“Lo escuché mintiendo por una hora”: el tenso cara a cara de Roger Waters y Sebastián Piñera en La Moneda

Con su habitual interés en la contingencia, no fue extraño que Roger Waters decidiera aprovechar su tercera visita a Chile para reunirse con autoridades y líderes políticos. Corría el año 2012 y el legendario líder de Pink Floyd llegaba al país para ofrecer dos shows sold out en el Estadio Nacional, como parte de su gira The Wall Live, la que recreaba el clásico montaje escénico, con muro y todo, de la gira de promoción original del álbum de 1979.

La gira, hasta ese punto, había conseguido un rotundo éxito. En Argentina había vendido la friolera de 9 fechas en el Monumental de River (una marca que solo superó Coldplay en 2022) y en Chile se agendaron dos noches (2 y 3 de marzo) marcadas por el repaso de un álbum legendario con un espectacular despliegue escénico.

Roger Waters en su visita a Chile en 2012. Foto: Agencia Uno

Waters llegó a Chile el 27 de febrero. Aprovechado los días en el país, desplegó una intensa agenda de actividades. Fue entrevistado por Radio Futuro, recibió un homenaje de Bomberos y además aprovechó de conocer a la entonces vicepresidenta de la FECH, Camila Vallejo (había perdido la reelección a manos del hoy presidente de Chile, Gabrel Boric). La hoy ministra Segegob y exdiputada, era una de las figuras visibles del movimiento de estudiantes que había protagonizado masivas jornadas de movilizaciones en el año anterior, y se había posicionado como una prometedora figura política.

La irrupción de los estudiantes y la instalación de algunas de sus demandas (como el fin al lucro en la educación) había marcado la pauta noticiosa del año. Por ello, Waters invitó a Vallejo a reunirse en el mismo Estadio Nacional. Tras charlar por algo más de una hora, la dirigenta también presenció el ensayo general del show.

“Fue una reunión bastante extensa, y más que nada él me entrevistó. Me hizo muchas preguntas respecto a la situación en Chile, yo le contesté y me dijo cómo poder ayudarnos, qué mensaje dar al público, etcétera. Fue muy emocionante para mí, porque soy admiradora de Pink Floyd y particularmente de él y de su obra”, detalló Vallejo a radio ADN tras el encuentro.

Un Pink Floyd en La Moneda

Pero no sería el único encuentro de Waters con políticos chilenos. El 1 de marzo, a las 15:30 horas, fue recibido en el palacio de La Moneda, por el entonces presidente Sebastián Piñera. Un encuentro en que el músico llegó acompañado por el embajador de Reino Unido, Jon Benjamin, y el Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el hoy senador Luciano Cruz-Coke.

La solicitud de audiencia se había tramitado días antes. El entonces ministro vocero de gobierno, Andrés Chadwick, detalló a los medios que “si viene un artista de la categoría de Roger Waters, y él tiene interés en conversar con el Presidente, muy bienvenido al Palacio de La Moneda”. Consultado si en palacio temían alguna salida de libreto del inglés, Chadwick aseguró que “sabe respetar una visita al Presidente de la República, no cabe la menor duda”.

Waters y Piñera dialogaron durante una hora. Por entonces, según los datos de Adimark, el mandatario concentraba un 33% de evaluación positiva y un 58% de rechazo ciudadano. Ocho días después del encuentro, el músico hizo llegar una carta abierta al conductor radial e ingeniero de sonido, Hernán Rojas, en que detalló sus impresiones de la cita.

FOTO: PEDRO CERDA/AGENCIAUNO

“Le consulté al señor Piñera acerca de muchos temas, entre ellos el sistema de educación, la política energética y, sobre todo, la forma en que la policía reacciona ante quienes protestan (…) Sus respuestas, por decir lo menos, fueron sorprendentes”, señaló.

“El presidente me dijo que todos los niños y jóvenes entre 5 y 18 años tienen opciones. Hay educación privada para aquellos que pueden costearla, y la educación estatal es gratis. La educación subvencionada por el Estado cae en cuatro categorías: establecimientos municipales, escuelas controladas por la iglesia, escuelas independientes manejadas por organizaciones ‘sin fines de lucro’ y escuelas ‘con fines de lucro’ administradas por emprendedores. Según el señor Piñera, cada padre en Chile escoge la escuela de su hijo y el Estado vela por todo el sistema”, detalló Waters.

Asimismo, Waters le preguntó a Piñera por las manifestaciones del 2011. “Desde que el señor Piñera asumió el poder –de acuerdo a él- han habido más de 2 mil marchas de protesta, todas autorizadas por la presidencia. Durante estas protestas se han producido 1200 heridos sin consecuencias fatales. 1100 de estos eran policías y los otros 100 eran personas que protestaban. Mmmmmm. Cuando dejé el Palacio lo hice en estado de shock, aunque no dije nada a la prensa reunida afuera”, señaló.

“¿Estoy siendo muy duro con el señor Presidente? Espero que no. ¿Será que todos los políticos son tan descuidados con la verdad?”, agregó. La noche siguiente, durante el show, Waters le mandó un mensaje desde el escenario: “Presidente, escuche a su pueblo”.

Años después, en 2017, el músico rememoró otros detalles de la trastienda de la reunión. “Jon Benjamin, el embajador británico en Chile que vi muchas veces en el país, me presentó a Piñera y fui al Palacio (La Moneda) y escuché a este tipo mintiendo por una hora, algo interesante”.

En aquella visita al palacio de gobierno, Waters no solo habló con Piñera. También pudo conocer las dependencias del edificio. “Hice el tour, fui a la sala, fui al lugar donde dispararon y estaban los hoyos de las balas y llegué donde finalmente se suicidó (Salvador) Allende y me dijeron ‘aquí fue donde se suicidó’”.

Aquellas no fueron las únicas palabras que Waters dedicó a Piñera. Años después, en 2020, fue entrevistado por Camila Vallejo de cara al proceso constitucional que comenzaba a fraguarse en el país, esta vez con el expresidente en su segundo mandato.

“Fue una sorpresa que haya sido reelecto -dijo Waters-. Pero no es una sorpresa que los estudiantes y otros estén de vuelta en las calles, porque como dije en mi versión de la canción de Víctor Jara, todas las ratas huelen igual y Piñera es una rata”.

De cara a su quinta visita al país, anunciada como su “primera gira de despedida”, Roger Waters agotó este miércoles todos los boletos para el show que dará el 25 de noviembre en el Estadio Monumental. Entre la preventa del martes y hoy, ya se vendieron 40 mil boletos. Por ello, la productora DG Medios dispuso una segunda fecha, para el día 26 de noviembre en el mismo recinto.