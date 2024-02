Da’Vine Joy Randolph: de Broadway a ser la actriz favorita para llevarse el Oscar a mejor actriz de reparto

Buscar más entradas para la ceremonia de los Oscar. Esa es la misión en la que está enfrascada Da’Vine Joy Randolph, actriz estadounidense que arrasó en la temporada de premios y que es una de las candidatas favoritas para llevarse la estatuilla como Mejor actriz de reparto.

Tal como mencionó a Vanity Fair, cree que es importante que sus amigos y familiares estén presentes en la ceremonia a realizarse el 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en California (Estados Unidos). “Conseguir entradas para el Oscar, o comprar entradas para el Oscar, lo que sea que tengamos que hacer. Tengo algunos familiares que estarían muy molestos, así que tengo que resolverlo”, declaró al medio.

Y es que es la primera vez que Randolph está nominada a los premios de la Academia. Fue el papel de Mary Lamb, en Los que se quedan (2023), el que la posicionó como nominada no solo en los Oscar, sino también en otras instancias de reconocimiento, como los Globos de Oro y los Critics Choice Awards, donde salió victoriosa como actriz secundaria.

Nacida el 21 de mayo de 1986, en Filadelfia, la intérprete de 37 años dio sus primeros pasos por el mundo de la actuación teatral. Dueña de una voz prodigiosa, ganó un premio Tony el 2012 por su papel en Ghost: The Musical. En una entrevista con Crónica Escenario, reflexionó sobre las diferencias entre las tablas y la pantalla grande. “Lo más distintivo es que, en teatro, tienes al público en vivo y frente a ti, por lo que puedes ver su respuesta y entablar una relación directa entre tu personaje y la audiencia”, dijo.

Da' Vine Joy Randolph

Actriz de doblaje y series

Una de sus facetas más icónicas las desarrolló como actriz de doblaje. Su voz dio vida a personajes claves de películas animadas, como la Sargenta Hoff en las películas de Madagascar (2020-2022), o Mamá Luna en la cinta Gato con botas: el último deseo (2022).

Asimismo, en el pasado prestó su voz a las películas de Trolls (Trolls: Festividades en armonía y Trolls 2: World Tour) y en el programa El show de Peadbody y Sherman, exhibido entre 2015 y 2017.

Otro de sus papeles más reconocidos es el de la detective Williams en Solo asesinatos en el edificio (2021). Esta serie, disponible en Star+, es protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez, y se ha llevado varias nominaciones tanto a los Emmy como a los Globos de Oro.

Da' Vine Joy Randolph en Solo asesinatos en el edificio

Su carrera en el cine

No solo se quedó tras el micrófono. Su carrera inició en el cortometraje A long walk (2013), donde actuó con Colman Domingo (nominado a Oscar como Mejor actor protagónico), con quien se rencontraría una década después en el rodaje de Rustin (2023).

Siempre en personajes secundarios, ha participado en varias comedias románticas, como por ejemplo Fiesta de Navidad en la oficina (2016), con Jennifer Aniston y Jason Bateman como protagonistas; o La ciudad perdida (2022), donde Sandra Bullock interpreta a una afamada escritora y Channing Tatum a un especial modelo.

Uno de sus papeles más memorables los tiene en la película Mi nombre es Dolemite (2019), que, ambientada en los años setenta, cuenta la vida del cómico Rud Ray Moore, conocido también como el padrino del rap y quien se aventuró a hacer una película sobre un proxeneta.

Esta película fue clave en la carrera de Da’Vine Joy Randolph. Según revela en varias entrevistas, fue a raíz de esa cinta que Alexander Payne la llamó para integrarse al elenco de Los que se quedan (2023).

Da' Vine Joy Randolph en Los que se quedan

The Holdovers en inglés, es un filme navideño ambientado en los años setenta. En esta, un profesor cascarrabias (Paul Giamatti, también nominado al Oscar por Mejor actor protagónico) se queda al cuidado de estudiantes—entre ellos el alumno interpretado por Dominic Sessa— que no pasan las fiestas con sus familias. En medio de ese complejo escenario, las tensiones en el internado aumentan y las lecciones de vida no tardan en aparecer.

Es Mary Lamb, el personaje de Da’Vine Joy Randolph, es a quien se le da la responsabilidad de dar las mejores enseñanzas. Y es que ella igual carga con una historia triste. Cocinera hace años en el colegio, vive el duelo por la pérdida de su hijo, quien tras salir del mismo internado, se había ido al ejército para conseguir una beca universitaria.

“Me sorprende y conmueve continuamente el impacto que esta historia, y en particular el viaje de esta mujer en la vida, y cómo la gente me para en la calle, en el aeropuerto o en el avión, y me comparte su conexión con la pieza. Cómo les conmueve, cómo les resuena el personaje, y se ven a sí mismos, o que les recuerda a su abuela, a su vecina. Eso nunca pasa de moda para mí”, dijo en una entrevista en The Hollywood Reporter.