anatel oficializó a través de un comunicado que el encuentro no se realizaría, sin dejar abierta en el texto la opción de un reagendamiento. Las críticas a través de redes sociales fueron numerosas y resonantes, por dejar en suspenso la gran instancia masiva que se esperaba en ayuda de los damnificados de la Quinta Región, emitida además por cadena nacional.

TVN decidió que igual levantaría una maratón solidaria por su cuenta. De esa forma, dos de sus ejecutivos -el director ejecutivo Alfredo Ramírez y el gerente de producción y talentos, Eduardo Cabezas- se reunieron este miércoles 7 por la tarde en BancoEstado con la ministra Arredondo y con personeros de la productora Bizarro.

Ahí se pactó que la cita se haría igual, aunque con otro nombre y otra fecha, el viernes 16. Incluso, por la noche en las redes comenzó a circular el borrador de un comunicado de prensa que oficializaba a TVN como único organizador de la cita. Desde la red pública aclaran que tal documento no fue difundido por ellos.

Recién esta mañana, ya está dicho, el resto de los canales optó por sumarse.

Pablo Vidal, presidente de Anatel, dice a Culto: “Los canales nunca se bajaron, simplemente decidieron que era muy difícil levantar este evento porque los recursos técnicos estaban en la cobertura de la muerte de un ex jefe de estado y porque se necesitaba hacer difusión del evento, la que con la actual cobertura no se podía realizar. El evento se necesitaba explicar, cómo se van a hacer las donaciones y todo el proceso, por lo que era muy difícil hacerlo en el actual contexto”.

Vidal reconoce que en el primer comunicado podrían haber sido más claro con algunos detalles y dice entender las críticas surgidas a través de redes sociales. “Siempre se puede ser más claro, pero en el primer comunicado no podíamos comprometer fechas inmediatas. De esa manera, hoy el director ejecutivo de TVN habló con resto de los canales y ellos decidieron sumarse, sin problemas. Comprendo las críticas y creo que las cosas se pudieron haber hecho mejor. Quizás no nos explicamos bien. Pero lo importante es que el evento ya tiene fecha y se hará”.

Aún no hay coordenadas oficiales del encuentro, que ahora se llamará Juntos Chile se levanta. A modo preliminar se estima que tendrá un primer bloque que empezará a las 18.00 horas y culminará con los noticieros. Luego se reiniciará cerca de las 22.00 horas, para rematar pasada la medianoche.

Las entradas se podrían vender a través de la web, pero transformadas en una donación especial para el evento.

La instancia no podrá materializarse un día sábado, en este caso el día 17, ya que esa noche el recinto del Parque O’Higgins está ocupado por un concierto del cantante venezolano Oscar D’León.