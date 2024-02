Por qué el Festival de Viña dejó caer la Gala, el evento televisivo del año: la trastienda de una decisión

Es probablemente el evento paralelo al Festival de Viña que genera más interés entre la audiencia, la prensa y las figuras televisivas. Televisada recién desde 2011 (antes era nada más una cita acotada y modesta en el Palacio Vergara), bajo la administración de CHV, la Gala del Festival se ha ido consolidando en los últimos años como una instancia con vida propia, con alfombra roja y cobertura al estilo de las premiaciones de Hollywood.

Asimismo, es un evento que genera alta sintonía para los canales que televisan el Festival. De hecho, el año pasado, en su regreso tras los dos años de pandemia, la gala promedió 30 puntos de rating en la transmisión conjunta de TVN y Canal 13 (que este año finalizan su unión temporal para llevar el Festival). Una cifra considerable para el contexto actual; para ilustrar, el programa de más alta sintonía hoy es la teleserie Generación 98 de Mega, con 14,1 puntos promedio, según los datos de Kantar Ibope, la empresa que mide el rating.

Gala del Festival de Viña 2011 Foto: RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO

En otras ocasiones, la gala ha marcado cifras de rating solo comparables a los de los partidos de la selección chilena, que es uno de los productos televisivos de más alta sintonía en el país. Por ejemplo, hace una década, en 2014, la gala marcó un peak de 40 puntos de rating. Es decir, no es una pérdida menor para las estaciones televisivas, pues les permite posicionar a sus rostros y publicitar a las apuestas de sus parrillas programáticas.

Pero en esta temporada, los feroces incendios que asolaron a Valparaíso y Viña del Mar (con más de un centenar de muertos y miles de damnificados), de inmediato instalaron la duda en la opinión pública. ¿Era posible realizar el Festival de Viña? La alcaldesa de la ciudad, Macarena Ripamonti, señaló, a modo general, que cualquier decisión sobre eventos masivos pasaba por el Jedena (Jefe de la Defensa Nacional para el Estado de Excepción).

Finalmente la tarde del lunes 5 de febrero, la organización del evento informó que “la Producción del Festival está en contacto, desde el inicio de la emergencia, con las autoridades para colocar a disposición equipos, rostros y plataformas para brindar ayuda en lo que se requiera”. En esa declaración se informó que “la Organización ha decidido cancelar la Gala de Viña ‘Noche Cero’, que se iba a realizar el viernes 23 de febrero”.

No se trata de cualquier decisión. “Los canales solo pierden plata, porque la Gala es rating, la sintonía más alta del año y la llenan de auspiciadores a quienes cobran caro -apunta Cristian Farías, editor de Glamorama, a Culto-.Desde que a Chilevisión se le ocurrió copiar los programas de alfombras rojas del canal E!, la Gala se transformó en un interminable desfile de personajes de relevancia o ninguna relevancia mostrando vestidos prestados con el fin de llenar varias horas de transmisión donde meter mucha publicidad. Los que pierden son algunos invitados que tenían listos canjes y compromisos comerciales y que se quedan sin la exposición que les ayuda a negociar otras cosas”.

17 de Febrero del 2017/Viña del Mar Homenaje a Bomberos durante la obertura de la Gala del Festival de Viña del Mar 2017, que se realiza a las afueras del Casino Enjoy FOTO:AGENCIAUNO/CHILEVISION/MARIO DAVILA

En la previa varias figuras televisivas e influencers se adelantaron. Algunos comenzaron a manifestar en sus redes o en la TV su intención de no participar en la Gala del Festival, en atención a la tragedia. Así lo hicieron, Pamela Díaz, José Antonio Neme, Gissella Gallardo, Laura de la Fuente (hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro), entre otros.

Pamela Díaz, quien hasta hace poco más de un mes salió del reallity show Tierra Brava, de Canal 13, explica a Culto su decisión. “Vi que Laura de La Fuente fue la primera en tomar esta decisión, después me sumé yo, no he visto a más personas pero qué rico que se sumaron todos, porque obviamente es una fuerza mayor. Tomé la decisión porque lo sentía, porque me parecía justo y porque iba a ayudar. Si me iba a comprar un vestido de ese costo, era obvio que podía destinar eso mismo a las personas que lo están pasando mal. Pero me parece que es una buena opción, ese día debería poder ser que todos los famosillos que iban a ir a la gala o los quieran ayudar y cooperar, podría hacerse como una mini Teletón en ayuda de la gente”.

Según la “Fiera”, su bajada de la Gala se dio muy rápida. “Tomé la decisión en conjunto con la Trini (NdR: su hija) hace dos días, conversamos con el equipo y obviamente, la inversión es bastante alta con lo del diseñador, porque alcancé a ir solo una vez a probarme la ropa y todo eso, por suerte, no alcanzamos a avanzar más. Y obviamente, por las condiciones que hay en la Quinta región, dijimos: ‘Con esa plata que iba a invertir, que no es menor, la podría donar’. Y ahí quedó todo el equipo de acuerdo, decidimos bajarnos porque no da a lugar con lo que estaba pasando”.

