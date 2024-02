El partido que reunió a Kramer, Jorge González y Pedropiedra: “Después fuimos a un bar e hicimos un mega karaoke”

Jorge González, Stefan Kramer, Gepe y Pedropiedra en un equipo de fútbol. Hace diez años estos artistas chilenos - y varios más- se reunieron en el Centro Deportivo Diagonal Oriente para un partido que enfrentaba a Pedropiedra y sus amigos contra el resto del mundo.

El resto del mundo fueron fanáticos del autor de Inteligencia dormida (2009), quienes gracias a un concurso, se reunieron con su ídolo en uno de los juegos más importantes de 2014. Así lo recordó Pedro Subercaseaux García de la Huerta (45) -su verdadero nombre-, a través de redes sociales, quien con su característico sentido del humor, narró los principales detalles de ese gesto de camaradería.

La finalidad era lanzar el videoclip de su última canción, llamada Para ti (2013), el segundo tema del álbum Emmanuel. Este video, dirigido por Bernardo Quesney, tenía una estrecha relación con el fútbol, así que desde la compañía discográfica Quemasucabeza, se decidió que la mejor manera de promocionarlo era con un partido.

“Se hizo el video en blanco y negro— actúa Alvaro Díaz como el entrenador del equipo— y ahí mientras cantamos la canción, con máquina de lluvia. Lo que yo creo que pasó fue que quedaron las camisetas del inventario. Se usaron esa pura vez y Felipe Guerra, de la oficina de management, se le ocurrió hacer un partido”, cuenta Pedropiedra en conversación con Culto.

El partido

“Todos prendieron al tiro, les encantó la idea porque igual era como chora”, dice Pedropiedra. Gepe, Cristóbal Briceño (Ases Falsos), Martín Del Real (Ases Falsos), Simón Sánchez (Ases Falsos), Jorge González, Stefan Kramer, C- Funk, Sonido Ácido y Gonzalo Yañez participaron de su equipo. Algunos de ellos ya eran amigos o conocidos, pero otros se encontraban por primera vez frente a frente el 3 de febrero de 2014.

“Kramer pudo haber estado nervioso porque estaba Jorge González, que a él lo había imitado varias veces. Pero Jorge no veía tele, no lo cachaba”, recuerda el cantante.

Izquierda a derecha: Stefan Kra

Los afortunados del equipo rival fueron: Felipe Guerra Garrido, Nicolás Pereira, Javier Bertossi, Gabriel A. Palacios, Mauricio Piutrin Quezada, Hernán Briones Vásquez, George Somerville, Nino Aguilera, Mario Benavente y Eugenio Ramírez.

Una de las anécdotas que rememora el compositor es la de su autogol. “Invité a varios amigos pensando que no todos iban a querer ir, entonces éramos muchos jugadores. Yo estaba medio como DT y esperé que todos jugaran y yo jugué muy poquito. Cuando jugué, me quedé atrás como defensa y en un momento, le paso la pelota al arquero, Julián— que era amigo mío, no es músico—. Se ve el autogol, fue mío, pero yo creo que se lo comió él igual”, relata.

“Avisamos por redes sociales, llegaron unas cien personas a mirar. Fue un evento muy entretenido, yo creo, para los que participamos y para los que miraron”, indica. Del equipo, los mejores jugadores eran los integrantes de los Ases Falsos y Stefan Kramer, según comenta. De los peores, se nombra al mismo.

La copa se la llevó el equipo de Pedropiedra. Es más, Milton Mahan, del dúo musical chileno Dënver, fue el árbitro de la jornada y quien ayudó a conseguir ese resultado para los artistas. ”Le preguntaron (a Milton), cuáles eran sus referencias para el arbitraje y él mencionó a Bouchardeau, el que le robó a Chile para el Mundial (Francia 98). Efectivamente, ahora que pasaron diez años, puedo decir que el árbitro se lo robó a favor de mi equipo“.

¿Se podría repetir esta idea? “No sé. Yo creo que no. Se podría, pero no lo hemos pensado. La gente empezó a comentar: hagan la revancha. Diez años no pasan en vano (ríe). Chiste repetido sale podrido”.

La ‘humorada’, como le llama Pedropiedra, no terminó en el partido. “Después de eso nos fuimos a un bar en Providencia, un grupo como de cuarenta personas, yo creo. Francis Durán de Los Bunkers se animó al piano e hicimos un mega karaoke muy largo”.