Las historias de Piñera y el mundo musical: de la confusión con Los Bunkers a su cita con Paul McCartney

El expresidente Sebastián Piñera falleció durante la tarde del 6 de febrero, tras un accidente en el helicóptero que pilotaba en el Lago Ranco. De acuerdo a las informaciones entregadas por el Servicio Médico Legal de Valdivia, la causa del deceso fue asfixia por sumersión.

Durante sus dos periodos en La Moneda, el exmandatario no sólo vivió episodios centrados en la agenda política. Los espectáculos, y en particular la música, también aparecieron en su camino. Aquí, sus mejores historias relativas al mundo de la música.

FOTO:FRANCISCO FLORES SEGUEL/AGENCIAUNO

El concierto benéfico de Placebo por el 27F

El 8 de abril de 2010, poco después del terremoto del 27F, la banda británica Placebo dio un concierto en beneficio para las personas damnificadas por el desastre natural, en el Movistar Arena. “Estamos con uno de los grupos más notables de la música popular de nuestros tiempos”, fueron las palabras del empresario durante la vista de la banda a La Moneda, en su tercera visita al país.

En su momento, Brian Molko fue el único integrante en hablar con la prensa. Sus declaraciones fueron: “Me parece que después de un desastre así la única posibilidad correcta era ayudar a las víctimas. Es un pequeño esfuerzo en la posibilidad de ayudar, pero estamos muy agradecidos de la gente chilena y esta es nuestra forma de decir gracias y dar nuestro amor de vuelta”. En el encuentro, también le regalaron un disco autografiado.

De igual forma, Piñera le comentó a los intérpretes que su álbum más reciente en ese entonces –Battle for the sun– es “un gran aporte a la música”. Agregó que no podría asistir al concierto porque estaría en Argentina, pero aseguró que sus hijos e hijas asistirían: “Me dirán, nuevamente, cuan maravillosos son ustedes”.

Piñera y el chiste de Los Bunkers

Durante el Festival de Viña 2018, Sergio Freire tenía su debut en la Quinta Vergara como comediante. Uno de los chistes que provocó más carcajadas en el público fue uno relacionado con el expresidente. “Yo trabajé para Sebastián Piñera. Cuando entré a Chilevisión, hace diez años, él era el dueño del canal. Con el Guatón Salinas, Pedro Ruminot y Fabrizio Copano, íbamos entrando al canal y vemos al jefe. Piñera andaba con un asesor, que le preguntó quienes éramos, y respondió que Los Bunkers”.

En la versión 2023 del mismo evento, fue el turno de Copano de hacer reír al “Monstruo”, en esa oportunidad, su acto de cierre recordó el chiste de Freire. Y la confusión del ex jefe de Estado entre la banda penquista y el programa de comedia. Invitando a sus compañeros de El Club de la Comedia, con música dramática de fondo, los integrantes reales de Los Bunkers aparecieron en el escenario, acompañados por Salinas.

El día que conoció a Shakira

La artista colombiana Shakira realizó un show en el Estadio Nacional en octubre de 2018. En esa oportunidad, el entonces mandatario asistió junto a sus nietas, participando incluso del Meet & Greet con la artista.

El club de fans @shakiraenchile recordó este momento a través de sus redes sociales, comentando que el expresidente compartió con ellos durante el evento.

El concierto causó expectación, ya que era el regreso la cantante luego de siete años sin visitar el país.

Cara a cara con Paul McCartney (y un momento difícil)

El integrante de The Beatles se presentó como solista en el Estadio Nacional en marzo de 2019. Igual que muchas personas en el país, el entonces Presidente de la República, no se quiso quedar fuera. Asistió con su esposa, Cecilia Morel, hijos y nietos. Momentos antes del show la familia se reunió con el artista en el backstage.

Ya en el escenario, después de una hora y media de concierto, el cantante se tomó un minuto para celebrar la presencia de “El Presidente”, como dijo en español. Contrario a lo que el intérprete esperaba, la respuesta del público fueron fuertes pifias, dejando a McCartney confundido y sorprendido.

Años antes, durante la campaña presidencial para su segundo gobierno, en una entrevista con El Mercurio, se le consultó –igual que al resto de candidatos– cuál había sido el mejor concierto en el que habían estado: Piñera respondió que uno de The Beatles.

La respuesta fue objeto de cuestionamientos y burlas, ya que según posteriores investigaciones, era difícil cuadrar las fechas para dilucidar a cuál concierto internacional podría haber asistido, considerando que la banda no hizo giras por Latinoamérica i tampoco grandes tours. En su momento, incluso Morel salió en su defensa en Radio ADN, asegurando que el exmandatario vivió en Estados Unidos y que en con su hermano Miguel “Negro” Piñera, asistieron a temprana edad a un espectáculo de los Fab Four.

La compleja experiencia con Roger Waters

En 2012, en la tercera visita del antes líder de Pink Floyd, el artista se reunió con el mandatario en La Moneda, previo a realizar dos shows sold out en el Estadio Nacional. Durante una de las presentaciones a micrófono abierto, Waters le envió un mensaje: “Presidente, escuche a su pueblo”.

En una carta enviada posteriormente al ingeniero en sonido y conductor radial Hernán Rojas, el artista contó que la charla que mantuvieron durante cerca de una hora, lo dejó “en estado de shock”. “Le consulté al señor Piñera acerca de muchos temas, entre ellos el sistema de educación, la política energética y, sobre todo, la forma en que la policía reacciona ante quienes protestan (…) Sus respuestas, por decir lo menos, fueron sorprendentes”, señaló.

En 2017, el intérprete volvió al Palacio de Gobierno, esta vez para un recorrido: “Hice el tour, fui a la sala, fui al lugar donde dispararon y estaban los hoyos de las balas y llegué donde finalmente se suicidó (Salvador) Allende y me dijeron ‘aquí fue donde se suicidó’”, fueron sus palabras.

Ad portas del proceso constitucional en 2022, la ahora vocera de Gobierno, Camila Vallejo entrevistó al cantante –durante su primera visita también pudo hablar con él y asistir a la prueba de sonido en el Estadio Nacional–: “Fue una sorpresa que haya sido reelecto -dijo Waters-. Pero no es una sorpresa que los estudiantes y otros estén de vuelta en las calles, porque como dije en mi versión de la canción de Víctor Jara, todas las ratas huelen igual y Piñera es una rata”, contó en duros términos en esa oportunidad.