Por su lado, la influencer Gissella Gallardo explica por qué había tomado una decisión similar. “Lo anuncié por Instagram ayer, pero ya lo había decidido el día después que empezaron los incendios. Porque no podría haber estado preparándome y caminando por una alfombra roja sabiendo que hay tantas familias y animalitos que están sufriendo. Es la primera vez que aceptaba ir, pero eso da lo mismo, habrán muchas otras oportunidades, hoy lo más importante es ayudar a los que han perdido todo. Me comentaron que fui la primera en comunicarlo, no sé si influyó, pero creo que hizo que los invitados que pensaban lo mismo, también lo dijeran. Y me alegró mucho que al final no se vaya a hacer la gala en esta oportunidad y solidarizarán con el momento”.

La bajada de figuras de la Gala no pasó inadvertida. Fuentes de la industria detallan a Culto que los organizadores del Festival de Viña y los canales de TV acusaron recibo de las distintas figuras que a través de sus plataformas comenzaron a anunciar que se bajaban de la Gala. Fue uno de los tantos aspectos al minuto de tomar la decisión: la estampida de nombres fuera del evento podía seguir creciendo y no tenía sentido continuar con una instancia mermada y que podía general el rechazo popular. Los canales entendieron el escenario.

A la hora de descartar algo, los encargados del certamen viñamarino prefirieron sacrificar la gala, pese al impacto positivo que genera a nivel mediático y financiero en las televisoras. Y aunque en un momento se barajó la opción de darle un acento más solidario a la Gala, finalmente fue descartado debido a otras coyunturas. Por ejemplo, el equipo del Festival estará detrás del evento solidario que se hará este sábado 10 en el Movistar Arena, emitido por cadena nacional, y con figuras nacionales e internacionales.

Pero Cristian Farías prefiere poner paños fríos. “Que gente como Neme o Gissella Gallardo se hayan bajado no tuvo ningún impacto en que la Gala se cancelara. Era imposible que en medio de la tragedia por los incendios, el drama de los damnificados y el dolor de las familias de las víctimas se transmitiera tal derroche de pilchas, peinados y frivolidad”.

Con todo, Pamela Díaz mantiene que el Festival de Viña debe realizarse, tal como está previsto. “Creo que sí se debe hacer. Es una instancia que nos alegra, que nos gusta, que nos hace sentir música que disfrutamos, es un festival gigante, que se ve a nivel mundial, que nos hace muy bien como país. Lo otro rico que estoy viendo es que los mismos artistas que se presentarán están donando parte seguramente de las ganancias que suman ellos, en conjunto con el festival, eso va a sumar a ser más solidarios, para que la gente nos vea y que puedan cooperar. Quedan como 15, 20 días, espero que las cosas mejoren, pero me parece que el Festival no debería bajarse. Es una forma de diversión y ayuda porque le podemos dar una vuelta a este Festival. Nos suma ver que artistas internacionales estén preocupados y donando plata en ayuda a la gente.”.

La otra gala que estuvo en riesgo

Ocurrió en el verano de 2020, cuando todavía estaba latente el estallido social en el país. La Gala, en tanto evento relacionado al glamour y la ostentación comenzó a ser cuestionada. La situación generó que tanto Canal 13 y TVN iniciaran conversaciones para evaluar la situación.

Durante semanas, ambos canales fueron trabajando en atención a darle un perfil diferente al evento. Si bien, el escenario de cancelar la Gala estuvo sobre la mesa, hubo un factor clave: el hecho de que la transmisión de la instancia significa uno de los hitos televisivos del año, tanto a nivel comercial como de sintonía. Por ello, las pérdidas económicas para ambas estaciones serían significativas.

Los conductores María Luisa Godoy y Martín Cárcamo en la Gala del Festival de Viña 2019

De allí a que finalmente se optara por hacer el evento al interior del Casino Enjoy de la Ciudad Jardín, pero sin la tradicional alfombra roja, a fin de evitar la posibilidad de protestas masivas y llegada de manifestantes en medio del espectáculo. Por ello se presentó como una suerte de hito de “inicio” o “lanzamiento” del Festival de Viña, quitándole la etiqueta de “gala”.

“La organización del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar informa que ha decidido centrarse en sus seis noches de competencia y shows musicales, en señal de austeridad, por lo que se cancelarán los eventos paralelos del certamen: Lanzamiento y Gala Vecinal”, se informó en aquella oportunidad.

Ese evento también fue televisado, pero tuvo una lista de invitados más acotada. Se trató, según precisaron las fuentes en ese momento a Culto, de un momento con acento austero y menos exaltado, acorde con lo que sucedía en el país.