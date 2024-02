Llega la segunda parte de Duna y la primera entrega vuelve al IMAX

La secuela de Duna (2021), Duna: parte dos, llegará a cines nacionales el próximo 29 de febrero. En el protagónico se encuentra nuevamente Timothée Chalamet (Wonka), así mismo, Zendaya (Euphoria), vuelve a interpretar a Chani. Rebecca Ferguson (Misión imposible), Oscar Isaac (Moon Knight) y Jason Momoa (Aquaman) son también parte del reparto. En esta nueva producción, se incluyen importantes rostros del mundo de la actuación. Austin Butler (Elvis) dará vida al gran villano de la saga. Por otra parte, Florence Pugh (Oppenheimer) es otra de las aplaudidas adiciones.

Durante la jornada del 6 de febrero se realizó la premiere de esta película en México, en la que gran parte del elenco estuvo presente. Los fanáticos e invitados pudieron compartir con los actores y ver la película de forma exclusiva.

La cinta adapta la novela homónima de Frank Hebert, publicada en 1965. El libro es considerado como uno de los mejores del género de ciencia ficción. Previamente, en 1984, el director David Lynch también adaptó la historia de Paul Atreides (Chalamet). Ahora, Denis Villeneuve apuesta por una versión moderna, con un aclamado reparto y tecnología actual.

El planeta Duna, originalmente llamado Arrakis, es uno de los astros más importantes del universo. En una lucha por el poder, el protagonista busca quedar al mando. Es una trama amplia y compleja, que se desarrolla en más de 600 páginas de novela. La historia completa se compone de seis tomos; en la entrega de 2021, se adapta poco más de la mitad del primero.

Qué opino la crítica especializada de la primera entrega

“Nos recuerda lo que puede ser un blockbuster de Hollywood (...) Densa, atmosférica y bastante a menudo, sublime: el vínculo perdido entre los multicines y el cine de autor”, compartió The Guardian.

Los Angeles Times opina de manera similar: “Villeneuve te arrastra en una visión del futuro increíblemente vívida, a veces plausiblemente perturbadora (...) Como experiencia visual y visceral, es innegablemente embriagadora”.

A pesar de que fue un éxito en taquilla, no todas las opiniones son positivas. Variety opinó: “Tiene una vastedad majestuosa y la mayor parte de ella realmente tiene sentido, pero es un acto de creación de mundos que se queda sin energía narrativa”.

En la misma línea, The Hollywood Reporter, agregó: “Al menos se acerca más a la elusiva meta que sus predecesoras (...) Lo que no hace es dar forma al intrincado mundo de Herbert de una manera satisfactoriamente digerible”.

Duna vuelve al IMAX

Ad portas del estreno de la secuela, la película de 2021 volverá a las salas de cine, en 2D y también en formato IMAX. Las funciones para el reestreno están programadas entre el 8 y el 14 de febrero. Las entradas ya están a la venta en los sitios web de los distintos cines.

La cinta fue nominada a diez premios Oscar en 2022. Finalmente logró llevarse seis: Mejor sonido, Mejor logro en efectos visuales, Mejor diseño de producción, Mejor música escrita para películas, Mejor edición y Mejor cinematografía. Estuvo nominada también las categorías principales: Mejor guion adaptado y Mejor película.

Duna: parte dos

Aún no hay comentarios oficiales sobre la nueva entrega, pero el director nominado al Oscar, Christopher Nolan, adelantó su opinión después de visualizar la cinta. “Una de las mejores películas que se han hecho, sobre todo teniendo en cuenta la complejidad del texto escrito por Frank Herbert”, dijo en el podcast Raiders of the Lost.

Además, hizo una comparación con la saga Star Wars: “No creo que sea demasiado decir que si Dune: Primera Parte fue el episodio IV - Una nueva esperanza, esta para mí fue en gran medida el episodio V - El Imperio Contraataca, que es mi favorita de las películas de Star Wars. Y creo que es una expansión increíblemente emocionante de todas las cosas que introdujo en la primera”.

Duna: parte dos se estrena el próximo jueves 29 de febrero. Aún no hay información sobre la venta de entradas, pero es muy probable que los cines activen un sistema de preventa durante los siguientes días.