El cortometraje nominado al Oscar que te deja helado en los primeros minutos (y que está en Netflix)

El después es uno de los cortometrajes nominados a los premios Oscar 2024. La pieza audiovisual está disponible en Netflix y dura tan solo 18 minutos, los que son suficientes para contar una historia desgarradora sobre duelo.

Este fue dirigido por Misan Harriman, un fotógrafo nigeriano autodidacta que se hizo conocido por sus retratos de Meghan Markle y el Príncipe Harry. Ha trabajado para medios como la BBC, Vogue y The Guardian, y esta sería su primera incursión en el mundo cinematográfico.

Un buen lanzamiento en la industria, ya que compite en los próximos premios de la Academia con Invincible, Kight for Fortune, Red, White and Blue y La maravillosa historia de Henry Sugar. No obstante, el cortometraje ya tiene un premio en su historial. Tras su estreno en el Festival de Cine HollyShorts, ganó el premio al Mejor Cortometraje de Acción en Vivo.

El después (2023) | Captura de Netflix

Su elenco es liderado por David Oyelowo, actor inglés conocido por sus apariciones en Interestelar (2014), El planeta de los simios (R)evolución (2011) y su próximo estreno, Juego de roles (2024), una película de acción y comedia romántica que se alojará en Amazon Prime Video.

Asimismo, integran el reparto Jessica Kate Plummer (La chica de antes), quien hace de la esposa del protagonista; y la joven actriz Amelie Dokubo, quien interpreta a Emily, la hija del matrimonio.

¿De qué trata el cortometraje?

“Después de presenciar un violento crimen, un desconsolado conductor de viajes compartidos se topa con una pasajera que lo obliga a enfrentar su dolor”, versa el adelanto de la producción.

La sinopsis ya predispone al espectador a esperar una tragedia. Sin embargo, pasan minutos sin saber cuándo llegará ese momento. La historia sigue a un hombre que, por motivos de trabajo, se perderá la presentación escolar de su hija. Pero, tras compartir unos enternecedores momentos con ella, se da cuenta de que sí quiere estar presente y hace las gestiones en su trabajo para ausentarse.

Al rato se encuentran con su esposa— y madre de la niña—, cuando de pronto, se desata el caos. Así la vida del personaje principal da un vuelco. Transformado en conductor, se encuentra con pasajeros indiferentes, hasta que alguien le hará enfrentarse a su dolor.

El después (2023), captura de Netflix

El cortometraje explora la pérdida y el aislamiento de este personaje que se inhibe de su entorno. Así, pasan los días iguales a los otros, en el proceso circular del duelo.

A pesar del potente mensaje que entrega, las críticas son tibias. “Un cortometraje conmovedor sobre la comprensión y la convivencia con el duelo. Previsible, pero no por ello menos impactante”, escribe Romey Norton en Ready Steady Cut.

En tanto, Greg Wheeler, en The Review Geek, dice: “Es una película importante que toca temas importantes, sin duda, pero que no llega a dar ese martillazo que la convierta en sobresaliente”. De esa forma, las posibilidades de que Misan Harriman se lleve una estatuilla en su primera producción audiovisual son un poco lejanas.