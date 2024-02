Pedro Pascal en conversaciones para protagonizar la segunda película de la directora surcoreana Celine Song

Vidas pasadas es el debut como directora de Celine Song, dramaturga y guionista surcoreana. Estrenada en los cines de Chile el 1 de febrero de 2024, se posiciona como una de las películas más emotivas de la temporada. Recibió cinco nominaciones en los Globos de Oro y está compitiendo en dos de las categorías principales en los Oscar: Mejor guion original y Mejor película. Un debut muy exitoso.

Según la información publicada por Variety, la directora ya estaría planificando su segundo proyecto al mando. Se trataría de una comedia romántica llamada Materialist y se estrenará con A24.

Aún no hay certeza sobre los rostros que protagonizarán la cinta, sin embargo, se presume -según Variety- que Dakota Johnson (Madame web), Chris Evans (Capitán América) y el chileno Pedro Pascal (The last of us), encabezarían las conversaciones.

Igual que con Vidas pasadas, los productores de 2AM asociados serían Christine Vachon, Pamela Koffler de Killer Films y David Hinojosa. Se espera que el rodaje comience en mayo de este año.

De acuerdo a la misma fuente, la cinta se va a ambientar en Nueva York y seguirá la historia de una casamentera que comienza a relacionarse con un millonario, pero no puede evitar recordar al actor del que estaba enamorada. No se ha revelado tampoco a cuál papel estaría postulando cada actor.

La película, según Deadline, podría considerarse una apuesta difícil, ya que cambia el estilo y tono de su antecesora. A pesar de esto, hay compradores interesados en el proyecto, por lo que la producción podría empezar dentro de los próximos meses.

Los proyectos de Pedro Pascal

The last of us, serie que adapta el videojuego homónimo, fue una de las producciones que consolidó al nombre del actor en los círculos hollywoodenses. La segunda temporada del coprotagónico con Bella Ramsey ya está en producción y Pascal volverá a interpretar el papel de Joel.

Así mismo, desde Disney se informó hace algunas semanas que se planea realizar la película The Mandalorian & Grogu, cinta que daría término a las tres temporadas de la serie de la franquicia Star Wars con el chileno en el rol principal.

En Marvel no hay nada confirmado, pero se espera que interprete a Reed Richards en la nueva producción de Los 4 fantásticos.