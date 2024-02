Las películas románticas que vuelven a los cines chilenos para el 14 de febrero

Cada vez falta menos para el 14 de febrero, fecha que internacionalmente es conocida como el Día de los Enamorados. Durante el último tiempo, sin embargo, se ha cambiado la noción del San Valentín por una fecha para celebrar el amor y la amistad.

El cine muchas veces ha utilizado historias románticas para llegar a la audiencia. Hay películas con finales felices, algunas para llorar, otras en las que el destino es inevitable. En definitiva, existen películas románticas para todos los gustos.

Para conmemorar el día en que se regalan flores y chocolates, Cinépolis preparó un especial de “Amor y Palomitas”. Entre el 11 y el 18 de febrero volverán a cartelera cinco cintas icónicas de este género. Las entradas para las funciones ya están a la venta y pueden comprarse a través de la página web.

Yo antes de ti

Protagonizada por Sam Claflin (Daisy Jones and The Six) y Emilia Clarke (Juego de Tronos), es la adaptación del libro homónimo de Jojo Moyes. Cuenta la historia de Louisa Clark, una chica que comienza a trabajar como cuidadora de un hombre que sufrió un accidente que lo dejó paralítico.

Comenzando con una relación distante, poco a poco, la personalidad de William Traynor cambia, logrando que ambos personajes formen un vínculo más cercano. En streaming está disponible en Prime Video.

Se estrenó originalmente en junio de 2016. Entertainment Weekly comentó: “Es fácil ser frío y cínico actualmente, pero nunca deberíamos perder de vista el simple y catártico placer de llorar a gusto en una película (...) Yo antes de ti es un ejemplo perfecto (...) La película les resultará familiar a cualquiera que sollozara con Historia de amor o Bajo la misma estrella. Es mejor que ambas”.

Cincuenta sombras de Grey

Estrenada en 2015 y protagonizada por Dakota Johnson (Madame Web) y Jamie Dornan (Belfast), también es la adaptación de una novela. Se trata de la trilogía Cincuenta sombras de Grey de E. L. James. Narra la historia de Anastasia Steele, una estudiante de literatura que comienza a trabajar en la oficina del millonario Cristian Grey.

Empiezan a sentir atracción, y Ana se da cuenta de los curiosos gustos del coprotagonista. Ambos se embarcan en una historia erótica que causó sensación al momento de su lanzamiento.

Sin embargo, la crítica especializada no se convenció con la cinta: “Es cómo la novela: vulgar, previsible y superficial en muchos tramos (...) Pero en cierto sentido mejor (...) la escritura fílmica de la directora es correcta y efectiva. Y que encuentra en sus protagonistas los competentes actores que su propuesta necesita”, expresó el Diario La Vanguardia.

Loco y estúpido amor

Protagonizada por Emma Stone, nominada al Oscar como Mejor actriz por Pobres criaturas y Ryan Gosling, nominado a Mejor actor de reparto por Barbie. También están en los protagónicos de Steve Carell (The Office) y Julianne Moore (Secretos de un escándalo).

Se estrenó en 2011, y tuvo buena recepción por parte de la crítica: “Es un placer encontrarse con la emocionante y brillantemente divertida Loco y estúpido amor (...) Aquí tienes una comedia que te llega de verdad al corazón, comentó Rolling Stone.

Actualmente está disponible en HBO Max. Narra la historia de Cal Weaver (Carell), un hombre que está “viviendo el sueño americano”. Su vida es perfecta hasta que descubre que su esposa le fue infiel. Es ahí cuando Jacob Palmer (Gosling) le enseña a rearmar su vida y volver a tener citas.

Cuestión de tiempo

Disponible en Prime Video. Está protagonizada por Rachel McAdams (Chicas pesadas) y Domhnall Gleeson (El paciente).

La trama comienza cuando Tim cumple 21 años y su padre le cuenta un secreto que esconden los hombres de su familia: pueden viajar en el tiempo. A través de esta capacidad, comienza a enamorar la que sería su novia y posterior esposa, sin embargo, con el paso de los años, se da cuenta que su poder no puede solucionar todos los problemas.

“Curtis termina haciendo una virtud de la narración episódica, una tendencia que ha sido criticada en sus anteriores trabajos; la película, como la vida, es sólo un hecho tras otro, y eso es realmente su elemento más encantador”, compartió Variety.

Diario de una pasión

Estrenada en 2004, es un clásico del género romántico. Está protagonizada por los actores ya nombrados, Rachel McAdams y Ryan Gosling. La película adapta la novela homónima de Nicholas Sparks, también traducida como El diario de Noah.

En un asilo, un hombre le lee a una mujer con Alzheimer la historia de los dos protagonistas, una pareja que se enamora en la década de los 40. Ambos son separados por ser de distintas clases sociales, a la vez que la guerra comienza a inmiscuirse también en sus vidas.

The Wall Street Journal señaló: “Una encantadora sorpresa. Elaborada con sentimientos y enriquecida con belleza física, es una historia de amor que (...) evita todas las trampas del camino”.