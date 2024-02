Pedro Pascal llega a Marvel Studios: será el líder de Los Cuatro fantásticos

El Sindicato de Actores de Hollywood, más conocido como SAG, confirmó que Pedro Pascal formará parte del elenco de la próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel, Los Cuatro fantásticos. Ya conocido por sus papeles en producciones de acción, el actor chileno tomará el rol de Reed Richards, el líder y fundador del cuarteto de superhéroes.

También conocido como el Sr. Fantástico, Richards es un superhéroe que aparece en los cómics de Marvel Comics y que posee un dominio de la ingeniería mecánica, aeroespacial y eléctrica, la química, todos los niveles de la física y la biología humana y alienígena.

Previamente, este personaje había sido interpretado por Ion Gruffudd en 2005, en la cinta del mismo nombre dirigida por Tim Story. Jessica Alba, Michael Chiklis y Chris Evas completaban el grupo de superhéroes. Sin embargo, ya en 1994 existía la primera versión de esta historia, donde Alex Hyde White hacía del creador del cuarteto.

“Pascal ha terminado recientemente la producción de la esperadísima próxima película de Ridley Scott, Gladiator 2. Empezará pronto la producción de Los Cuatro Fantásticos con Marvel Studios. Pascal también viene de actuar junto a Bella Ramsey en The Last of Us, la serie de HBO basada en el videojuego del mismo nombre que fue renovada para una segunda temporada a finales de enero”, señaló el gremio de actores en su página.

Pedro Pascal, conocido por su participación en series destacadas como Juego de tronos, Narcos y The Mandalorian de Disney+, se ha ganado el cariño del público y de la industria del cine. A pesar de que no se llevó ningún premio en la temporada, sí brilló como presentador en los Emmy y por sus bromas cruzadas con Kieran Culkin.

La dirección de Los 4 fantásticos estará a cargo de Matt Shakman, quien estuvo a cargo de proyectos como WandaVision y los dos primeros episodios de Monarch: el legado de los monstruos.

De esta forma, Pedro Pascal se pondrá el traje de superhéroe en una película de uno de los universos más destacados de los últimos años. Además, se vaticina que formará parte de una comedia romántica, donde Chris Evans y la actriz Dakota Johnson serán sus compañeros, bajo la dirección de la coreana-canadiense, Celine Song (Vidas pasadas).